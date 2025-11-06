BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Dante Games astăzi este 0.01627 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DANTE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DANTE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Dante Games astăzi este 0.01627 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DANTE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DANTE pe MEXC acum.

Mai multe despre DANTE

Informații de preț pentru DANTE

Ce este DANTE

Carte albă pentru DANTE

Pagina oficială pentru DANTE

Tokenomie pentru DANTE

Prognoza prețurilor pentru DANTE

Istoric DANTE

Ghid de cumpărare DANTE

Convertor valutar DANTE în fiduciar

DANTE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Dante Games

Pret Dante Games (DANTE)

Preț în timp real pentru 1 DANTE în USD:

$0.01627
$0.01627$0.01627
-2.28%1D
USD
Dante Games (DANTE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:43:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Dante Games (DANTE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01625
$ 0.01625$ 0.01625
Minim 24 h
$ 0.017
$ 0.017$ 0.017
Maxim 24 h

$ 0.01625
$ 0.01625$ 0.01625

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

--
----

--
----

-0.92%

-2.28%

-11.87%

-11.87%

Prețul în timp real pentru Dante Games (DANTE) este $ 0.01627. În ultimele 24 de ore, tokenul DANTE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01625 și un maxim de $ 0.017, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DANTE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DANTE s-a modificat cu -0.92% în decursul ultimei ore, cu -2.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dante Games (DANTE)

--
----

$ 65.56K
$ 65.56K$ 65.56K

$ 16.27M
$ 16.27M$ 16.27M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

Capitalizarea de piață actuală pentru Dante Games este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 65.56K. Oferta aflată în circulație pentru DANTE este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.27M.

Istoric de preț pentru Dante Games (DANTE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Dante Games pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0003796-2.28%
30 de zile$ -0.00675-29.33%
60 de zile$ -0.00715-30.53%
90 de zile$ -0.00777-32.33%
Modificare de preț astăzi pentru Dante Games

Astăzi, DANTE a înregistrat o modificare de $ -0.0003796 (-2.28%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Dante Games

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00675 (-29.33%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Dante Games

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DANTE a văzut o modificare de $ -0.00715 (-30.53%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Dante Games

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00777 (-32.33%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Dante Games (DANTE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Dante Games.

Ce este Dante Games (DANTE)

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Tokenul Dante Games este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Dante Games. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DANTE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Dante Games pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Dante Games fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Dante Games (USD)

Ce valoare va avea Dante Games (DANTE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Dante Games (DANTE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Dante Games.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Dante Games!

Tokenomie pentru Dante Games (DANTE)

Înțelegerea tokenomică a Dante Games (DANTE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DANTE!

Cum se cumpără Dante Games (DANTE)

Vrei să știi cum să cumperi Dante Games? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Dante Games cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DANTE în monede locale

1 Dante Games(DANTE) în VND
428.14505
1 Dante Games(DANTE) în AUD
A$0.0250558
1 Dante Games(DANTE) în GBP
0.0123652
1 Dante Games(DANTE) în EUR
0.0139922
1 Dante Games(DANTE) în USD
$0.01627
1 Dante Games(DANTE) în MYR
RM0.0680086
1 Dante Games(DANTE) în TRY
0.6851297
1 Dante Games(DANTE) în JPY
¥2.48931
1 Dante Games(DANTE) în ARS
ARS$23.6137899
1 Dante Games(DANTE) în RUB
1.3204732
1 Dante Games(DANTE) în INR
1.4418474
1 Dante Games(DANTE) în IDR
Rp271.1665582
1 Dante Games(DANTE) în PHP
0.9591165
1 Dante Games(DANTE) în EGP
￡E.0.7694083
1 Dante Games(DANTE) în BRL
R$0.0868818
1 Dante Games(DANTE) în CAD
C$0.0229407
1 Dante Games(DANTE) în BDT
1.9851027
1 Dante Games(DANTE) în NGN
23.3764106
1 Dante Games(DANTE) în COP
$62.0991733
1 Dante Games(DANTE) în ZAR
R.0.2824472
1 Dante Games(DANTE) în UAH
0.6843162
1 Dante Games(DANTE) în TZS
T.Sh.39.97539
1 Dante Games(DANTE) în VES
Bs3.62821
1 Dante Games(DANTE) în CLP
$15.32634
1 Dante Games(DANTE) în PKR
Rs4.5985528
1 Dante Games(DANTE) în KZT
8.5585081
1 Dante Games(DANTE) în THB
฿0.5273107
1 Dante Games(DANTE) în TWD
NT$0.5035565
1 Dante Games(DANTE) în AED
د.إ0.0597109
1 Dante Games(DANTE) în CHF
Fr0.013016
1 Dante Games(DANTE) în HKD
HK$0.1264179
1 Dante Games(DANTE) în AMD
֏6.221648
1 Dante Games(DANTE) în MAD
.د.م0.1514737
1 Dante Games(DANTE) în MXN
$0.3027847
1 Dante Games(DANTE) în SAR
ريال0.0610125
1 Dante Games(DANTE) în ETB
Br2.4972823
1 Dante Games(DANTE) în KES
KSh2.1011078
1 Dante Games(DANTE) în JOD
د.أ0.01153543
1 Dante Games(DANTE) în PLN
0.0598736
1 Dante Games(DANTE) în RON
лв0.071588
1 Dante Games(DANTE) în SEK
kr0.1560293
1 Dante Games(DANTE) în BGN
лв0.0274963
1 Dante Games(DANTE) în HUF
Ft5.4450809
1 Dante Games(DANTE) în CZK
0.3431343
1 Dante Games(DANTE) în KWD
د.ك0.00499489
1 Dante Games(DANTE) în ILS
0.0530402
1 Dante Games(DANTE) în BOB
Bs0.112263
1 Dante Games(DANTE) în AZN
0.027659
1 Dante Games(DANTE) în TJS
SM0.1500094
1 Dante Games(DANTE) în GEL
0.0440917
1 Dante Games(DANTE) în AOA
Kz14.844748
1 Dante Games(DANTE) în BHD
.د.ب0.00613379
1 Dante Games(DANTE) în BMD
$0.01627
1 Dante Games(DANTE) în DKK
kr0.1052669
1 Dante Games(DANTE) în HNL
L0.4275756
1 Dante Games(DANTE) în MUR
0.74842
1 Dante Games(DANTE) în NAD
$0.2826099
1 Dante Games(DANTE) în NOK
kr0.1662794
1 Dante Games(DANTE) în NZD
$0.0287979
1 Dante Games(DANTE) în PAB
B/.0.01627
1 Dante Games(DANTE) în PGK
K0.0694729
1 Dante Games(DANTE) în QAR
ر.ق0.0592228
1 Dante Games(DANTE) în RSD
дин.1.6535201
1 Dante Games(DANTE) în UZS
soʻm193.6904452
1 Dante Games(DANTE) în ALL
L1.3645649
1 Dante Games(DANTE) în ANG
ƒ0.0291233
1 Dante Games(DANTE) în AWG
ƒ0.029286
1 Dante Games(DANTE) în BBD
$0.03254
1 Dante Games(DANTE) în BAM
KM0.0274963
1 Dante Games(DANTE) în BIF
Fr47.98023
1 Dante Games(DANTE) în BND
$0.021151
1 Dante Games(DANTE) în BSD
$0.01627
1 Dante Games(DANTE) în JMD
$2.6088945
1 Dante Games(DANTE) în KHR
65.3412962
1 Dante Games(DANTE) în KMF
Fr6.93102
1 Dante Games(DANTE) în LAK
353.6956451
1 Dante Games(DANTE) în LKR
රු4.9602349
1 Dante Games(DANTE) în MDL
L0.2783797
1 Dante Games(DANTE) în MGA
Ar73.288215
1 Dante Games(DANTE) în MOP
P0.13016
1 Dante Games(DANTE) în MVR
0.250558
1 Dante Games(DANTE) în MWK
MK28.197537
1 Dante Games(DANTE) în MZN
MT1.0404665
1 Dante Games(DANTE) în NPR
रु2.305459
1 Dante Games(DANTE) în PYG
115.38684
1 Dante Games(DANTE) în RWF
Fr23.64031
1 Dante Games(DANTE) în SBD
$0.1337394
1 Dante Games(DANTE) în SCR
0.2235498
1 Dante Games(DANTE) în SRD
$0.626395
1 Dante Games(DANTE) în SVC
$0.1421998
1 Dante Games(DANTE) în SZL
L0.2822845
1 Dante Games(DANTE) în TMT
m0.056945
1 Dante Games(DANTE) în TND
د.ت0.04814293
1 Dante Games(DANTE) în TTD
$0.1101479
1 Dante Games(DANTE) în UGX
Sh56.87992
1 Dante Games(DANTE) în XAF
Fr9.24136
1 Dante Games(DANTE) în XCD
$0.043929
1 Dante Games(DANTE) în XOF
Fr9.24136
1 Dante Games(DANTE) în XPF
Fr1.67581
1 Dante Games(DANTE) în BWP
P0.2188315
1 Dante Games(DANTE) în BZD
$0.0327027
1 Dante Games(DANTE) în CVE
$1.5567136
1 Dante Games(DANTE) în DJF
Fr2.89606
1 Dante Games(DANTE) în DOP
$1.0464864
1 Dante Games(DANTE) în DZD
د.ج2.1229096
1 Dante Games(DANTE) în FJD
$0.0370956
1 Dante Games(DANTE) în GNF
Fr141.46765
1 Dante Games(DANTE) în GTQ
Q0.1246282
1 Dante Games(DANTE) în GYD
$3.4030332
1 Dante Games(DANTE) în ISK
kr2.05002

Resursă Dante Games

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Dante Games, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Dante Games oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Dante Games

Cât valorează Dante Games (DANTE) astăzi?
Prețul pe viu pentru DANTE în USD este 0.01627 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DANTE în USD?
Prețul actual pentru DANTE la USD este $ 0.01627. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Dante Games?
Capitalizarea de piață pentru DANTE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DANTE?
Ofertă aflată în circulație pentru DANTE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DANTE?
DANTE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DANTE?
DANTE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DANTE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DANTE este $ 65.56K USD.
Va crește DANTE în acest an?
DANTE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DANTE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:43:04 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Dante Games (DANTE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator DANTE în USD

Sumă

DANTE
DANTE
USD
USD

1 DANTE = 0.01627 USD

Tranzacționează DANTE

DANTE/USDT
$0.01627
$0.01627$0.01627
-2.28%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,932.15
$101,932.15$101,932.15

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.74
$3,309.74$3,309.74

-2.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.89
$155.89$155.89

-2.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.68
$1,480.68$1,480.68

+0.31%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,932.15
$101,932.15$101,932.15

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.74
$3,309.74$3,309.74

-2.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2356
$2.2356$2.2356

-1.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.89
$155.89$155.89

-2.88%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

-5.54%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.57
$30.57$30.57

+103.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1459
$0.1459$0.1459

+191.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004368
$0.0004368$0.0004368

+191.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040000
$0.040000$0.040000

+3,900.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$6.083
$6.083$6.083

+508.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.7931
$6.7931$6.7931

+263.32%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46333
$0.46333$0.46333

+265.48%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1459
$0.1459$0.1459

+191.80%