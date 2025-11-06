BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Lunch Protocol astăzi este 0.000877 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LUNCH în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LUNCH pe MEXC acum.

Mai multe despre LUNCH

Informații de preț pentru LUNCH

Ce este LUNCH

Carte albă pentru LUNCH

Pagina oficială pentru LUNCH

Tokenomie pentru LUNCH

Prognoza prețurilor pentru LUNCH

Istoric LUNCH

Ghid de cumpărare LUNCH

Convertor valutar LUNCH în fiduciar

LUNCH Spot

Contracte la termenLUNCH USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Lunch Protocol

Pret Lunch Protocol (LUNCH)

Preț în timp real pentru 1 LUNCH în USD:

$0.000877
$0.000877$0.000877
+5.28%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:46 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Lunch Protocol (LUNCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000829
$ 0.000829$ 0.000829
Minim 24 h
$ 0.000889
$ 0.000889$ 0.000889
Maxim 24 h

$ 0.000829
$ 0.000829$ 0.000829

$ 0.000889
$ 0.000889$ 0.000889

--
----

--
----

-0.68%

+5.28%

+69.63%

+69.63%

Prețul în timp real pentru Lunch Protocol (LUNCH) este $ 0.000877. În ultimele 24 de ore, tokenul LUNCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000829 și un maxim de $ 0.000889, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LUNCH este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LUNCH s-a modificat cu -0.68% în decursul ultimei ore, cu +5.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +69.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lunch Protocol (LUNCH)

--
----

$ 10.13K
$ 10.13K$ 10.13K

$ 877.00K
$ 877.00K$ 877.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Capitalizarea de piață actuală pentru Lunch Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 10.13K. Oferta aflată în circulație pentru LUNCH este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 877.00K.

Istoric de preț pentru Lunch Protocol (LUNCH) USD

Urmărește modificările de preț pentru Lunch Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00004398+5.28%
30 de zile$ +0.000227+34.92%
60 de zile$ -0.000727-45.33%
90 de zile$ -0.00066-42.95%
Modificare de preț astăzi pentru Lunch Protocol

Astăzi, LUNCH a înregistrat o modificare de $ +0.00004398 (+5.28%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Lunch Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.000227 (+34.92%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Lunch Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LUNCH a văzut o modificare de $ -0.000727 (-45.33%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Lunch Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00066 (-42.95%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Lunch Protocol (LUNCH)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Lunch Protocol.

Ce este Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Tokenul Lunch Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Lunch Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LUNCH pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Lunch Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Lunch Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Lunch Protocol (USD)

Ce valoare va avea Lunch Protocol (LUNCH) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Lunch Protocol (LUNCH) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Lunch Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Lunch Protocol!

Tokenomie pentru Lunch Protocol (LUNCH)

Înțelegerea tokenomică a Lunch Protocol (LUNCH) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LUNCH!

Cum se cumpără Lunch Protocol (LUNCH)

Vrei să știi cum să cumperi Lunch Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Lunch Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LUNCH în monede locale

1 Lunch Protocol(LUNCH) în VND
23.078255
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AUD
A$0.00135058
1 Lunch Protocol(LUNCH) în GBP
0.00066652
1 Lunch Protocol(LUNCH) în EUR
0.00075422
1 Lunch Protocol(LUNCH) în USD
$0.000877
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MYR
RM0.00366586
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TRY
0.03693924
1 Lunch Protocol(LUNCH) în JPY
¥0.134181
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ARS
ARS$1.27285149
1 Lunch Protocol(LUNCH) în RUB
0.07117732
1 Lunch Protocol(LUNCH) în INR
0.07774605
1 Lunch Protocol(LUNCH) în IDR
Rp14.61666082
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PHP
0.05170792
1 Lunch Protocol(LUNCH) în EGP
￡E.0.04147333
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BRL
R$0.00470072
1 Lunch Protocol(LUNCH) în CAD
C$0.00123657
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BDT
0.10700277
1 Lunch Protocol(LUNCH) în NGN
1.26186268
1 Lunch Protocol(LUNCH) în COP
$3.34732483
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ZAR
R.0.0152598
1 Lunch Protocol(LUNCH) în UAH
0.03688662
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TZS
T.Sh.2.154789
1 Lunch Protocol(LUNCH) în VES
Bs0.195571
1 Lunch Protocol(LUNCH) în CLP
$0.827011
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PKR
Rs0.24787528
1 Lunch Protocol(LUNCH) în KZT
0.46132831
1 Lunch Protocol(LUNCH) în THB
฿0.02843234
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TWD
NT$0.02717823
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AED
د.إ0.00321859
1 Lunch Protocol(LUNCH) în CHF
Fr0.0007016
1 Lunch Protocol(LUNCH) în HKD
HK$0.00681429
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AMD
֏0.3353648
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MAD
.د.م0.00816487
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MXN
$0.01635605
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SAR
ريال0.00328875
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ETB
Br0.13461073
1 Lunch Protocol(LUNCH) în KES
KSh0.11325578
1 Lunch Protocol(LUNCH) în JOD
د.أ0.000621793
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PLN
0.00322736
1 Lunch Protocol(LUNCH) în RON
лв0.0038588
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SEK
kr0.00841043
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BGN
лв0.00148213
1 Lunch Protocol(LUNCH) în HUF
Ft0.293795
1 Lunch Protocol(LUNCH) în CZK
0.01849593
1 Lunch Protocol(LUNCH) în KWD
د.ك0.000269239
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ILS
0.00286779
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BOB
Bs0.0060513
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AZN
0.0014909
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TJS
SM0.00808594
1 Lunch Protocol(LUNCH) în GEL
0.00237667
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AOA
Kz0.8001748
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BHD
.د.ب0.000329752
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BMD
$0.000877
1 Lunch Protocol(LUNCH) în DKK
kr0.00567419
1 Lunch Protocol(LUNCH) în HNL
L0.02304756
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MUR
0.040342
1 Lunch Protocol(LUNCH) în NAD
$0.01523349
1 Lunch Protocol(LUNCH) în NOK
kr0.00896294
1 Lunch Protocol(LUNCH) în NZD
$0.00155229
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PAB
B/.0.000877
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PGK
K0.00374479
1 Lunch Protocol(LUNCH) în QAR
ر.ق0.00319228
1 Lunch Protocol(LUNCH) în RSD
дин.0.08912074
1 Lunch Protocol(LUNCH) în UZS
soʻm10.44047452
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ALL
L0.07355399
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ANG
ƒ0.00156983
1 Lunch Protocol(LUNCH) în AWG
ƒ0.0015786
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BBD
$0.001754
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BAM
KM0.00148213
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BIF
Fr2.586273
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BND
$0.0011401
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BSD
$0.000877
1 Lunch Protocol(LUNCH) în JMD
$0.14062695
1 Lunch Protocol(LUNCH) în KHR
3.52208462
1 Lunch Protocol(LUNCH) în KMF
Fr0.373602
1 Lunch Protocol(LUNCH) în LAK
19.06521701
1 Lunch Protocol(LUNCH) în LKR
රු0.26737099
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MDL
L0.01500547
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MGA
Ar3.9504465
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MOP
P0.007016
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MVR
0.0135058
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MWK
MK1.5199287
1 Lunch Protocol(LUNCH) în MZN
MT0.05608415
1 Lunch Protocol(LUNCH) în NPR
रु0.1242709
1 Lunch Protocol(LUNCH) în PYG
6.219684
1 Lunch Protocol(LUNCH) în RWF
Fr1.274281
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SBD
$0.00720894
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SCR
0.01204998
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SRD
$0.0337645
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SVC
$0.00766498
1 Lunch Protocol(LUNCH) în SZL
L0.01521595
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TMT
m0.0030695
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TND
د.ت0.002595043
1 Lunch Protocol(LUNCH) în TTD
$0.00593729
1 Lunch Protocol(LUNCH) în UGX
Sh3.065992
1 Lunch Protocol(LUNCH) în XAF
Fr0.498136
1 Lunch Protocol(LUNCH) în XCD
$0.0023679
1 Lunch Protocol(LUNCH) în XOF
Fr0.498136
1 Lunch Protocol(LUNCH) în XPF
Fr0.090331
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BWP
P0.01179565
1 Lunch Protocol(LUNCH) în BZD
$0.00176277
1 Lunch Protocol(LUNCH) în CVE
$0.08391136
1 Lunch Protocol(LUNCH) în DJF
Fr0.156106
1 Lunch Protocol(LUNCH) în DOP
$0.05640864
1 Lunch Protocol(LUNCH) în DZD
د.ج0.1146239
1 Lunch Protocol(LUNCH) în FJD
$0.00199956
1 Lunch Protocol(LUNCH) în GNF
Fr7.625515
1 Lunch Protocol(LUNCH) în GTQ
Q0.00671782
1 Lunch Protocol(LUNCH) în GYD
$0.18343332
1 Lunch Protocol(LUNCH) în ISK
kr0.110502

Resursă Lunch Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Lunch Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Lunch Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Lunch Protocol

Cât valorează Lunch Protocol (LUNCH) astăzi?
Prețul pe viu pentru LUNCH în USD este 0.000877 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LUNCH în USD?
Prețul actual pentru LUNCH la USD este $ 0.000877. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Lunch Protocol?
Capitalizarea de piață pentru LUNCH este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LUNCH?
Ofertă aflată în circulație pentru LUNCH este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LUNCH?
LUNCH a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LUNCH?
LUNCH a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LUNCH?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LUNCH este $ 10.13K USD.
Va crește LUNCH în acest an?
LUNCH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LUNCH pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:46 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Lunch Protocol (LUNCH)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator LUNCH în USD

Sumă

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.000877 USD

Tranzacționează LUNCH

LUNCH/USDT
$0.000877
$0.000877$0.000877
+5.28%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

