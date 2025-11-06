BursăDEX+
Prețul în timp real pentru FARTLESS COIN astăzi este 0.00036 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FARTLESS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FARTLESS pe MEXC acum.

Pret FARTLESS COIN (FARTLESS)

Preț în timp real pentru 1 FARTLESS în USD:

$0.00036
+12.25%1D
FARTLESS COIN (FARTLESS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:27 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru FARTLESS COIN (FARTLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0003192
Minim 24 h
$ 0.000427
Maxim 24 h

$ 0.0003192
$ 0.000427
+0.05%

+12.25%

-17.28%

-17.28%

Prețul în timp real pentru FARTLESS COIN (FARTLESS) este $ 0.00036. În ultimele 24 de ore, tokenul FARTLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0003192 și un maxim de $ 0.000427, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARTLESS este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARTLESS s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu +12.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FARTLESS COIN (FARTLESS)

$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru FARTLESS COIN este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.70K. Oferta aflată în circulație pentru FARTLESS este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru FARTLESS COIN (FARTLESS) USD

Urmărește modificările de preț pentru FARTLESS COIN pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000039287+12.25%
30 de zile$ -0.0006636-64.84%
60 de zile$ -0.001851-83.72%
90 de zile$ -0.001442-80.03%
Modificare de preț astăzi pentru FARTLESS COIN

Astăzi, FARTLESS a înregistrat o modificare de $ +0.000039287 (+12.25%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru FARTLESS COIN

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0006636 (-64.84%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru FARTLESS COIN

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FARTLESS a văzut o modificare de $ -0.001851 (-83.72%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru FARTLESS COIN

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001442 (-80.03%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru FARTLESS COIN (FARTLESS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru FARTLESS COIN.

Ce este FARTLESS COIN (FARTLESS)

FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.

Tokenul FARTLESS COIN este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile FARTLESS COIN. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FARTLESS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre FARTLESS COIN pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare FARTLESS COIN fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru FARTLESS COIN (USD)

Ce valoare va avea FARTLESS COIN (FARTLESS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale FARTLESS COIN (FARTLESS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru FARTLESS COIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru FARTLESS COIN!

Tokenomie pentru FARTLESS COIN (FARTLESS)

Înțelegerea tokenomică a FARTLESS COIN (FARTLESS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FARTLESS!

Cum se cumpără FARTLESS COIN (FARTLESS)

Vrei să știi cum să cumperi FARTLESS COIN? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra FARTLESS COIN cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FARTLESS în monede locale

1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în VND
9.4734
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AUD
A$0.0005544
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în GBP
0.0002736
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în EUR
0.0003096
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în USD
$0.00036
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MYR
RM0.0015048
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TRY
0.0151596
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în JPY
¥0.05508
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ARS
ARS$0.5224932
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în RUB
0.0292176
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în INR
0.0319032
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în IDR
Rp5.9999976
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PHP
0.021222
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în EGP
￡E.0.0170244
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BRL
R$0.0019224
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în CAD
C$0.0005076
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BDT
0.0439236
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în NGN
0.5172408
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în COP
$1.3740444
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ZAR
R.0.0062496
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în UAH
0.0151416
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TZS
T.Sh.0.88452
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în VES
Bs0.08028
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în CLP
$0.33912
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PKR
Rs0.1017504
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în KZT
0.1893708
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în THB
฿0.0116676
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TWD
NT$0.011142
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AED
د.إ0.0013212
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în CHF
Fr0.000288
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în HKD
HK$0.0027972
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AMD
֏0.137664
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MAD
.د.م0.0033516
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MXN
$0.0066996
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SAR
ريال0.00135
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ETB
Br0.0552564
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în KES
KSh0.0464904
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în JOD
د.أ0.00025524
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PLN
0.0013248
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în RON
лв0.001584
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SEK
kr0.0034524
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BGN
лв0.0006084
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în HUF
Ft0.1204812
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în CZK
0.0075924
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în KWD
د.ك0.00011052
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ILS
0.0011736
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BOB
Bs0.002484
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AZN
0.000612
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TJS
SM0.0033192
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în GEL
0.0009756
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AOA
Kz0.328464
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BHD
.د.ب0.00013572
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BMD
$0.00036
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în DKK
kr0.0023292
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în HNL
L0.0094608
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MUR
0.01656
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în NAD
$0.0062532
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în NOK
kr0.0036792
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în NZD
$0.0006372
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PAB
B/.0.00036
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PGK
K0.0015372
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în QAR
ر.ق0.0013104
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în RSD
дин.0.0365868
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în UZS
soʻm4.2857136
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ALL
L0.0301932
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ANG
ƒ0.0006444
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în AWG
ƒ0.000648
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BBD
$0.00072
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BAM
KM0.0006084
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BIF
Fr1.06164
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BND
$0.000468
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BSD
$0.00036
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în JMD
$0.057726
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în KHR
1.4457816
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în KMF
Fr0.15336
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în LAK
7.8260868
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în LKR
රු0.1097532
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MDL
L0.0061596
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MGA
Ar1.62162
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MOP
P0.00288
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MVR
0.005544
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MWK
MK0.623916
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în MZN
MT0.023022
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în NPR
रु0.051012
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în PYG
2.55312
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în RWF
Fr0.52308
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SBD
$0.0029592
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SCR
0.0049464
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SRD
$0.01386
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SVC
$0.0031464
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în SZL
L0.006246
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TMT
m0.00126
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TND
د.ت0.00106524
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în TTD
$0.0024372
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în UGX
Sh1.25856
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în XAF
Fr0.20448
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în XCD
$0.000972
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în XOF
Fr0.20448
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în XPF
Fr0.03708
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BWP
P0.004842
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în BZD
$0.0007236
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în CVE
$0.0344448
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în DJF
Fr0.06408
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în DOP
$0.0231552
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în DZD
د.ج0.0469728
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în FJD
$0.0008208
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în GNF
Fr3.1302
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în GTQ
Q0.0027576
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în GYD
$0.0752976
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) în ISK
kr0.04536

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre FARTLESS COIN

Cât valorează FARTLESS COIN (FARTLESS) astăzi?
Prețul pe viu pentru FARTLESS în USD este 0.00036 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FARTLESS în USD?
Prețul actual pentru FARTLESS la USD este $ 0.00036. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru FARTLESS COIN?
Capitalizarea de piață pentru FARTLESS este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FARTLESS?
Ofertă aflată în circulație pentru FARTLESS este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FARTLESS?
FARTLESS a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FARTLESS?
FARTLESS a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FARTLESS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FARTLESS este $ 56.70K USD.
Va crește FARTLESS în acest an?
FARTLESS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FARTLESS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:27 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru FARTLESS COIN (FARTLESS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

