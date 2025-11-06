BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru JDcom astăzi este 32.29 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JDON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JDON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru JDcom astăzi este 32.29 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JDON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JDON pe MEXC acum.

Mai multe despre JDON

Informații de preț pentru JDON

Ce este JDON

Pagina oficială pentru JDON

Tokenomie pentru JDON

Prognoza prețurilor pentru JDON

Istoric JDON

Ghid de cumpărare JDON

Convertor valutar JDON în fiduciar

JDON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo JDcom

Pret JDcom (JDON)

Preț în timp real pentru 1 JDON în USD:

$32.29
$32.29$32.29
+1.44%1D
USD
JDcom (JDON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru JDcom (JDON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 31.72
$ 31.72$ 31.72
Minim 24 h
$ 32.71
$ 32.71$ 32.71
Maxim 24 h

$ 31.72
$ 31.72$ 31.72

$ 32.71
$ 32.71$ 32.71

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.50%

+1.44%

-3.65%

-3.65%

Prețul în timp real pentru JDcom (JDON) este $ 32.29. În ultimele 24 de ore, tokenul JDON a fost tranzacționat între un minim de $ 31.72 și un maxim de $ 32.71, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JDON este $ 36.90868486875765, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 30.590269632126216.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JDON s-a modificat cu -0.50% în decursul ultimei ore, cu +1.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JDcom (JDON)

No.2138

$ 971.24K
$ 971.24K$ 971.24K

$ 59.86K
$ 59.86K$ 59.86K

$ 971.24K
$ 971.24K$ 971.24K

30.08K
30.08K 30.08K

30,078.77568845
30,078.77568845 30,078.77568845

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru JDcom este $ 971.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.86K. Oferta aflată în circulație pentru JDON este 30.08K, cu o ofertă totală de 30078.77568845. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 971.24K.

Istoric de preț pentru JDcom (JDON) USD

Urmărește modificările de preț pentru JDcom pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.4584+1.44%
30 de zile$ -2.59-7.43%
60 de zile$ +12.29+61.45%
90 de zile$ +12.29+61.45%
Modificare de preț astăzi pentru JDcom

Astăzi, JDON a înregistrat o modificare de $ +0.4584 (+1.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru JDcom

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -2.59 (-7.43%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru JDcom

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, JDON a văzut o modificare de $ +12.29 (+61.45%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru JDcom

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +12.29 (+61.45%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru JDcom (JDON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru JDcom.

Ce este JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul JDcom este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile JDcom. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru JDON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre JDcom pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare JDcom fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru JDcom (USD)

Ce valoare va avea JDcom (JDON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale JDcom (JDON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru JDcom.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru JDcom!

Tokenomie pentru JDcom (JDON)

Înțelegerea tokenomică a JDcom (JDON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JDON!

Cum se cumpără JDcom (JDON)

Vrei să știi cum să cumperi JDcom? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra JDcom cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

JDON în monede locale

1 JDcom(JDON) în VND
849,711.35
1 JDcom(JDON) în AUD
A$49.7266
1 JDcom(JDON) în GBP
24.5404
1 JDcom(JDON) în EUR
27.7694
1 JDcom(JDON) în USD
$32.29
1 JDcom(JDON) în MYR
RM134.9722
1 JDcom(JDON) în TRY
1,359.7319
1 JDcom(JDON) în JPY
¥4,940.37
1 JDcom(JDON) în ARS
ARS$46,864.7373
1 JDcom(JDON) în RUB
2,620.0106
1 JDcom(JDON) în INR
2,863.1543
1 JDcom(JDON) în IDR
Rp538,166.4514
1 JDcom(JDON) în PHP
1,905.11
1 JDcom(JDON) în EGP
￡E.1,528.9315
1 JDcom(JDON) în BRL
R$172.7515
1 JDcom(JDON) în CAD
C$45.5289
1 JDcom(JDON) în BDT
3,939.7029
1 JDcom(JDON) în NGN
46,393.6262
1 JDcom(JDON) în COP
$123,716.2289
1 JDcom(JDON) în ZAR
R.561.2002
1 JDcom(JDON) în UAH
1,358.1174
1 JDcom(JDON) în TZS
T.Sh.79,336.53
1 JDcom(JDON) în VES
Bs7,200.67
1 JDcom(JDON) în CLP
$30,449.47
1 JDcom(JDON) în PKR
Rs9,126.4456
1 JDcom(JDON) în KZT
16,985.5087
1 JDcom(JDON) în THB
฿1,046.8418
1 JDcom(JDON) în TWD
NT$1,000.0213
1 JDcom(JDON) în AED
د.إ118.5043
1 JDcom(JDON) în CHF
Fr25.832
1 JDcom(JDON) în HKD
HK$250.8933
1 JDcom(JDON) în AMD
֏12,347.696
1 JDcom(JDON) în MAD
.د.م300.6199
1 JDcom(JDON) în MXN
$601.5627
1 JDcom(JDON) în SAR
ريال121.0875
1 JDcom(JDON) în ETB
Br4,956.1921
1 JDcom(JDON) în KES
KSh4,169.9306
1 JDcom(JDON) în JOD
د.أ22.89361
1 JDcom(JDON) în PLN
119.1501
1 JDcom(JDON) în RON
лв142.3989
1 JDcom(JDON) în SEK
kr309.3382
1 JDcom(JDON) în BGN
лв54.5701
1 JDcom(JDON) în HUF
Ft10,817.15
1 JDcom(JDON) în CZK
681.6419
1 JDcom(JDON) în KWD
د.ك9.91303
1 JDcom(JDON) în ILS
105.5883
1 JDcom(JDON) în BOB
Bs222.801
1 JDcom(JDON) în AZN
54.893
1 JDcom(JDON) în TJS
SM297.7138
1 JDcom(JDON) în GEL
87.5059
1 JDcom(JDON) în AOA
Kz29,461.396
1 JDcom(JDON) în BHD
.د.ب12.14104
1 JDcom(JDON) în BMD
$32.29
1 JDcom(JDON) în DKK
kr208.9163
1 JDcom(JDON) în HNL
L848.5812
1 JDcom(JDON) în MUR
1,485.34
1 JDcom(JDON) în NAD
$560.8773
1 JDcom(JDON) în NOK
kr330.0038
1 JDcom(JDON) în NZD
$57.1533
1 JDcom(JDON) în PAB
B/.32.29
1 JDcom(JDON) în PGK
K137.8783
1 JDcom(JDON) în QAR
ر.ق117.5356
1 JDcom(JDON) în RSD
дин.3,283.893
1 JDcom(JDON) în UZS
soʻm384,404.7004
1 JDcom(JDON) în ALL
L2,708.1623
1 JDcom(JDON) în ANG
ƒ57.7991
1 JDcom(JDON) în AWG
ƒ58.122
1 JDcom(JDON) în BBD
$64.58
1 JDcom(JDON) în BAM
KM54.5701
1 JDcom(JDON) în BIF
Fr95,223.21
1 JDcom(JDON) în BND
$41.977
1 JDcom(JDON) în BSD
$32.29
1 JDcom(JDON) în JMD
$5,177.7015
1 JDcom(JDON) în KHR
129,678.5774
1 JDcom(JDON) în KMF
Fr13,755.54
1 JDcom(JDON) în LAK
701,956.5077
1 JDcom(JDON) în LKR
රු9,844.2523
1 JDcom(JDON) în MDL
L552.4819
1 JDcom(JDON) în MGA
Ar145,450.305
1 JDcom(JDON) în MOP
P258.32
1 JDcom(JDON) în MVR
497.266
1 JDcom(JDON) în MWK
MK55,961.799
1 JDcom(JDON) în MZN
MT2,064.9455
1 JDcom(JDON) în NPR
रु4,575.493
1 JDcom(JDON) în PYG
229,000.68
1 JDcom(JDON) în RWF
Fr46,917.37
1 JDcom(JDON) în SBD
$265.4238
1 JDcom(JDON) în SCR
443.6646
1 JDcom(JDON) în SRD
$1,243.165
1 JDcom(JDON) în SVC
$282.2146
1 JDcom(JDON) în SZL
L560.2315
1 JDcom(JDON) în TMT
m113.015
1 JDcom(JDON) în TND
د.ت95.54611
1 JDcom(JDON) în TTD
$218.6033
1 JDcom(JDON) în UGX
Sh112,885.84
1 JDcom(JDON) în XAF
Fr18,373.01
1 JDcom(JDON) în XCD
$87.183
1 JDcom(JDON) în XOF
Fr18,373.01
1 JDcom(JDON) în XPF
Fr3,325.87
1 JDcom(JDON) în BWP
P434.3005
1 JDcom(JDON) în BZD
$64.9029
1 JDcom(JDON) în CVE
$3,089.5072
1 JDcom(JDON) în DJF
Fr5,747.62
1 JDcom(JDON) în DOP
$2,076.8928
1 JDcom(JDON) în DZD
د.ج4,219.0114
1 JDcom(JDON) în FJD
$73.6212
1 JDcom(JDON) în GNF
Fr280,761.55
1 JDcom(JDON) în GTQ
Q247.3414
1 JDcom(JDON) în GYD
$6,753.7764
1 JDcom(JDON) în ISK
kr4,068.54

Resursă JDcom

Pentru o înțelegere mai aprofundată a JDcom, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web JDcom oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre JDcom

Cât valorează JDcom (JDON) astăzi?
Prețul pe viu pentru JDON în USD este 32.29 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JDON în USD?
Prețul actual pentru JDON la USD este $ 32.29. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru JDcom?
Capitalizarea de piață pentru JDON este $ 971.24K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JDON?
Ofertă aflată în circulație pentru JDON este 30.08K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JDON?
JDON a obținut un preț ATH de 36.90868486875765 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JDON?
JDON a avut un preț ATL de 30.590269632126216 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JDON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JDON este $ 59.86K USD.
Va crește JDON în acest an?
JDON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JDON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:26:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru JDcom (JDON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator JDON în USD

Sumă

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 32.29 USD

Tranzacționează JDON

JDON/USDT
$32.29
$32.29$32.29
+1.60%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,709.41
$102,709.41$102,709.41

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.86
$3,353.86$3,353.86

-1.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.48
$158.48$158.48

-1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,709.41
$102,709.41$102,709.41

-0.98%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.86
$3,353.86$3,353.86

-1.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2602
$2.2602$2.2602

-0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.48
$158.48$158.48

-1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0495
$1.0495$1.0495

-3.28%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.97
$30.97$30.97

+106.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1803
$0.1803$0.1803

+260.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004400
$0.0004400$0.0004400

+193.33%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039962
$0.039962$0.039962

+3,896.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.900
$5.900$5.900

+490.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1803
$0.1803$0.1803

+260.60%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42337
$0.42337$0.42337

+233.96%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.1246
$6.1246$6.1246

+227.57%