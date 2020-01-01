Tokenomie pentru Cheems (CHEEMS) Descoperă informații cheie despre Cheems (CHEEMS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cheems (CHEEMS) “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Pagină de internet oficială: https://cheems.pet/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Cumpără CHEEMS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cheems (CHEEMS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cheems (CHEEMS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 204.31M $ 204.31M $ 204.31M Ofertă totală: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Ofertă aflată în circulație: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 221.94M $ 221.94M $ 221.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Minim dintotdeauna: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Preț curent: $ 0.0000010897 $ 0.0000010897 $ 0.0000010897 Află mai mult despre prețul tokenului Cheems (CHEEMS)

Tokenomie pentru Cheems (CHEEMS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cheems (CHEEMS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHEEMS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHEEMS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHEEMS, explorează prețul în direct al tokenului CHEEMS!

Cum se cumpără CHEEMS Te interesează să adaugi Cheems (CHEEMS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CHEEMS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CHEEMS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cheems (CHEEMS) Analiza istoricului de preț pentru CHEEMS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CHEEMS!

Predicție de preț pentru CHEEMS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHEEMS? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHEEMS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHEEMS!

