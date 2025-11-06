Ce este Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights. Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Tokenul Credia Layer este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Credia Layer. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CRED pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Credia Layer pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Credia Layer fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Credia Layer (USD)

Ce valoare va avea Credia Layer (CRED) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Credia Layer (CRED) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Credia Layer.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Credia Layer!

Tokenomie pentru Credia Layer (CRED)

Înțelegerea tokenomică a Credia Layer (CRED) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CRED!

Cum se cumpără Credia Layer (CRED)

Vrei să știi cum să cumperi Credia Layer? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Credia Layer cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CRED în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Credia Layer

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Credia Layer, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Credia Layer Cât valorează Credia Layer (CRED) astăzi? Prețul pe viu pentru CRED în USD este 0.03536 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru CRED în USD? $ 0.03536 . Consultă Prețul actual pentru CRED la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Credia Layer? Capitalizarea de piață pentru CRED este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru CRED? Ofertă aflată în circulație pentru CRED este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CRED? CRED a obținut un preț ATH de 0.1034983633742532 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CRED? CRED a avut un preț ATL de 0.020007636566907613 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru CRED? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CRED este $ 18.04K USD . Va crește CRED în acest an? CRED ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CRED pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Credia Layer (CRED)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?