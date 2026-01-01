Prețul de astăzi pentru Clippy

Prețul în timp real pentru Clippy (CLIPPY) este astăzi $ 0.001123, cu o modificare de 124.60% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru CLIPPY în USD este $ 0.001123 pe CLIPPY.

Clippy ocupă în prezent poziția #3786 în funcție de capitalizarea de piață $ 0.00, cu o ofertă aflată în circulație de 0.00 CLIPPY. În ultimele 24 de ore, CLIPPY s-a tranzacționat între $ 0.0005 (minim) și $ 0.001793 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.002493578943262639, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.00005534295151714.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLIPPY a avut o modificare de -1.32% în ultima oră și de +124.60% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 40.87K.

Informații privind piața Clippy (CLIPPY)

Poziție No.3786 Capitalizare de piață $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 ore) $ 40.87K$ 40.87K $ 40.87K Capitalizare de piață complet diluată $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Ofertă află în circulație 0.00 0.00 0.00 Ofertă maximă 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Ofertă totală 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Rată de circulație 0.00% Lanț de blocuri public SOL

