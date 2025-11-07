BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Fleek astăzi este 0.1383 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FLK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FLK pe MEXC acum.

Pret Fleek (FLK)

Preț în timp real pentru 1 FLK în USD:

$0.1383
$0.1383
+5.57%1D
USD
Fleek (FLK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:50:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Fleek (FLK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1286
$ 0.1286
Minim 24 h
$ 0.1661
$ 0.1661
Maxim 24 h

$ 0.1286
$ 0.1286

$ 0.1661
$ 0.1661

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128

+0.72%

+5.57%

-13.46%

-13.46%

Prețul în timp real pentru Fleek (FLK) este $ 0.1383. În ultimele 24 de ore, tokenul FLK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1286 și un maxim de $ 0.1661, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLK este $ 0.6289933396082115, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.11349214572806128.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLK s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu +5.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fleek (FLK)

No.1669

$ 2.77M
$ 2.77M

$ 125.94K
$ 125.94K

$ 13.83M
$ 13.83M

20.00M
20.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

20.00%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Fleek este $ 2.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 125.94K. Oferta aflată în circulație pentru FLK este 20.00M, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.83M.

Istoric de preț pentru Fleek (FLK) USD

Urmărește modificările de preț pentru Fleek pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.007297+5.57%
30 de zile$ -0.1117-44.68%
60 de zile$ -0.1117-44.68%
90 de zile$ -0.1117-44.68%
Modificare de preț astăzi pentru Fleek

Astăzi, FLK a înregistrat o modificare de $ +0.007297 (+5.57%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Fleek

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1117 (-44.68%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Fleek

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FLK a văzut o modificare de $ -0.1117 (-44.68%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Fleek

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1117 (-44.68%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Fleek (FLK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Fleek.

Ce este Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Tokenul Fleek este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Fleek. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FLK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Fleek pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Fleek fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Fleek (USD)

Ce valoare va avea Fleek (FLK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Fleek (FLK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Fleek.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Fleek!

Tokenomie pentru Fleek (FLK)

Înțelegerea tokenomică a Fleek (FLK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FLK!

Cum se cumpără Fleek (FLK)

Vrei să știi cum să cumperi Fleek? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Fleek cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FLK în monede locale

1 Fleek(FLK) în VND
3,639.3645
1 Fleek(FLK) în AUD
A$0.212982
1 Fleek(FLK) în GBP
0.105108
1 Fleek(FLK) în EUR
0.118938
1 Fleek(FLK) în USD
$0.1383
1 Fleek(FLK) în MYR
RM0.578094
1 Fleek(FLK) în TRY
5.823813
1 Fleek(FLK) în JPY
¥21.1599
1 Fleek(FLK) în ARS
ARS$200.724471
1 Fleek(FLK) în RUB
11.235492
1 Fleek(FLK) în INR
12.261678
1 Fleek(FLK) în IDR
Rp2,304.999078
1 Fleek(FLK) în PHP
8.1597
1 Fleek(FLK) în EGP
￡E.6.540207
1 Fleek(FLK) în BRL
R$0.738522
1 Fleek(FLK) în CAD
C$0.195003
1 Fleek(FLK) în BDT
16.873983
1 Fleek(FLK) în NGN
198.991572
1 Fleek(FLK) în COP
$529.884003
1 Fleek(FLK) în ZAR
R.2.400888
1 Fleek(FLK) în UAH
5.816898
1 Fleek(FLK) în TZS
T.Sh.339.8031
1 Fleek(FLK) în VES
Bs30.8409
1 Fleek(FLK) în CLP
$130.2786
1 Fleek(FLK) în PKR
Rs39.089112
1 Fleek(FLK) în KZT
72.749949
1 Fleek(FLK) în THB
฿4.48092
1 Fleek(FLK) în TWD
NT$4.284534
1 Fleek(FLK) în AED
د.إ0.507561
1 Fleek(FLK) în CHF
Fr0.11064
1 Fleek(FLK) în HKD
HK$1.074591
1 Fleek(FLK) în AMD
֏52.88592
1 Fleek(FLK) în MAD
.د.م1.287573
1 Fleek(FLK) în MXN
$2.566848
1 Fleek(FLK) în SAR
ريال0.518625
1 Fleek(FLK) în ETB
Br21.227667
1 Fleek(FLK) în KES
KSh17.860062
1 Fleek(FLK) în JOD
د.أ0.0980547
1 Fleek(FLK) în PLN
0.508944
1 Fleek(FLK) în RON
лв0.60852
1 Fleek(FLK) în SEK
kr1.322148
1 Fleek(FLK) în BGN
лв0.233727
1 Fleek(FLK) în HUF
Ft46.253052
1 Fleek(FLK) în CZK
2.915364
1 Fleek(FLK) în KWD
د.ك0.0423198
1 Fleek(FLK) în ILS
0.452241
1 Fleek(FLK) în BOB
Bs0.95427
1 Fleek(FLK) în AZN
0.23511
1 Fleek(FLK) în TJS
SM1.275126
1 Fleek(FLK) în GEL
0.374793
1 Fleek(FLK) în AOA
Kz126.18492
1 Fleek(FLK) în BHD
.د.ب0.0520008
1 Fleek(FLK) în BMD
$0.1383
1 Fleek(FLK) în DKK
kr0.893418
1 Fleek(FLK) în HNL
L3.634524
1 Fleek(FLK) în MUR
6.3618
1 Fleek(FLK) în NAD
$2.402271
1 Fleek(FLK) în NOK
kr1.41066
1 Fleek(FLK) în NZD
$0.244791
1 Fleek(FLK) în PAB
B/.0.1383
1 Fleek(FLK) în PGK
K0.590541
1 Fleek(FLK) în QAR
ر.ق0.503412
1 Fleek(FLK) în RSD
дин.14.040216
1 Fleek(FLK) în UZS
soʻm1,646.428308
1 Fleek(FLK) în ALL
L11.599221
1 Fleek(FLK) în ANG
ƒ0.247557
1 Fleek(FLK) în AWG
ƒ0.24894
1 Fleek(FLK) în BBD
$0.2766
1 Fleek(FLK) în BAM
KM0.233727
1 Fleek(FLK) în BIF
Fr407.8467
1 Fleek(FLK) în BND
$0.17979
1 Fleek(FLK) în BSD
$0.1383
1 Fleek(FLK) în JMD
$22.176405
1 Fleek(FLK) în KHR
555.421098
1 Fleek(FLK) în KMF
Fr59.0541
1 Fleek(FLK) în LAK
3,006.521679
1 Fleek(FLK) în LKR
රු42.163521
1 Fleek(FLK) în MDL
L2.366313
1 Fleek(FLK) în MGA
Ar622.97235
1 Fleek(FLK) în MOP
P1.1064
1 Fleek(FLK) în MVR
2.12982
1 Fleek(FLK) în MWK
MK239.68773
1 Fleek(FLK) în MZN
MT8.844285
1 Fleek(FLK) în NPR
रु19.59711
1 Fleek(FLK) în PYG
980.8236
1 Fleek(FLK) în RWF
Fr200.9499
1 Fleek(FLK) în SBD
$1.136826
1 Fleek(FLK) în SCR
1.926519
1 Fleek(FLK) în SRD
$5.32455
1 Fleek(FLK) în SVC
$1.208742
1 Fleek(FLK) în SZL
L2.399505
1 Fleek(FLK) în TMT
m0.48405
1 Fleek(FLK) în TND
د.ت0.4092297
1 Fleek(FLK) în TTD
$0.936291
1 Fleek(FLK) în UGX
Sh483.4968
1 Fleek(FLK) în XAF
Fr78.5544
1 Fleek(FLK) în XCD
$0.37341
1 Fleek(FLK) în XOF
Fr78.5544
1 Fleek(FLK) în XPF
Fr14.2449
1 Fleek(FLK) în BWP
P1.860135
1 Fleek(FLK) în BZD
$0.277983
1 Fleek(FLK) în CVE
$13.254672
1 Fleek(FLK) în DJF
Fr24.6174
1 Fleek(FLK) în DOP
$8.89269
1 Fleek(FLK) în DZD
د.ج18.059214
1 Fleek(FLK) în FJD
$0.315324
1 Fleek(FLK) în GNF
Fr1,202.5185
1 Fleek(FLK) în GTQ
Q1.059378
1 Fleek(FLK) în GYD
$28.926828
1 Fleek(FLK) în ISK
kr17.4258

Resursă Fleek

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Fleek, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Fleek oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Fleek

Cât valorează Fleek (FLK) astăzi?
Prețul pe viu pentru FLK în USD este 0.1383 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FLK în USD?
Prețul actual pentru FLK la USD este $ 0.1383. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Fleek?
Capitalizarea de piață pentru FLK este $ 2.77M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FLK?
Ofertă aflată în circulație pentru FLK este 20.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FLK?
FLK a obținut un preț ATH de 0.6289933396082115 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FLK?
FLK a avut un preț ATL de 0.11349214572806128 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FLK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FLK este $ 125.94K USD.
Va crește FLK în acest an?
FLK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FLK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:50:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Fleek (FLK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.1385
$0.1383
