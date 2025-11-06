BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Impossible Cloud Net astăzi este 0.25654 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ICNT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ICNT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Impossible Cloud Net astăzi este 0.25654 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ICNT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ICNT pe MEXC acum.

Mai multe despre ICNT

Informații de preț pentru ICNT

Ce este ICNT

Carte albă pentru ICNT

Pagina oficială pentru ICNT

Tokenomie pentru ICNT

Prognoza prețurilor pentru ICNT

Istoric ICNT

Ghid de cumpărare ICNT

Convertor valutar ICNT în fiduciar

ICNT Spot

Contracte la termenICNT USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Impossible Cloud Net

Pret Impossible Cloud Net (ICNT)

Preț în timp real pentru 1 ICNT în USD:

$0.25661
$0.25661$0.25661
-16.90%1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Impossible Cloud Net (ICNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.24893
$ 0.24893$ 0.24893
Minim 24 h
$ 0.3234
$ 0.3234$ 0.3234
Maxim 24 h

$ 0.24893
$ 0.24893$ 0.24893

$ 0.3234
$ 0.3234$ 0.3234

--
----

--
----

+0.48%

-16.90%

+43.19%

+43.19%

Prețul în timp real pentru Impossible Cloud Net (ICNT) este $ 0.25654. În ultimele 24 de ore, tokenul ICNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.24893 și un maxim de $ 0.3234, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ICNT este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ICNT s-a modificat cu +0.48% în decursul ultimei ore, cu -16.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +43.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Impossible Cloud Net (ICNT)

--
----

$ 129.09K
$ 129.09K$ 129.09K

$ 179.58M
$ 179.58M$ 179.58M

--
----

700,000,000
700,000,000 700,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Impossible Cloud Net este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 129.09K. Oferta aflată în circulație pentru ICNT este --, cu o ofertă totală de 700000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 179.58M.

Istoric de preț pentru Impossible Cloud Net (ICNT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Impossible Cloud Net pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0521866-16.90%
30 de zile$ +0.03594+16.29%
60 de zile$ -0.00036-0.15%
90 de zile$ -0.0036-1.39%
Modificare de preț astăzi pentru Impossible Cloud Net

Astăzi, ICNT a înregistrat o modificare de $ -0.0521866 (-16.90%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Impossible Cloud Net

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03594 (+16.29%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Impossible Cloud Net

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ICNT a văzut o modificare de $ -0.00036 (-0.15%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Impossible Cloud Net

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0036 (-1.39%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Impossible Cloud Net (ICNT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Impossible Cloud Net.

Ce este Impossible Cloud Net (ICNT)

Tokenul Impossible Cloud Net este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Impossible Cloud Net. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ICNT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Impossible Cloud Net pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Impossible Cloud Net fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Impossible Cloud Net (USD)

Ce valoare va avea Impossible Cloud Net (ICNT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Impossible Cloud Net (ICNT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Impossible Cloud Net.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Impossible Cloud Net!

Tokenomie pentru Impossible Cloud Net (ICNT)

Înțelegerea tokenomică a Impossible Cloud Net (ICNT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ICNT!

Cum se cumpără Impossible Cloud Net (ICNT)

Vrei să știi cum să cumperi Impossible Cloud Net? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Impossible Cloud Net cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ICNT în monede locale

1 Impossible Cloud Net(ICNT) în VND
6,750.8501
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AUD
A$0.3950716
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în GBP
0.1949704
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în EUR
0.2206244
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în USD
$0.25654
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MYR
RM1.0723372
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TRY
10.8054648
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în JPY
¥39.25062
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ARS
ARS$372.3344598
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în RUB
20.8207864
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în INR
22.742271
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în IDR
Rp4,275.6649564
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PHP
15.1255984
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în EGP
￡E.12.1317766
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BRL
R$1.3750544
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în CAD
C$0.3617214
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BDT
31.3004454
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în NGN
369.1200136
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în COP
$979.1593066
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ZAR
R.4.463796
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în UAH
10.7900724
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TZS
T.Sh.630.31878
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în VES
Bs57.20842
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în CLP
$241.91722
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PKR
Rs72.5084656
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în KZT
134.9477362
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în THB
฿8.3170268
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TWD
NT$7.9501746
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AED
د.إ0.9415018
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în CHF
Fr0.205232
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în HKD
HK$1.9933158
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AMD
֏98.100896
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MAD
.د.م2.3883874
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MXN
$4.784471
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SAR
ريال0.962025
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ETB
Br39.3763246
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în KES
KSh33.1295756
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în JOD
د.أ0.18188686
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PLN
0.9440672
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în RON
лв1.128776
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SEK
kr2.4602186
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BGN
лв0.4335526
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în HUF
Ft85.9409
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în CZK
5.4104286
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în KWD
د.ك0.07875778
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ILS
0.8388858
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BOB
Bs1.770126
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AZN
0.436118
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TJS
SM2.3652988
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în GEL
0.6952234
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AOA
Kz234.067096
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BHD
.د.ب0.09645904
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BMD
$0.25654
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în DKK
kr1.6598138
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în HNL
L6.7418712
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MUR
11.80084
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în NAD
$4.4560998
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în NOK
kr2.6218388
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în NZD
$0.4540758
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PAB
B/.0.25654
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PGK
K1.0954258
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în QAR
ر.ق0.9338056
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în RSD
дин.26.0695948
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în UZS
soʻm3,054.0471304
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ALL
L21.5160098
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ANG
ƒ0.4592066
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în AWG
ƒ0.461772
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BBD
$0.51308
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BAM
KM0.4335526
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BIF
Fr756.53646
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BND
$0.333502
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BSD
$0.25654
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în JMD
$41.136189
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în KHR
1,030.2800324
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în KMF
Fr109.28604
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în LAK
5,576.9564102
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în LKR
රු78.2113498
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MDL
L4.3893994
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MGA
Ar1,155.58443
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MOP
P2.05232
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MVR
3.950716
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MWK
MK444.609474
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în MZN
MT16.405733
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în NPR
रु36.351718
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în PYG
1,819.38168
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în RWF
Fr372.75262
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SBD
$2.1087588
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SCR
3.5248596
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SRD
$9.87679
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SVC
$2.2421596
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în SZL
L4.450969
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TMT
m0.89789
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TND
د.ت0.75910186
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în TTD
$1.7367758
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în UGX
Sh896.86384
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în XAF
Fr145.71472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în XCD
$0.692658
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în XOF
Fr145.71472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în XPF
Fr26.42362
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BWP
P3.450463
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în BZD
$0.5156454
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în CVE
$24.5457472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în DJF
Fr45.66412
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în DOP
$16.5006528
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în DZD
د.ج33.529778
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în FJD
$0.5849112
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în GNF
Fr2,230.6153
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în GTQ
Q1.9650964
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în GYD
$53.6579064
1 Impossible Cloud Net(ICNT) în ISK
kr32.32404

Resursă Impossible Cloud Net

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Impossible Cloud Net, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Impossible Cloud Net oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Impossible Cloud Net

Cât valorează Impossible Cloud Net (ICNT) astăzi?
Prețul pe viu pentru ICNT în USD este 0.25654 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ICNT în USD?
Prețul actual pentru ICNT la USD este $ 0.25654. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Impossible Cloud Net?
Capitalizarea de piață pentru ICNT este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ICNT?
Ofertă aflată în circulație pentru ICNT este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ICNT?
ICNT a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ICNT?
ICNT a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ICNT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ICNT este $ 129.09K USD.
Va crește ICNT în acest an?
ICNT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ICNT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:23 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Impossible Cloud Net (ICNT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ICNT în USD

Sumă

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.25654 USD

Tranzacționează ICNT

ICNT/USDT
$0.25661
$0.25661$0.25661
-17.11%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,080.78
$102,080.78$102,080.78

-1.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.15
$3,295.15$3,295.15

-3.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

-2.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.83
$1,480.83$1,480.83

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,080.78
$102,080.78$102,080.78

-1.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.15
$3,295.15$3,295.15

-3.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2375
$2.2375$2.2375

-1.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.06
$156.06$156.06

-2.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0179
$1.0179$1.0179

-6.20%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.57
$30.57$30.57

+103.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1379
$0.1379$0.1379

+175.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004372
$0.0004372$0.0004372

+191.46%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038175
$0.038175$0.038175

+3,717.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.725
$4.725$4.725

+372.50%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47817
$0.47817$0.47817

+277.19%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.2386
$5.2386$5.2386

+180.18%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1379
$0.1379$0.1379

+175.80%