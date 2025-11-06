Ce este Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Tokenul Lifeform este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Lifeform. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LFT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Lifeform pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Lifeform fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Lifeform (USD)

Ce valoare va avea Lifeform (LFT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Lifeform (LFT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Lifeform.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Lifeform!

Tokenomie pentru Lifeform (LFT)

Înțelegerea tokenomică a Lifeform (LFT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LFT!

Cum se cumpără Lifeform (LFT)

Vrei să știi cum să cumperi Lifeform? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Lifeform cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LFT în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Lifeform

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Lifeform, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Lifeform Cât valorează Lifeform (LFT) astăzi? Prețul pe viu pentru LFT în USD este 0.00618 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru LFT în USD? $ 0.00618 . Consultă Prețul actual pentru LFT la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Lifeform? Capitalizarea de piață pentru LFT este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru LFT? Ofertă aflată în circulație pentru LFT este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LFT? LFT a obținut un preț ATH de 0.5833313380234302 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LFT? LFT a avut un preț ATL de 0.005437372504690078 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru LFT? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LFT este $ 24.30K USD . Va crește LFT în acest an? LFT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LFT pentru o analiză mai aprofundată.

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

