Prețul în timp real pentru Moonveil astăzi este 0.06977 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MORE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MORE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Moonveil astăzi este 0.06977 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MORE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MORE pe MEXC acum.

Mai multe despre MORE

Informații de preț pentru MORE

Carte albă pentru MORE

Pagina oficială pentru MORE

Tokenomie pentru MORE

Prognoza prețurilor pentru MORE

Istoric MORE

Ghid de cumpărare MORE

Convertor valutar MORE în fiduciar

MORE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Moonveil

Pret Moonveil (MORE)

Preț în timp real pentru 1 MORE în USD:

$0.06977
$0.06977$0.06977
-0.04%1D
USD
Moonveil (MORE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:26:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Moonveil (MORE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.06959
$ 0.06959$ 0.06959
Minim 24 h
$ 0.07144
$ 0.07144$ 0.07144
Maxim 24 h

$ 0.06959
$ 0.06959$ 0.06959

$ 0.07144
$ 0.07144$ 0.07144

--
----

--
----

-0.08%

-0.04%

-8.59%

-8.59%

Prețul în timp real pentru Moonveil (MORE) este $ 0.06977. În ultimele 24 de ore, tokenul MORE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.06959 și un maxim de $ 0.07144, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MORE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MORE s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moonveil (MORE)

--
----

$ 57.99K
$ 57.99K$ 57.99K

$ 69.77M
$ 69.77M$ 69.77M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Moonveil este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.99K. Oferta aflată în circulație pentru MORE este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 69.77M.

Istoric de preț pentru Moonveil (MORE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Moonveil pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000279-0.04%
30 de zile$ -0.0293-29.58%
60 de zile$ -0.03348-32.43%
90 de zile$ +0.04406+171.37%
Modificare de preț astăzi pentru Moonveil

Astăzi, MORE a înregistrat o modificare de $ -0.0000279 (-0.04%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Moonveil

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0293 (-29.58%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Moonveil

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MORE a văzut o modificare de $ -0.03348 (-32.43%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Moonveil

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.04406 (+171.37%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Moonveil (MORE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Moonveil.

Ce este Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Tokenul Moonveil este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Moonveil. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MORE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Moonveil pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Moonveil fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Moonveil (USD)

Ce valoare va avea Moonveil (MORE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Moonveil (MORE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Moonveil.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Moonveil!

Tokenomie pentru Moonveil (MORE)

Înțelegerea tokenomică a Moonveil (MORE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MORE!

Cum se cumpără Moonveil (MORE)

Vrei să știi cum să cumperi Moonveil? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Moonveil cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MORE în monede locale

1 Moonveil(MORE) în VND
1,835.99755
1 Moonveil(MORE) în AUD
A$0.1053527
1 Moonveil(MORE) în GBP
0.0516298
1 Moonveil(MORE) în EUR
0.0593045
1 Moonveil(MORE) în USD
$0.06977
1 Moonveil(MORE) în MYR
RM0.293034
1 Moonveil(MORE) în TRY
2.8891757
1 Moonveil(MORE) în JPY
¥10.39573
1 Moonveil(MORE) în ARS
ARS$99.5289981
1 Moonveil(MORE) în RUB
5.7469549
1 Moonveil(MORE) în INR
6.1906921
1 Moonveil(MORE) în IDR
Rp1,162.8328682
1 Moonveil(MORE) în KRW
98.2675565
1 Moonveil(MORE) în PHP
4.039683
1 Moonveil(MORE) în EGP
￡E.3.3357037
1 Moonveil(MORE) în BRL
R$0.3718741
1 Moonveil(MORE) în CAD
C$0.0969803
1 Moonveil(MORE) în BDT
8.4875205
1 Moonveil(MORE) în NGN
102.1516524
1 Moonveil(MORE) în COP
$271.4785585
1 Moonveil(MORE) în ZAR
R.1.2007417
1 Moonveil(MORE) în UAH
2.8773148
1 Moonveil(MORE) în TZS
T.Sh.171.42489
1 Moonveil(MORE) în VES
Bs12.90745
1 Moonveil(MORE) în CLP
$66.90943
1 Moonveil(MORE) în PKR
Rs19.6256033
1 Moonveil(MORE) în KZT
38.1879118
1 Moonveil(MORE) în THB
฿2.2626411
1 Moonveil(MORE) în TWD
NT$2.1237988
1 Moonveil(MORE) în AED
د.إ0.2560559
1 Moonveil(MORE) în CHF
Fr0.0551183
1 Moonveil(MORE) în HKD
HK$0.5428106
1 Moonveil(MORE) în AMD
֏26.7316778
1 Moonveil(MORE) în MAD
.د.م0.6342093
1 Moonveil(MORE) în MXN
$1.2816749
1 Moonveil(MORE) în SAR
ريال0.2609398
1 Moonveil(MORE) în ETB
Br10.1229293
1 Moonveil(MORE) în KES
KSh9.0100978
1 Moonveil(MORE) în JOD
د.أ0.04946693
1 Moonveil(MORE) în PLN
0.2532651
1 Moonveil(MORE) în RON
лв0.3021041
1 Moonveil(MORE) în SEK
kr0.6551403
1 Moonveil(MORE) în BGN
лв0.1158182
1 Moonveil(MORE) în HUF
Ft23.1099171
1 Moonveil(MORE) în CZK
1.444239
1 Moonveil(MORE) în KWD
د.ك0.02134962
1 Moonveil(MORE) în ILS
0.230241
1 Moonveil(MORE) în BOB
Bs0.481413
1 Moonveil(MORE) în AZN
0.118609
1 Moonveil(MORE) în TJS
SM0.6495587
1 Moonveil(MORE) în GEL
0.1897744
1 Moonveil(MORE) în AOA
Kz63.9504843
1 Moonveil(MORE) în BHD
.د.ب0.02623352
1 Moonveil(MORE) în BMD
$0.06977
1 Moonveil(MORE) în DKK
kr0.4444349
1 Moonveil(MORE) în HNL
L1.8244855
1 Moonveil(MORE) în MUR
3.1612787
1 Moonveil(MORE) în NAD
$1.2021371
1 Moonveil(MORE) în NOK
kr0.6963046
1 Moonveil(MORE) în NZD
$0.1193067
1 Moonveil(MORE) în PAB
B/.0.06977
1 Moonveil(MORE) în PGK
K0.2965225
1 Moonveil(MORE) în QAR
ر.ق0.2539628
1 Moonveil(MORE) în RSD
дин.6.963046
1 Moonveil(MORE) în UZS
soʻm840.6022163
1 Moonveil(MORE) în ALL
L5.7483503
1 Moonveil(MORE) în ANG
ƒ0.1248883
1 Moonveil(MORE) în AWG
ƒ0.125586
1 Moonveil(MORE) în BBD
$0.13954
1 Moonveil(MORE) în BAM
KM0.1158182
1 Moonveil(MORE) în BIF
Fr205.19357
1 Moonveil(MORE) în BND
$0.0893056
1 Moonveil(MORE) în BSD
$0.06977
1 Moonveil(MORE) în JMD
$11.2022712
1 Moonveil(MORE) în KHR
280.2005062
1 Moonveil(MORE) în KMF
Fr29.23363
1 Moonveil(MORE) în LAK
1,516.7391001
1 Moonveil(MORE) în LKR
Rs21.0970526
1 Moonveil(MORE) în MDL
L1.1679498
1 Moonveil(MORE) în MGA
Ar311.4728156
1 Moonveil(MORE) în MOP
P0.5588577
1 Moonveil(MORE) în MVR
1.067481
1 Moonveil(MORE) în MWK
MK121.1283947
1 Moonveil(MORE) în MZN
MT4.458303
1 Moonveil(MORE) în NPR
Rs9.921294
1 Moonveil(MORE) în PYG
491.32034
1 Moonveil(MORE) în RWF
Fr100.95719
1 Moonveil(MORE) în SBD
$0.5742071
1 Moonveil(MORE) în SCR
1.0200374
1 Moonveil(MORE) în SRD
$2.658237
1 Moonveil(MORE) în SVC
$0.6097898
1 Moonveil(MORE) în SZL
L1.2014394
1 Moonveil(MORE) în TMT
m0.244195
1 Moonveil(MORE) în TND
د.ت0.20317024
1 Moonveil(MORE) în TTD
$0.4723429
1 Moonveil(MORE) în UGX
Sh241.4042
1 Moonveil(MORE) în XAF
Fr39.00143
1 Moonveil(MORE) în XCD
$0.188379
1 Moonveil(MORE) în XOF
Fr39.00143
1 Moonveil(MORE) în XPF
Fr7.04677
1 Moonveil(MORE) în BWP
P0.9265456
1 Moonveil(MORE) în BZD
$0.1402377
1 Moonveil(MORE) în CVE
$6.5521007
1 Moonveil(MORE) în DJF
Fr12.41906
1 Moonveil(MORE) în DOP
$4.367602
1 Moonveil(MORE) în DZD
د.ج9.0338196
1 Moonveil(MORE) în FJD
$0.1569825
1 Moonveil(MORE) în GNF
Fr606.65015
1 Moonveil(MORE) în GTQ
Q0.5344382
1 Moonveil(MORE) în GYD
$14.5896047
1 Moonveil(MORE) în ISK
kr8.44217

Resursă Moonveil

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Moonveil, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Moonveil oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Moonveil

Cât valorează Moonveil (MORE) astăzi?
Prețul pe viu pentru MORE în USD este 0.06977 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MORE în USD?
Prețul actual pentru MORE la USD este $ 0.06977. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Moonveil?
Capitalizarea de piață pentru MORE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MORE?
Ofertă aflată în circulație pentru MORE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MORE?
MORE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MORE?
MORE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MORE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MORE este $ 57.99K USD.
Va crește MORE în acest an?
MORE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MORE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:26:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Moonveil (MORE)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Știri populare

Bitcoin ajunge la 125K $! Zcash (ZEC) conduce creșterea monedelor de confidențialitate în ultima raliu crypto

October 5, 2025

SEC vs Inovație: Ce înseamnă Ultima Decizie

October 5, 2025

Actualizare pe piața Bitcoin: BTC atinge un maxim istoric de peste 125,000 USD

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MORE în USD

Sumă

MORE
MORE
USD
USD

1 MORE = 0.06977 USD

Tranzacționează MORE

MORE/USDC
$0.06976
$0.06976$0.06976
-0.06%
MORE/USDT
$0.06977
$0.06977$0.06977
-0.08%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --