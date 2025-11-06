BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Luckify astăzi este 0.1559 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LUCK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LUCK pe MEXC acum.

Pret Luckify (LUCK)

Preț în timp real pentru 1 LUCK în USD:

$0.1559
-3.40%1D
Luckify (LUCK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Luckify (LUCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1557
Minim 24 h
$ 0.1614
Maxim 24 h

$ 0.1557
$ 0.1614
$ 0.42965712613217444
$ 0.15046732205515473
-0.26%

-3.40%

-15.87%

-15.87%

Prețul în timp real pentru Luckify (LUCK) este $ 0.1559. În ultimele 24 de ore, tokenul LUCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1557 și un maxim de $ 0.1614, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LUCK este $ 0.42965712613217444, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.15046732205515473.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LUCK s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu -3.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Luckify (LUCK)

No.4358

$ 0.00
$ 102.47K
$ 155.90M
0.00
1,000,000,000
999,999,317.224016
0.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Luckify este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 102.47K. Oferta aflată în circulație pentru LUCK este 0.00, cu o ofertă totală de 999999317.224016. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 155.90M.

Istoric de preț pentru Luckify (LUCK) USD

Urmărește modificările de preț pentru Luckify pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.005487-3.40%
30 de zile$ -0.0896-36.50%
60 de zile$ -0.2393-60.56%
90 de zile$ +0.0059+3.93%
Modificare de preț astăzi pentru Luckify

Astăzi, LUCK a înregistrat o modificare de $ -0.005487 (-3.40%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Luckify

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0896 (-36.50%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Luckify

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LUCK a văzut o modificare de $ -0.2393 (-60.56%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Luckify

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0059 (+3.93%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Luckify (LUCK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Luckify.

Ce este Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Tokenul Luckify este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Luckify. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LUCK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Luckify pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Luckify fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Luckify (USD)

Ce valoare va avea Luckify (LUCK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Luckify (LUCK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Luckify.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Luckify!

Tokenomie pentru Luckify (LUCK)

Înțelegerea tokenomică a Luckify (LUCK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LUCK!

Cum se cumpără Luckify (LUCK)

Vrei să știi cum să cumperi Luckify? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Luckify cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LUCK în monede locale

Resursă Luckify

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Luckify, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Luckify oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Luckify

Cât valorează Luckify (LUCK) astăzi?
Prețul pe viu pentru LUCK în USD este 0.1559 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LUCK în USD?
Prețul actual pentru LUCK la USD este $ 0.1559. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Luckify?
Capitalizarea de piață pentru LUCK este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LUCK?
Ofertă aflată în circulație pentru LUCK este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LUCK?
LUCK a obținut un preț ATH de 0.42965712613217444 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LUCK?
LUCK a avut un preț ATL de 0.15046732205515473 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LUCK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LUCK este $ 102.47K USD.
Va crește LUCK în acest an?
LUCK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LUCK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:24 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

