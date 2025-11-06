BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Exotic Markets astăzi este 0.604 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EXO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EXO pe MEXC acum.

Pret Exotic Markets (EXO)

Preț în timp real pentru 1 EXO în USD:

$0.6034
$0.6034
+11.00%1D
USD
Exotic Markets (EXO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:06 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Exotic Markets (EXO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.5226
$ 0.5226
Minim 24 h
$ 0.6517
$ 0.6517
Maxim 24 h

$ 0.5226
$ 0.5226

$ 0.6517
$ 0.6517

--
--

--
--

-2.06%

+11.00%

-24.67%

-24.67%

Prețul în timp real pentru Exotic Markets (EXO) este $ 0.604. În ultimele 24 de ore, tokenul EXO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.5226 și un maxim de $ 0.6517, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EXO este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EXO s-a modificat cu -2.06% în decursul ultimei ore, cu +11.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Exotic Markets (EXO)

--
--

$ 56.90K
$ 56.90K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Exotic Markets este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.90K. Oferta aflată în circulație pentru EXO este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Exotic Markets (EXO) USD

Urmărește modificările de preț pentru Exotic Markets pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.059796+11.00%
30 de zile$ -2.333-79.44%
60 de zile$ -4.396-87.92%
90 de zile$ -4.396-87.92%
Modificare de preț astăzi pentru Exotic Markets

Astăzi, EXO a înregistrat o modificare de $ +0.059796 (+11.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Exotic Markets

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -2.333 (-79.44%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Exotic Markets

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, EXO a văzut o modificare de $ -4.396 (-87.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Exotic Markets

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -4.396 (-87.92%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Exotic Markets (EXO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Exotic Markets.

Ce este Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Tokenul Exotic Markets este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Exotic Markets. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru EXO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Exotic Markets pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Exotic Markets fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Exotic Markets (USD)

Ce valoare va avea Exotic Markets (EXO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Exotic Markets (EXO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Exotic Markets.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Exotic Markets!

Tokenomie pentru Exotic Markets (EXO)

Înțelegerea tokenomică a Exotic Markets (EXO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EXO!

Cum se cumpără Exotic Markets (EXO)

Vrei să știi cum să cumperi Exotic Markets? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Exotic Markets cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

EXO în monede locale

1 Exotic Markets(EXO) în VND
15,894.26
1 Exotic Markets(EXO) în AUD
A$0.93016
1 Exotic Markets(EXO) în GBP
0.45904
1 Exotic Markets(EXO) în EUR
0.51944
1 Exotic Markets(EXO) în USD
$0.604
1 Exotic Markets(EXO) în MYR
RM2.52472
1 Exotic Markets(EXO) în TRY
25.43444
1 Exotic Markets(EXO) în JPY
¥92.412
1 Exotic Markets(EXO) în ARS
ARS$876.62748
1 Exotic Markets(EXO) în RUB
49.02064
1 Exotic Markets(EXO) în INR
53.52648
1 Exotic Markets(EXO) în IDR
Rp10,066.66264
1 Exotic Markets(EXO) în PHP
35.6058
1 Exotic Markets(EXO) în EGP
￡E.28.56316
1 Exotic Markets(EXO) în BRL
R$3.22536
1 Exotic Markets(EXO) în CAD
C$0.85164
1 Exotic Markets(EXO) în BDT
73.69404
1 Exotic Markets(EXO) în NGN
867.81512
1 Exotic Markets(EXO) în COP
$2,305.34116
1 Exotic Markets(EXO) în ZAR
R.10.48544
1 Exotic Markets(EXO) în UAH
25.40424
1 Exotic Markets(EXO) în TZS
T.Sh.1,484.028
1 Exotic Markets(EXO) în VES
Bs134.692
1 Exotic Markets(EXO) în CLP
$568.968
1 Exotic Markets(EXO) în PKR
Rs170.71456
1 Exotic Markets(EXO) în KZT
317.72212
1 Exotic Markets(EXO) în THB
฿19.57564
1 Exotic Markets(EXO) în TWD
NT$18.6938
1 Exotic Markets(EXO) în AED
د.إ2.21668
1 Exotic Markets(EXO) în CHF
Fr0.4832
1 Exotic Markets(EXO) în HKD
HK$4.69308
1 Exotic Markets(EXO) în AMD
֏230.9696
1 Exotic Markets(EXO) în MAD
.د.م5.62324
1 Exotic Markets(EXO) în MXN
$11.24044
1 Exotic Markets(EXO) în SAR
ريال2.265
1 Exotic Markets(EXO) în ETB
Br92.70796
1 Exotic Markets(EXO) în KES
KSh78.00056
1 Exotic Markets(EXO) în JOD
د.أ0.428236
1 Exotic Markets(EXO) în PLN
2.22272
1 Exotic Markets(EXO) în RON
лв2.6576
1 Exotic Markets(EXO) în SEK
kr5.79236
1 Exotic Markets(EXO) în BGN
лв1.02076
1 Exotic Markets(EXO) în HUF
Ft202.14068
1 Exotic Markets(EXO) în CZK
12.73836
1 Exotic Markets(EXO) în KWD
د.ك0.185428
1 Exotic Markets(EXO) în ILS
1.96904
1 Exotic Markets(EXO) în BOB
Bs4.1676
1 Exotic Markets(EXO) în AZN
1.0268
1 Exotic Markets(EXO) în TJS
SM5.56888
1 Exotic Markets(EXO) în GEL
1.63684
1 Exotic Markets(EXO) în AOA
Kz551.0896
1 Exotic Markets(EXO) în BHD
.د.ب0.227708
1 Exotic Markets(EXO) în BMD
$0.604
1 Exotic Markets(EXO) în DKK
kr3.90788
1 Exotic Markets(EXO) în HNL
L15.87312
1 Exotic Markets(EXO) în MUR
27.784
1 Exotic Markets(EXO) în NAD
$10.49148
1 Exotic Markets(EXO) în NOK
kr6.17288
1 Exotic Markets(EXO) în NZD
$1.06908
1 Exotic Markets(EXO) în PAB
B/.0.604
1 Exotic Markets(EXO) în PGK
K2.57908
1 Exotic Markets(EXO) în QAR
ر.ق2.19856
1 Exotic Markets(EXO) în RSD
дин.61.38452
1 Exotic Markets(EXO) în UZS
soʻm7,190.47504
1 Exotic Markets(EXO) în ALL
L50.65748
1 Exotic Markets(EXO) în ANG
ƒ1.08116
1 Exotic Markets(EXO) în AWG
ƒ1.0872
1 Exotic Markets(EXO) în BBD
$1.208
1 Exotic Markets(EXO) în BAM
KM1.02076
1 Exotic Markets(EXO) în BIF
Fr1,781.196
1 Exotic Markets(EXO) în BND
$0.7852
1 Exotic Markets(EXO) în BSD
$0.604
1 Exotic Markets(EXO) în JMD
$96.8514
1 Exotic Markets(EXO) în KHR
2,425.70024
1 Exotic Markets(EXO) în KMF
Fr257.304
1 Exotic Markets(EXO) în LAK
13,130.43452
1 Exotic Markets(EXO) în LKR
රු184.14148
1 Exotic Markets(EXO) în MDL
L10.33444
1 Exotic Markets(EXO) în MGA
Ar2,720.718
1 Exotic Markets(EXO) în MOP
P4.832
1 Exotic Markets(EXO) în MVR
9.3016
1 Exotic Markets(EXO) în MWK
MK1,046.7924
1 Exotic Markets(EXO) în MZN
MT38.6258
1 Exotic Markets(EXO) în NPR
रु85.5868
1 Exotic Markets(EXO) în PYG
4,283.568
1 Exotic Markets(EXO) în RWF
Fr877.612
1 Exotic Markets(EXO) în SBD
$4.96488
1 Exotic Markets(EXO) în SCR
8.29896
1 Exotic Markets(EXO) în SRD
$23.254
1 Exotic Markets(EXO) în SVC
$5.27896
1 Exotic Markets(EXO) în SZL
L10.4794
1 Exotic Markets(EXO) în TMT
m2.114
1 Exotic Markets(EXO) în TND
د.ت1.787236
1 Exotic Markets(EXO) în TTD
$4.08908
1 Exotic Markets(EXO) în UGX
Sh2,111.584
1 Exotic Markets(EXO) în XAF
Fr343.072
1 Exotic Markets(EXO) în XCD
$1.6308
1 Exotic Markets(EXO) în XOF
Fr343.072
1 Exotic Markets(EXO) în XPF
Fr62.212
1 Exotic Markets(EXO) în BWP
P8.1238
1 Exotic Markets(EXO) în BZD
$1.21404
1 Exotic Markets(EXO) în CVE
$57.79072
1 Exotic Markets(EXO) în DJF
Fr107.512
1 Exotic Markets(EXO) în DOP
$38.84928
1 Exotic Markets(EXO) în DZD
د.ج78.80992
1 Exotic Markets(EXO) în FJD
$1.37712
1 Exotic Markets(EXO) în GNF
Fr5,251.78
1 Exotic Markets(EXO) în GTQ
Q4.62664
1 Exotic Markets(EXO) în GYD
$126.33264
1 Exotic Markets(EXO) în ISK
kr76.104

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Exotic Markets, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Exotic Markets

Cât valorează Exotic Markets (EXO) astăzi?
Prețul pe viu pentru EXO în USD este 0.604 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EXO în USD?
Prețul actual pentru EXO la USD este $ 0.604. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Exotic Markets?
Capitalizarea de piață pentru EXO este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EXO?
Ofertă aflată în circulație pentru EXO este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EXO?
EXO a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EXO?
EXO a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EXO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EXO este $ 56.90K USD.
Va crește EXO în acest an?
EXO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EXO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:06 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

