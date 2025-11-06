BursăDEX+
Prețul în timp real pentru EVAA Protocol astăzi este 2.998 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EVAA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EVAA pe MEXC acum.

Pret EVAA Protocol (EVAA)

Preț în timp real pentru 1 EVAA în USD:

$3.02
$3.02$3.02
-5.26%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 2.608
$ 2.608$ 2.608
Minim 24 h
$ 3.382
$ 3.382$ 3.382
Maxim 24 h

$ 2.608
$ 2.608$ 2.608

$ 3.382
$ 3.382$ 3.382

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+12.49%

-5.26%

-70.95%

-70.95%

Prețul în timp real pentru EVAA Protocol (EVAA) este $ 2.998. În ultimele 24 de ore, tokenul EVAA a fost tranzacționat între un minim de $ 2.608 și un maxim de $ 3.382, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EVAA este $ 13.61297177645488, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.4583095338977914.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EVAA s-a modificat cu +12.49% în decursul ultimei ore, cu -5.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -70.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EVAA Protocol (EVAA)

No.799

$ 19.84M
$ 19.84M$ 19.84M

$ 827.24K
$ 827.24K$ 827.24K

$ 149.90M
$ 149.90M$ 149.90M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru EVAA Protocol este $ 19.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 827.24K. Oferta aflată în circulație pentru EVAA este 6.62M, cu o ofertă totală de 50000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 149.90M.

Istoric de preț pentru EVAA Protocol (EVAA) USD

Urmărește modificările de preț pentru EVAA Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.16767-5.26%
30 de zile$ -0.715-19.26%
60 de zile$ +0.998+49.90%
90 de zile$ +0.998+49.90%
Modificare de preț astăzi pentru EVAA Protocol

Astăzi, EVAA a înregistrat o modificare de $ -0.16767 (-5.26%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru EVAA Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.715 (-19.26%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru EVAA Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, EVAA a văzut o modificare de $ +0.998 (+49.90%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru EVAA Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.998 (+49.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru EVAA Protocol (EVAA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru EVAA Protocol.

Ce este EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Tokenul EVAA Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile EVAA Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru EVAA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre EVAA Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare EVAA Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru EVAA Protocol (USD)

Ce valoare va avea EVAA Protocol (EVAA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale EVAA Protocol (EVAA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru EVAA Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru EVAA Protocol!

Tokenomie pentru EVAA Protocol (EVAA)

Înțelegerea tokenomică a EVAA Protocol (EVAA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EVAA!

Cum se cumpără EVAA Protocol (EVAA)

Vrei să știi cum să cumperi EVAA Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra EVAA Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă EVAA Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a EVAA Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web EVAA Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre EVAA Protocol

Cât valorează EVAA Protocol (EVAA) astăzi?
Prețul pe viu pentru EVAA în USD este 2.998 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EVAA în USD?
Prețul actual pentru EVAA la USD este $ 2.998. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru EVAA Protocol?
Capitalizarea de piață pentru EVAA este $ 19.84M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EVAA?
Ofertă aflată în circulație pentru EVAA este 6.62M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EVAA?
EVAA a obținut un preț ATH de 13.61297177645488 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EVAA?
EVAA a avut un preț ATL de 1.4583095338977914 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EVAA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EVAA este $ 827.24K USD.
Va crește EVAA în acest an?
EVAA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EVAA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:52 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

