Informații despre CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Pagină de internet oficială: http://crtainetwork.com Carte albă: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da

Tokenomie și analiză de preț pentru CRTAI NETWORK (CRTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CRTAI NETWORK (CRTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 61.72K Ofertă totală: $ 560.00M Ofertă aflată în circulație: $ 352.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.0193 Minim dintotdeauna: $ 0.000102092136892928 Preț curent: $ 0.0001749

Tokenomie pentru CRTAI NETWORK (CRTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CRTAI NETWORK (CRTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRTAI, explorează prețul în direct al tokenului CRTAI!

