Prețul în timp real pentru GameStop astăzi este 22.18 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GMEON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GMEON pe MEXC acum.

Mai multe despre GMEON

Informații de preț pentru GMEON

Ce este GMEON

Pagina oficială pentru GMEON

Tokenomie pentru GMEON

Prognoza prețurilor pentru GMEON

Istoric GMEON

Ghid de cumpărare GMEON

Convertor valutar GMEON în fiduciar

GMEON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo GameStop

Pret GameStop (GMEON)

Preț în timp real pentru 1 GMEON în USD:

$22.17
$22.17$22.17
-1.46%1D
USD
GameStop (GMEON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:25 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru GameStop (GMEON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 22.13
$ 22.13$ 22.13
Minim 24 h
$ 22.72
$ 22.72$ 22.72
Maxim 24 h

$ 22.13
$ 22.13$ 22.13

$ 22.72
$ 22.72$ 22.72

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.055130590420568
$ 22.055130590420568$ 22.055130590420568

-0.59%

-1.46%

-5.26%

-5.26%

Prețul în timp real pentru GameStop (GMEON) este $ 22.18. În ultimele 24 de ore, tokenul GMEON a fost tranzacționat între un minim de $ 22.13 și un maxim de $ 22.72, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GMEON este $ 28.314705255572687, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 22.055130590420568.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GMEON s-a modificat cu -0.59% în decursul ultimei ore, cu -1.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GameStop (GMEON)

No.2776

$ 235.86K
$ 235.86K$ 235.86K

$ 56.37K
$ 56.37K$ 56.37K

$ 235.86K
$ 235.86K$ 235.86K

10.63K
10.63K 10.63K

10,633.84809641
10,633.84809641 10,633.84809641

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru GameStop este $ 235.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.37K. Oferta aflată în circulație pentru GMEON este 10.63K, cu o ofertă totală de 10633.84809641. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 235.86K.

Istoric de preț pentru GameStop (GMEON) USD

Urmărește modificările de preț pentru GameStop pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.3285-1.46%
30 de zile$ -2.9-11.57%
60 de zile$ +12.18+121.80%
90 de zile$ +12.18+121.80%
Modificare de preț astăzi pentru GameStop

Astăzi, GMEON a înregistrat o modificare de $ -0.3285 (-1.46%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru GameStop

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -2.9 (-11.57%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru GameStop

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GMEON a văzut o modificare de $ +12.18 (+121.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru GameStop

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +12.18 (+121.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru GameStop (GMEON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru GameStop.

Ce este GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul GameStop este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile GameStop. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GMEON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre GameStop pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare GameStop fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru GameStop (USD)

Ce valoare va avea GameStop (GMEON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale GameStop (GMEON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru GameStop.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru GameStop!

Tokenomie pentru GameStop (GMEON)

Înțelegerea tokenomică a GameStop (GMEON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GMEON!

Cum se cumpără GameStop (GMEON)

Vrei să știi cum să cumperi GameStop? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra GameStop cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GMEON în monede locale

1 GameStop(GMEON) în VND
583,666.7
1 GameStop(GMEON) în AUD
A$34.1572
1 GameStop(GMEON) în GBP
16.8568
1 GameStop(GMEON) în EUR
19.0748
1 GameStop(GMEON) în USD
$22.18
1 GameStop(GMEON) în MYR
RM92.7124
1 GameStop(GMEON) în TRY
934.2216
1 GameStop(GMEON) în JPY
¥3,393.54
1 GameStop(GMEON) în ARS
ARS$32,191.3866
1 GameStop(GMEON) în RUB
1,800.1288
1 GameStop(GMEON) în INR
1,966.257
1 GameStop(GMEON) în IDR
Rp369,666.5188
1 GameStop(GMEON) în PHP
1,307.7328
1 GameStop(GMEON) în EGP
￡E.1,048.8922
1 GameStop(GMEON) în BRL
R$118.8848
1 GameStop(GMEON) în CAD
C$31.2738
1 GameStop(GMEON) în BDT
2,706.1818
1 GameStop(GMEON) în NGN
31,913.4712
1 GameStop(GMEON) în COP
$84,656.4022
1 GameStop(GMEON) în ZAR
R.385.0448
1 GameStop(GMEON) în UAH
932.8908
1 GameStop(GMEON) în TZS
T.Sh.54,496.26
1 GameStop(GMEON) în VES
Bs4,946.14
1 GameStop(GMEON) în CLP
$20,893.56
1 GameStop(GMEON) în PKR
Rs6,268.9552
1 GameStop(GMEON) în KZT
11,667.3454
1 GameStop(GMEON) în THB
฿719.0756
1 GameStop(GMEON) în TWD
NT$687.3582
1 GameStop(GMEON) în AED
د.إ81.4006
1 GameStop(GMEON) în CHF
Fr17.744
1 GameStop(GMEON) în HKD
HK$172.3386
1 GameStop(GMEON) în AMD
֏8,481.632
1 GameStop(GMEON) în MAD
.د.م206.4958
1 GameStop(GMEON) în MXN
$412.7698
1 GameStop(GMEON) în SAR
ريال83.175
1 GameStop(GMEON) în ETB
Br3,404.4082
1 GameStop(GMEON) în KES
KSh2,864.3252
1 GameStop(GMEON) în JOD
د.أ15.72562
1 GameStop(GMEON) în PLN
81.6224
1 GameStop(GMEON) în RON
лв97.592
1 GameStop(GMEON) în SEK
kr212.7062
1 GameStop(GMEON) în BGN
лв37.4842
1 GameStop(GMEON) în HUF
Ft7,422.9806
1 GameStop(GMEON) în CZK
467.7762
1 GameStop(GMEON) în KWD
د.ك6.80926
1 GameStop(GMEON) în ILS
72.3068
1 GameStop(GMEON) în BOB
Bs153.042
1 GameStop(GMEON) în AZN
37.706
1 GameStop(GMEON) în TJS
SM204.4996
1 GameStop(GMEON) în GEL
60.1078
1 GameStop(GMEON) în AOA
Kz20,237.032
1 GameStop(GMEON) în BHD
.د.ب8.36186
1 GameStop(GMEON) în BMD
$22.18
1 GameStop(GMEON) în DKK
kr143.5046
1 GameStop(GMEON) în HNL
L582.8904
1 GameStop(GMEON) în MUR
1,020.28
1 GameStop(GMEON) în NAD
$385.2666
1 GameStop(GMEON) în NOK
kr226.6796
1 GameStop(GMEON) în NZD
$39.2586
1 GameStop(GMEON) în PAB
B/.22.18
1 GameStop(GMEON) în PGK
K94.7086
1 GameStop(GMEON) în QAR
ر.ق80.7352
1 GameStop(GMEON) în RSD
дин.2,254.1534
1 GameStop(GMEON) în UZS
soʻm264,047.5768
1 GameStop(GMEON) în ALL
L1,860.2366
1 GameStop(GMEON) în ANG
ƒ39.7022
1 GameStop(GMEON) în AWG
ƒ39.924
1 GameStop(GMEON) în BBD
$44.36
1 GameStop(GMEON) în BAM
KM37.4842
1 GameStop(GMEON) în BIF
Fr65,408.82
1 GameStop(GMEON) în BND
$28.834
1 GameStop(GMEON) în BSD
$22.18
1 GameStop(GMEON) în JMD
$3,556.563
1 GameStop(GMEON) în KHR
89,076.2108
1 GameStop(GMEON) în KMF
Fr9,448.68
1 GameStop(GMEON) în LAK
482,173.9034
1 GameStop(GMEON) în LKR
රු6,762.0166
1 GameStop(GMEON) în MDL
L379.4998
1 GameStop(GMEON) în MGA
Ar99,909.81
1 GameStop(GMEON) în MOP
P177.44
1 GameStop(GMEON) în MVR
341.572
1 GameStop(GMEON) în MWK
MK38,440.158
1 GameStop(GMEON) în MZN
MT1,418.411
1 GameStop(GMEON) în NPR
रु3,142.906
1 GameStop(GMEON) în PYG
157,300.56
1 GameStop(GMEON) în RWF
Fr32,227.54
1 GameStop(GMEON) în SBD
$182.3196
1 GameStop(GMEON) în SCR
304.7532
1 GameStop(GMEON) în SRD
$853.93
1 GameStop(GMEON) în SVC
$193.8532
1 GameStop(GMEON) în SZL
L384.823
1 GameStop(GMEON) în TMT
m77.63
1 GameStop(GMEON) în TND
د.ت65.63062
1 GameStop(GMEON) în TTD
$150.1586
1 GameStop(GMEON) în UGX
Sh77,541.28
1 GameStop(GMEON) în XAF
Fr12,598.24
1 GameStop(GMEON) în XCD
$59.886
1 GameStop(GMEON) în XOF
Fr12,598.24
1 GameStop(GMEON) în XPF
Fr2,284.54
1 GameStop(GMEON) în BWP
P298.321
1 GameStop(GMEON) în BZD
$44.5818
1 GameStop(GMEON) în CVE
$2,122.1824
1 GameStop(GMEON) în DJF
Fr3,948.04
1 GameStop(GMEON) în DOP
$1,426.6176
1 GameStop(GMEON) în DZD
د.ج2,894.0464
1 GameStop(GMEON) în FJD
$50.5704
1 GameStop(GMEON) în GNF
Fr192,855.1
1 GameStop(GMEON) în GTQ
Q169.8988
1 GameStop(GMEON) în GYD
$4,639.1688
1 GameStop(GMEON) în ISK
kr2,794.68

Resursă GameStop

Pentru o înțelegere mai aprofundată a GameStop, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web GameStop oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre GameStop

Cât valorează GameStop (GMEON) astăzi?
Prețul pe viu pentru GMEON în USD este 22.18 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GMEON în USD?
Prețul actual pentru GMEON la USD este $ 22.18. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru GameStop?
Capitalizarea de piață pentru GMEON este $ 235.86K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GMEON?
Ofertă aflată în circulație pentru GMEON este 10.63K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GMEON?
GMEON a obținut un preț ATH de 28.314705255572687 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GMEON?
GMEON a avut un preț ATL de 22.055130590420568 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GMEON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GMEON este $ 56.37K USD.
Va crește GMEON în acest an?
GMEON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GMEON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:25 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru GameStop (GMEON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator GMEON în USD

Sumă

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.18 USD

Tranzacționează GMEON

GMEON/USDT
$22.17
$22.17$22.17
-1.42%

