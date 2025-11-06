Ce este John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value. Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre John Tsubasa Rivals Cât valorează John Tsubasa Rivals (JOHN) astăzi? Prețul pe viu pentru JOHN în USD este 0.01255 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru JOHN în USD? $ 0.01255 . Consultă Prețul actual pentru JOHN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru John Tsubasa Rivals? Capitalizarea de piață pentru JOHN este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru JOHN? Ofertă aflată în circulație pentru JOHN este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JOHN? JOHN a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JOHN? JOHN a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru JOHN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JOHN este $ 67.84K USD . Va crește JOHN în acest an? JOHN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JOHN pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru John Tsubasa Rivals (JOHN)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

