Ce este EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre EVAA Protocol Cât valorează EVAA Protocol (EVAA) astăzi? Prețul pe viu pentru EVAA în USD este 2.998 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru EVAA în USD? $ 2.998 . Consultă Prețul actual pentru EVAA la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru EVAA Protocol? Capitalizarea de piață pentru EVAA este $ 19.84M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru EVAA? Ofertă aflată în circulație pentru EVAA este 6.62M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EVAA? EVAA a obținut un preț ATH de 13.61297177645488 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EVAA? EVAA a avut un preț ATL de 1.4583095338977914 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru EVAA? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EVAA este $ 827.24K USD . Va crește EVAA în acest an? EVAA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EVAA pentru o analiză mai aprofundată.

