BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Microsoft astăzi este 496.95 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MSFTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MSFTON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Microsoft astăzi este 496.95 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MSFTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MSFTON pe MEXC acum.

Mai multe despre MSFTON

Informații de preț pentru MSFTON

Ce este MSFTON

Pagina oficială pentru MSFTON

Tokenomie pentru MSFTON

Prognoza prețurilor pentru MSFTON

Istoric MSFTON

Ghid de cumpărare MSFTON

Convertor valutar MSFTON în fiduciar

MSFTON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Microsoft

Pret Microsoft (MSFTON)

Preț în timp real pentru 1 MSFTON în USD:

$496.95
$496.95$496.95
+0.03%1D
USD
Microsoft (MSFTON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Microsoft (MSFTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 496.71
$ 496.71$ 496.71
Minim 24 h
$ 510.66
$ 510.66$ 510.66
Maxim 24 h

$ 496.71
$ 496.71$ 496.71

$ 510.66
$ 510.66$ 510.66

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225$ 492.8458515171225

-0.60%

+0.03%

-5.67%

-5.67%

Prețul în timp real pentru Microsoft (MSFTON) este $ 496.95. În ultimele 24 de ore, tokenul MSFTON a fost tranzacționat între un minim de $ 496.71 și un maxim de $ 510.66, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSFTON este $ 554.1140723930895, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 492.8458515171225.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSFTON s-a modificat cu -0.60% în decursul ultimei ore, cu +0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Microsoft (MSFTON)

No.1689

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

4.90K
4.90K 4.90K

4,902.34127412
4,902.34127412 4,902.34127412

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Microsoft este $ 2.44M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.91K. Oferta aflată în circulație pentru MSFTON este 4.90K, cu o ofertă totală de 4902.34127412. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.44M.

Istoric de preț pentru Microsoft (MSFTON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Microsoft pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.149+0.03%
30 de zile$ -25.47-4.88%
60 de zile$ +46.95+10.43%
90 de zile$ +46.95+10.43%
Modificare de preț astăzi pentru Microsoft

Astăzi, MSFTON a înregistrat o modificare de $ +0.149 (+0.03%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Microsoft

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -25.47 (-4.88%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Microsoft

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MSFTON a văzut o modificare de $ +46.95 (+10.43%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Microsoft

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +46.95 (+10.43%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Microsoft (MSFTON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Microsoft.

Ce este Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Microsoft este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Microsoft. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MSFTON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Microsoft pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Microsoft fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Microsoft (USD)

Ce valoare va avea Microsoft (MSFTON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Microsoft (MSFTON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Microsoft.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Microsoft!

Tokenomie pentru Microsoft (MSFTON)

Înțelegerea tokenomică a Microsoft (MSFTON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MSFTON!

Cum se cumpără Microsoft (MSFTON)

Vrei să știi cum să cumperi Microsoft? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Microsoft cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MSFTON în monede locale

1 Microsoft(MSFTON) în VND
13,077,239.25
1 Microsoft(MSFTON) în AUD
A$765.303
1 Microsoft(MSFTON) în GBP
377.682
1 Microsoft(MSFTON) în EUR
427.377
1 Microsoft(MSFTON) în USD
$496.95
1 Microsoft(MSFTON) în MYR
RM2,077.251
1 Microsoft(MSFTON) în TRY
20,931.534
1 Microsoft(MSFTON) în JPY
¥76,033.35
1 Microsoft(MSFTON) în ARS
ARS$721,258.3215
1 Microsoft(MSFTON) în RUB
40,332.462
1 Microsoft(MSFTON) în INR
44,054.6175
1 Microsoft(MSFTON) în IDR
Rp8,282,496.687
1 Microsoft(MSFTON) în PHP
29,300.172
1 Microsoft(MSFTON) în EGP
￡E.23,500.7655
1 Microsoft(MSFTON) în BRL
R$2,663.652
1 Microsoft(MSFTON) în CAD
C$700.6995
1 Microsoft(MSFTON) în BDT
60,632.8695
1 Microsoft(MSFTON) în NGN
715,031.538
1 Microsoft(MSFTON) în COP
$1,896,753.7905
1 Microsoft(MSFTON) în ZAR
R.8,646.93
1 Microsoft(MSFTON) în UAH
20,901.717
1 Microsoft(MSFTON) în TZS
T.Sh.1,221,006.15
1 Microsoft(MSFTON) în VES
Bs110,819.85
1 Microsoft(MSFTON) în CLP
$468,623.85
1 Microsoft(MSFTON) în PKR
Rs140,457.948
1 Microsoft(MSFTON) în KZT
261,410.6085
1 Microsoft(MSFTON) în THB
฿16,111.119
1 Microsoft(MSFTON) în TWD
NT$15,400.4805
1 Microsoft(MSFTON) în AED
د.إ1,823.8065
1 Microsoft(MSFTON) în CHF
Fr397.56
1 Microsoft(MSFTON) în HKD
HK$3,861.3015
1 Microsoft(MSFTON) în AMD
֏190,033.68
1 Microsoft(MSFTON) în MAD
.د.م4,626.6045
1 Microsoft(MSFTON) în MXN
$9,268.1175
1 Microsoft(MSFTON) în SAR
ريال1,863.5625
1 Microsoft(MSFTON) în ETB
Br76,276.8555
1 Microsoft(MSFTON) în KES
KSh64,176.123
1 Microsoft(MSFTON) în JOD
د.أ352.33755
1 Microsoft(MSFTON) în PLN
1,828.776
1 Microsoft(MSFTON) în RON
лв2,186.58
1 Microsoft(MSFTON) în SEK
kr4,765.7505
1 Microsoft(MSFTON) în BGN
лв839.8455
1 Microsoft(MSFTON) în HUF
Ft166,478.25
1 Microsoft(MSFTON) în CZK
10,480.6755
1 Microsoft(MSFTON) în KWD
د.ك152.56365
1 Microsoft(MSFTON) în ILS
1,625.0265
1 Microsoft(MSFTON) în BOB
Bs3,428.955
1 Microsoft(MSFTON) în AZN
844.815
1 Microsoft(MSFTON) în TJS
SM4,581.879
1 Microsoft(MSFTON) în GEL
1,346.7345
1 Microsoft(MSFTON) în AOA
Kz453,417.18
1 Microsoft(MSFTON) în BHD
.د.ب186.8532
1 Microsoft(MSFTON) în BMD
$496.95
1 Microsoft(MSFTON) în DKK
kr3,215.2665
1 Microsoft(MSFTON) în HNL
L13,059.846
1 Microsoft(MSFTON) în MUR
22,859.7
1 Microsoft(MSFTON) în NAD
$8,632.0215
1 Microsoft(MSFTON) în NOK
kr5,078.829
1 Microsoft(MSFTON) în NZD
$879.6015
1 Microsoft(MSFTON) în PAB
B/.496.95
1 Microsoft(MSFTON) în PGK
K2,121.9765
1 Microsoft(MSFTON) în QAR
ر.ق1,808.898
1 Microsoft(MSFTON) în RSD
дин.50,500.059
1 Microsoft(MSFTON) în UZS
soʻm5,916,070.482
1 Microsoft(MSFTON) în ALL
L41,679.1965
1 Microsoft(MSFTON) în ANG
ƒ889.5405
1 Microsoft(MSFTON) în AWG
ƒ894.51
1 Microsoft(MSFTON) în BBD
$993.9
1 Microsoft(MSFTON) în BAM
KM839.8455
1 Microsoft(MSFTON) în BIF
Fr1,465,505.55
1 Microsoft(MSFTON) în BND
$646.035
1 Microsoft(MSFTON) în BSD
$496.95
1 Microsoft(MSFTON) în JMD
$79,685.9325
1 Microsoft(MSFTON) în KHR
1,995,781.017
1 Microsoft(MSFTON) în KMF
Fr211,700.7
1 Microsoft(MSFTON) în LAK
10,803,260.6535
1 Microsoft(MSFTON) în LKR
රු151,505.1465
1 Microsoft(MSFTON) în MDL
L8,502.8145
1 Microsoft(MSFTON) în MGA
Ar2,238,511.275
1 Microsoft(MSFTON) în MOP
P3,975.6
1 Microsoft(MSFTON) în MVR
7,653.03
1 Microsoft(MSFTON) în MWK
MK861,264.045
1 Microsoft(MSFTON) în MZN
MT31,779.9525
1 Microsoft(MSFTON) în NPR
रु70,417.815
1 Microsoft(MSFTON) în PYG
3,524,369.4
1 Microsoft(MSFTON) în RWF
Fr722,068.35
1 Microsoft(MSFTON) în SBD
$4,084.929
1 Microsoft(MSFTON) în SCR
6,828.093
1 Microsoft(MSFTON) în SRD
$19,132.575
1 Microsoft(MSFTON) în SVC
$4,343.343
1 Microsoft(MSFTON) în SZL
L8,622.0825
1 Microsoft(MSFTON) în TMT
m1,739.325
1 Microsoft(MSFTON) în TND
د.ت1,470.47505
1 Microsoft(MSFTON) în TTD
$3,364.3515
1 Microsoft(MSFTON) în UGX
Sh1,737,337.2
1 Microsoft(MSFTON) în XAF
Fr282,267.6
1 Microsoft(MSFTON) în XCD
$1,341.765
1 Microsoft(MSFTON) în XOF
Fr282,267.6
1 Microsoft(MSFTON) în XPF
Fr51,185.85
1 Microsoft(MSFTON) în BWP
P6,683.9775
1 Microsoft(MSFTON) în BZD
$998.8695
1 Microsoft(MSFTON) în CVE
$47,548.176
1 Microsoft(MSFTON) în DJF
Fr88,457.1
1 Microsoft(MSFTON) în DOP
$31,963.824
1 Microsoft(MSFTON) în DZD
د.ج64,951.365
1 Microsoft(MSFTON) în FJD
$1,133.046
1 Microsoft(MSFTON) în GNF
Fr4,320,980.25
1 Microsoft(MSFTON) în GTQ
Q3,806.637
1 Microsoft(MSFTON) în GYD
$103,942.062
1 Microsoft(MSFTON) în ISK
kr62,615.7

Resursă Microsoft

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Microsoft, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Microsoft oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Microsoft

Cât valorează Microsoft (MSFTON) astăzi?
Prețul pe viu pentru MSFTON în USD este 496.95 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MSFTON în USD?
Prețul actual pentru MSFTON la USD este $ 496.95. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Microsoft?
Capitalizarea de piață pentru MSFTON este $ 2.44M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MSFTON?
Ofertă aflată în circulație pentru MSFTON este 4.90K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MSFTON?
MSFTON a obținut un preț ATH de 554.1140723930895 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MSFTON?
MSFTON a avut un preț ATL de 492.8458515171225 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MSFTON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MSFTON este $ 58.91K USD.
Va crește MSFTON în acest an?
MSFTON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MSFTON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Microsoft (MSFTON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MSFTON în USD

Sumă

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 496.95 USD

Tranzacționează MSFTON

MSFTON/USDT
$496.95
$496.95$496.95
+0.04%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,072.24
$102,072.24$102,072.24

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.98
$3,310.98$3,310.98

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.24
$156.24$156.24

+0.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.01%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,072.24
$102,072.24$102,072.24

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.98
$3,310.98$3,310.98

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2402
$2.2402$2.2402

+0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.24
$156.24$156.24

+0.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0140
$1.0140$1.0140

-0.20%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.38
$31.38$31.38

+109.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1332
$0.1332$0.1332

+166.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004338
$0.0004338$0.0004338

+189.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040392
$0.040392$0.040392

+3,939.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.426
$4.426$4.426

+342.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1332
$0.1332$0.1332

+166.40%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003941
$0.00000000003941$0.00000000003941

+155.57%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002672
$0.000002672$0.000002672

+144.91%