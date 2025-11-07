BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Lit Protocol astăzi este 0.06374 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LITKEY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LITKEY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Lit Protocol astăzi este 0.06374 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LITKEY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LITKEY pe MEXC acum.

Mai multe despre LITKEY

Informații de preț pentru LITKEY

Ce este LITKEY

Carte albă pentru LITKEY

Pagina oficială pentru LITKEY

Tokenomie pentru LITKEY

Prognoza prețurilor pentru LITKEY

Istoric LITKEY

Ghid de cumpărare LITKEY

Convertor valutar LITKEY în fiduciar

LITKEY Spot

Contracte la termenLITKEY USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Lit Protocol

Pret Lit Protocol (LITKEY)

Preț în timp real pentru 1 LITKEY în USD:

$0.06374
$0.06374$0.06374
-0.40%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:02:50 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Lit Protocol (LITKEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111
Minim 24 h
$ 0.09396
$ 0.09396$ 0.09396
Maxim 24 h

$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111

$ 0.09396
$ 0.09396$ 0.09396

--
----

--
----

-1.17%

-0.40%

-40.43%

-40.43%

Prețul în timp real pentru Lit Protocol (LITKEY) este $ 0.06374. În ultimele 24 de ore, tokenul LITKEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.04111 și un maxim de $ 0.09396, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LITKEY este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LITKEY s-a modificat cu -1.17% în decursul ultimei ore, cu -0.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lit Protocol (LITKEY)

--
----

$ 294.42K
$ 294.42K$ 294.42K

$ 63.74M
$ 63.74M$ 63.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Lit Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 294.42K. Oferta aflată în circulație pentru LITKEY este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.74M.

Istoric de preț pentru Lit Protocol (LITKEY) USD

Urmărește modificările de preț pentru Lit Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000256-0.40%
30 de zile$ +0.01374+27.48%
60 de zile$ +0.01374+27.48%
90 de zile$ +0.01374+27.48%
Modificare de preț astăzi pentru Lit Protocol

Astăzi, LITKEY a înregistrat o modificare de $ -0.000256 (-0.40%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Lit Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01374 (+27.48%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Lit Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LITKEY a văzut o modificare de $ +0.01374 (+27.48%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Lit Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01374 (+27.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Lit Protocol (LITKEY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Lit Protocol.

Ce este Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Tokenul Lit Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Lit Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LITKEY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Lit Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Lit Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Lit Protocol (USD)

Ce valoare va avea Lit Protocol (LITKEY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Lit Protocol (LITKEY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Lit Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Lit Protocol!

Tokenomie pentru Lit Protocol (LITKEY)

Înțelegerea tokenomică a Lit Protocol (LITKEY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LITKEY!

Cum se cumpără Lit Protocol (LITKEY)

Vrei să știi cum să cumperi Lit Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Lit Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LITKEY în monede locale

1 Lit Protocol(LITKEY) în VND
1,677.3181
1 Lit Protocol(LITKEY) în AUD
A$0.0981596
1 Lit Protocol(LITKEY) în GBP
0.0484424
1 Lit Protocol(LITKEY) în EUR
0.0548164
1 Lit Protocol(LITKEY) în USD
$0.06374
1 Lit Protocol(LITKEY) în MYR
RM0.2664332
1 Lit Protocol(LITKEY) în TRY
2.683454
1 Lit Protocol(LITKEY) în JPY
¥9.75222
1 Lit Protocol(LITKEY) în ARS
ARS$92.5103238
1 Lit Protocol(LITKEY) în RUB
5.1782376
1 Lit Protocol(LITKEY) în INR
5.6511884
1 Lit Protocol(LITKEY) în IDR
Rp1,062.3329084
1 Lit Protocol(LITKEY) în PHP
3.7600226
1 Lit Protocol(LITKEY) în EGP
￡E.3.014902
1 Lit Protocol(LITKEY) în BRL
R$0.341009
1 Lit Protocol(LITKEY) în CAD
C$0.0898734
1 Lit Protocol(LITKEY) în BDT
7.7769174
1 Lit Protocol(LITKEY) în NGN
91.7116616
1 Lit Protocol(LITKEY) în COP
$244.2140734
1 Lit Protocol(LITKEY) în ZAR
R.1.1065264
1 Lit Protocol(LITKEY) în UAH
2.6809044
1 Lit Protocol(LITKEY) în TZS
T.Sh.156.60918
1 Lit Protocol(LITKEY) în VES
Bs14.21402
1 Lit Protocol(LITKEY) în CLP
$60.04308
1 Lit Protocol(LITKEY) în PKR
Rs18.0154736
1 Lit Protocol(LITKEY) în KZT
33.5291522
1 Lit Protocol(LITKEY) în THB
฿2.065176
1 Lit Protocol(LITKEY) în TWD
NT$1.9746652
1 Lit Protocol(LITKEY) în AED
د.إ0.2339258
1 Lit Protocol(LITKEY) în CHF
Fr0.050992
1 Lit Protocol(LITKEY) în HKD
HK$0.4952598
1 Lit Protocol(LITKEY) în AMD
֏24.374176
1 Lit Protocol(LITKEY) în MAD
.د.م0.5934194
1 Lit Protocol(LITKEY) în MXN
$1.1830144
1 Lit Protocol(LITKEY) în SAR
ريال0.239025
1 Lit Protocol(LITKEY) în ETB
Br9.7834526
1 Lit Protocol(LITKEY) în KES
KSh8.2313836
1 Lit Protocol(LITKEY) în JOD
د.أ0.04519166
1 Lit Protocol(LITKEY) în PLN
0.2345632
1 Lit Protocol(LITKEY) în RON
лв0.280456
1 Lit Protocol(LITKEY) în SEK
kr0.6093544
1 Lit Protocol(LITKEY) în BGN
лв0.1077206
1 Lit Protocol(LITKEY) în HUF
Ft21.3172056
1 Lit Protocol(LITKEY) în CZK
1.3436392
1 Lit Protocol(LITKEY) în KWD
د.ك0.01950444
1 Lit Protocol(LITKEY) în ILS
0.2084298
1 Lit Protocol(LITKEY) în BOB
Bs0.439806
1 Lit Protocol(LITKEY) în AZN
0.108358
1 Lit Protocol(LITKEY) în TJS
SM0.5876828
1 Lit Protocol(LITKEY) în GEL
0.1727354
1 Lit Protocol(LITKEY) în AOA
Kz58.156376
1 Lit Protocol(LITKEY) în BHD
.د.ب0.02396624
1 Lit Protocol(LITKEY) în BMD
$0.06374
1 Lit Protocol(LITKEY) în DKK
kr0.4117604
1 Lit Protocol(LITKEY) în HNL
L1.6750872
1 Lit Protocol(LITKEY) în MUR
2.93204
1 Lit Protocol(LITKEY) în NAD
$1.1071638
1 Lit Protocol(LITKEY) în NOK
kr0.650148
1 Lit Protocol(LITKEY) în NZD
$0.1128198
1 Lit Protocol(LITKEY) în PAB
B/.0.06374
1 Lit Protocol(LITKEY) în PGK
K0.2721698
1 Lit Protocol(LITKEY) în QAR
ر.ق0.2320136
1 Lit Protocol(LITKEY) în RSD
дин.6.4708848
1 Lit Protocol(LITKEY) în UZS
soʻm758.8094024
1 Lit Protocol(LITKEY) în ALL
L5.3458738
1 Lit Protocol(LITKEY) în ANG
ƒ0.1140946
1 Lit Protocol(LITKEY) în AWG
ƒ0.114732
1 Lit Protocol(LITKEY) în BBD
$0.12748
1 Lit Protocol(LITKEY) în BAM
KM0.1077206
1 Lit Protocol(LITKEY) în BIF
Fr187.96926
1 Lit Protocol(LITKEY) în BND
$0.082862
1 Lit Protocol(LITKEY) în BSD
$0.06374
1 Lit Protocol(LITKEY) în JMD
$10.220709
1 Lit Protocol(LITKEY) în KHR
255.9836644
1 Lit Protocol(LITKEY) în KMF
Fr27.21698
1 Lit Protocol(LITKEY) în LAK
1,385.6521462
1 Lit Protocol(LITKEY) în LKR
රු19.4324138
1 Lit Protocol(LITKEY) în MDL
L1.0905914
1 Lit Protocol(LITKEY) în MGA
Ar287.11683
1 Lit Protocol(LITKEY) în MOP
P0.50992
1 Lit Protocol(LITKEY) în MVR
0.981596
1 Lit Protocol(LITKEY) în MWK
MK110.467794
1 Lit Protocol(LITKEY) în MZN
MT4.076173
1 Lit Protocol(LITKEY) în NPR
रु9.031958
1 Lit Protocol(LITKEY) în PYG
452.04408
1 Lit Protocol(LITKEY) în RWF
Fr92.61422
1 Lit Protocol(LITKEY) în SBD
$0.5239428
1 Lit Protocol(LITKEY) în SCR
0.8878982
1 Lit Protocol(LITKEY) în SRD
$2.45399
1 Lit Protocol(LITKEY) în SVC
$0.5570876
1 Lit Protocol(LITKEY) în SZL
L1.105889
1 Lit Protocol(LITKEY) în TMT
m0.22309
1 Lit Protocol(LITKEY) în TND
د.ت0.18860666
1 Lit Protocol(LITKEY) în TTD
$0.4315198
1 Lit Protocol(LITKEY) în UGX
Sh222.83504
1 Lit Protocol(LITKEY) în XAF
Fr36.20432
1 Lit Protocol(LITKEY) în XCD
$0.172098
1 Lit Protocol(LITKEY) în XOF
Fr36.20432
1 Lit Protocol(LITKEY) în XPF
Fr6.56522
1 Lit Protocol(LITKEY) în BWP
P0.857303
1 Lit Protocol(LITKEY) în BZD
$0.1281174
1 Lit Protocol(LITKEY) în CVE
$6.1088416
1 Lit Protocol(LITKEY) în DJF
Fr11.34572
1 Lit Protocol(LITKEY) în DOP
$4.098482
1 Lit Protocol(LITKEY) în DZD
د.ج8.3231692
1 Lit Protocol(LITKEY) în FJD
$0.1453272
1 Lit Protocol(LITKEY) în GNF
Fr554.2193
1 Lit Protocol(LITKEY) în GTQ
Q0.4882484
1 Lit Protocol(LITKEY) în GYD
$13.3318584
1 Lit Protocol(LITKEY) în ISK
kr8.03124

Resursă Lit Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Lit Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Lit Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Lit Protocol

Cât valorează Lit Protocol (LITKEY) astăzi?
Prețul pe viu pentru LITKEY în USD este 0.06374 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LITKEY în USD?
Prețul actual pentru LITKEY la USD este $ 0.06374. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Lit Protocol?
Capitalizarea de piață pentru LITKEY este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LITKEY?
Ofertă aflată în circulație pentru LITKEY este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LITKEY?
LITKEY a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LITKEY?
LITKEY a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LITKEY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LITKEY este $ 294.42K USD.
Va crește LITKEY în acest an?
LITKEY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LITKEY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:02:50 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Lit Protocol (LITKEY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator LITKEY în USD

Sumă

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.06374 USD

Tranzacționează LITKEY

LITKEY/USDT
$0.06374
$0.06374$0.06374
-0.29%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,930.31
$100,930.31$100,930.31

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.05
$3,303.05$3,303.05

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.56
$155.56$155.56

-0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1399
$1.1399$1.1399

+32.85%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,930.31
$100,930.31$100,930.31

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.05
$3,303.05$3,303.05

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.56
$155.56$155.56

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1916
$2.1916$2.1916

-1.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9999
$0.9999$0.9999

-1.59%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004086
$0.0004086$0.0004086

+172.40%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.020800
$0.020800$0.020800

+1,980.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.675
$4.675$4.675

+367.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001613
$0.001613$0.001613

+48.25%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002146
$0.0000002146$0.0000002146

+43.06%