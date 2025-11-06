BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Credia Layer astăzi este 0.03536 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CRED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CRED pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Credia Layer astăzi este 0.03536 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CRED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CRED pe MEXC acum.

Mai multe despre CRED

Informații de preț pentru CRED

Ce este CRED

Carte albă pentru CRED

Pagina oficială pentru CRED

Tokenomie pentru CRED

Prognoza prețurilor pentru CRED

Istoric CRED

Ghid de cumpărare CRED

Convertor valutar CRED în fiduciar

CRED Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Credia Layer

Pret Credia Layer (CRED)

Preț în timp real pentru 1 CRED în USD:

$0.03536
$0.03536$0.03536
-6.80%1D
USD
Credia Layer (CRED) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:47 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Credia Layer (CRED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03507
$ 0.03507$ 0.03507
Minim 24 h
$ 0.04148
$ 0.04148$ 0.04148
Maxim 24 h

$ 0.03507
$ 0.03507$ 0.03507

$ 0.04148
$ 0.04148$ 0.04148

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-0.96%

-6.80%

+76.80%

+76.80%

Prețul în timp real pentru Credia Layer (CRED) este $ 0.03536. În ultimele 24 de ore, tokenul CRED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03507 și un maxim de $ 0.04148, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRED este $ 0.1034983633742532, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.020007636566907613.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRED s-a modificat cu -0.96% în decursul ultimei ore, cu -6.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +76.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Credia Layer (CRED)

No.3729

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K

$ 35.36M
$ 35.36M$ 35.36M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Credia Layer este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 18.04K. Oferta aflată în circulație pentru CRED este 0.00, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.36M.

Istoric de preț pentru Credia Layer (CRED) USD

Urmărește modificările de preț pentru Credia Layer pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0025799-6.80%
30 de zile$ +0.01536+76.80%
60 de zile$ +0.01536+76.80%
90 de zile$ +0.01536+76.80%
Modificare de preț astăzi pentru Credia Layer

Astăzi, CRED a înregistrat o modificare de $ -0.0025799 (-6.80%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Credia Layer

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01536 (+76.80%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Credia Layer

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CRED a văzut o modificare de $ +0.01536 (+76.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Credia Layer

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01536 (+76.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Credia Layer (CRED)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Credia Layer.

Ce este Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Tokenul Credia Layer este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Credia Layer. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CRED pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Credia Layer pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Credia Layer fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Credia Layer (USD)

Ce valoare va avea Credia Layer (CRED) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Credia Layer (CRED) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Credia Layer.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Credia Layer!

Tokenomie pentru Credia Layer (CRED)

Înțelegerea tokenomică a Credia Layer (CRED) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CRED!

Cum se cumpără Credia Layer (CRED)

Vrei să știi cum să cumperi Credia Layer? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Credia Layer cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CRED în monede locale

1 Credia Layer(CRED) în VND
930.4984
1 Credia Layer(CRED) în AUD
A$0.0544544
1 Credia Layer(CRED) în GBP
0.0268736
1 Credia Layer(CRED) în EUR
0.0304096
1 Credia Layer(CRED) în USD
$0.03536
1 Credia Layer(CRED) în MYR
RM0.1478048
1 Credia Layer(CRED) în TRY
1.4890096
1 Credia Layer(CRED) în JPY
¥5.41008
1 Credia Layer(CRED) în ARS
ARS$51.3204432
1 Credia Layer(CRED) în RUB
2.8698176
1 Credia Layer(CRED) în INR
3.1336032
1 Credia Layer(CRED) în IDR
Rp589.3330976
1 Credia Layer(CRED) în PHP
2.084472
1 Credia Layer(CRED) în EGP
￡E.1.6721744
1 Credia Layer(CRED) în BRL
R$0.1888224
1 Credia Layer(CRED) în CAD
C$0.0498576
1 Credia Layer(CRED) în BDT
4.3142736
1 Credia Layer(CRED) în NGN
50.8045408
1 Credia Layer(CRED) în COP
$134.9616944
1 Credia Layer(CRED) în ZAR
R.0.6138496
1 Credia Layer(CRED) în UAH
1.4872416
1 Credia Layer(CRED) în TZS
T.Sh.86.87952
1 Credia Layer(CRED) în VES
Bs7.88528
1 Credia Layer(CRED) în CLP
$33.30912
1 Credia Layer(CRED) în PKR
Rs9.9941504
1 Credia Layer(CRED) în KZT
18.6004208
1 Credia Layer(CRED) în THB
฿1.1460176
1 Credia Layer(CRED) în TWD
NT$1.094392
1 Credia Layer(CRED) în AED
د.إ0.1297712
1 Credia Layer(CRED) în CHF
Fr0.028288
1 Credia Layer(CRED) în HKD
HK$0.2747472
1 Credia Layer(CRED) în AMD
֏13.521664
1 Credia Layer(CRED) în MAD
.د.م0.3292016
1 Credia Layer(CRED) în MXN
$0.6580496
1 Credia Layer(CRED) în SAR
ريال0.1326
1 Credia Layer(CRED) în ETB
Br5.4274064
1 Credia Layer(CRED) în KES
KSh4.5663904
1 Credia Layer(CRED) în JOD
د.أ0.02507024
1 Credia Layer(CRED) în PLN
0.1301248
1 Credia Layer(CRED) în RON
лв0.155584
1 Credia Layer(CRED) în SEK
kr0.3391024
1 Credia Layer(CRED) în BGN
лв0.0597584
1 Credia Layer(CRED) în HUF
Ft11.8339312
1 Credia Layer(CRED) în CZK
0.7457424
1 Credia Layer(CRED) în KWD
د.ك0.01085552
1 Credia Layer(CRED) în ILS
0.1152736
1 Credia Layer(CRED) în BOB
Bs0.243984
1 Credia Layer(CRED) în AZN
0.060112
1 Credia Layer(CRED) în TJS
SM0.3260192
1 Credia Layer(CRED) în GEL
0.0958256
1 Credia Layer(CRED) în AOA
Kz32.262464
1 Credia Layer(CRED) în BHD
.د.ب0.01333072
1 Credia Layer(CRED) în BMD
$0.03536
1 Credia Layer(CRED) în DKK
kr0.2287792
1 Credia Layer(CRED) în HNL
L0.9292608
1 Credia Layer(CRED) în MUR
1.62656
1 Credia Layer(CRED) în NAD
$0.6142032
1 Credia Layer(CRED) în NOK
kr0.3613792
1 Credia Layer(CRED) în NZD
$0.0625872
1 Credia Layer(CRED) în PAB
B/.0.03536
1 Credia Layer(CRED) în PGK
K0.1509872
1 Credia Layer(CRED) în QAR
ر.ق0.1287104
1 Credia Layer(CRED) în RSD
дин.3.5936368
1 Credia Layer(CRED) în UZS
soʻm420.9523136
1 Credia Layer(CRED) în ALL
L2.9656432
1 Credia Layer(CRED) în ANG
ƒ0.0632944
1 Credia Layer(CRED) în AWG
ƒ0.063648
1 Credia Layer(CRED) în BBD
$0.07072
1 Credia Layer(CRED) în BAM
KM0.0597584
1 Credia Layer(CRED) în BIF
Fr104.27664
1 Credia Layer(CRED) în BND
$0.045968
1 Credia Layer(CRED) în BSD
$0.03536
1 Credia Layer(CRED) în JMD
$5.669976
1 Credia Layer(CRED) în KHR
142.0078816
1 Credia Layer(CRED) în KMF
Fr15.06336
1 Credia Layer(CRED) în LAK
768.6956368
1 Credia Layer(CRED) în LKR
රු10.7802032
1 Credia Layer(CRED) în MDL
L0.6050096
1 Credia Layer(CRED) în MGA
Ar159.27912
1 Credia Layer(CRED) în MOP
P0.28288
1 Credia Layer(CRED) în MVR
0.544544
1 Credia Layer(CRED) în MWK
MK61.282416
1 Credia Layer(CRED) în MZN
MT2.261272
1 Credia Layer(CRED) în NPR
रु5.010512
1 Credia Layer(CRED) în PYG
250.77312
1 Credia Layer(CRED) în RWF
Fr51.37808
1 Credia Layer(CRED) în SBD
$0.2906592
1 Credia Layer(CRED) în SCR
0.4858464
1 Credia Layer(CRED) în SRD
$1.36136
1 Credia Layer(CRED) în SVC
$0.3090464
1 Credia Layer(CRED) în SZL
L0.613496
1 Credia Layer(CRED) în TMT
m0.12376
1 Credia Layer(CRED) în TND
د.ت0.10463024
1 Credia Layer(CRED) în TTD
$0.2393872
1 Credia Layer(CRED) în UGX
Sh123.61856
1 Credia Layer(CRED) în XAF
Fr20.08448
1 Credia Layer(CRED) în XCD
$0.095472
1 Credia Layer(CRED) în XOF
Fr20.08448
1 Credia Layer(CRED) în XPF
Fr3.64208
1 Credia Layer(CRED) în BWP
P0.475592
1 Credia Layer(CRED) în BZD
$0.0710736
1 Credia Layer(CRED) în CVE
$3.3832448
1 Credia Layer(CRED) în DJF
Fr6.29408
1 Credia Layer(CRED) în DOP
$2.2743552
1 Credia Layer(CRED) în DZD
د.ج4.6137728
1 Credia Layer(CRED) în FJD
$0.0806208
1 Credia Layer(CRED) în GNF
Fr307.4552
1 Credia Layer(CRED) în GTQ
Q0.2708576
1 Credia Layer(CRED) în GYD
$7.3958976
1 Credia Layer(CRED) în ISK
kr4.45536

Resursă Credia Layer

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Credia Layer, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Credia Layer oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Credia Layer

Cât valorează Credia Layer (CRED) astăzi?
Prețul pe viu pentru CRED în USD este 0.03536 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CRED în USD?
Prețul actual pentru CRED la USD este $ 0.03536. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Credia Layer?
Capitalizarea de piață pentru CRED este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CRED?
Ofertă aflată în circulație pentru CRED este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CRED?
CRED a obținut un preț ATH de 0.1034983633742532 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CRED?
CRED a avut un preț ATL de 0.020007636566907613 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CRED?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CRED este $ 18.04K USD.
Va crește CRED în acest an?
CRED ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CRED pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:41:47 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Credia Layer (CRED)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator CRED în USD

Sumă

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03536 USD

Tranzacționează CRED

CRED/USDT
$0.03536
$0.03536$0.03536
-6.80%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,793.76
$101,793.76$101,793.76

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.97
$3,310.97$3,310.97

-2.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

-2.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.78
$1,480.78$1,480.78

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,793.76
$101,793.76$101,793.76

-1.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.97
$3,310.97$3,310.97

-2.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2353
$2.2353$2.2353

-1.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

-2.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0236
$1.0236$1.0236

-5.67%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.70
$30.70$30.70

+104.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1466
$0.1466$0.1466

+193.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004367
$0.0004367$0.0004367

+191.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041777
$0.041777$0.041777

+4,077.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$6.118
$6.118$6.118

+511.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$7.3838
$7.3838$7.3838

+294.91%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46963
$0.46963$0.46963

+270.45%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1466
$0.1466$0.1466

+193.20%