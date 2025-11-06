BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Camp Network astăzi este 0.01055 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CAMP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CAMP pe MEXC acum.

Mai multe despre CAMP

Informații de preț pentru CAMP

Ce este CAMP

Carte albă pentru CAMP

Pagina oficială pentru CAMP

Tokenomie pentru CAMP

Prognoza prețurilor pentru CAMP

Istoric CAMP

Ghid de cumpărare CAMP

Convertor valutar CAMP în fiduciar

CAMP Spot

Contracte la termenCAMP USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Camp Network

Pret Camp Network (CAMP)

Preț în timp real pentru 1 CAMP în USD:

$0.01055
$0.01055$0.01055
-3.82%1D
USD
Camp Network (CAMP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:39:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Camp Network (CAMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01042
$ 0.01042$ 0.01042
Minim 24 h
$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099
Maxim 24 h

$ 0.01042
$ 0.01042$ 0.01042

$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099

--
----

--
----

-0.76%

-3.82%

-8.50%

-8.50%

Prețul în timp real pentru Camp Network (CAMP) este $ 0.01055. În ultimele 24 de ore, tokenul CAMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01042 și un maxim de $ 0.01099, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAMP este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAMP s-a modificat cu -0.76% în decursul ultimei ore, cu -3.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Camp Network (CAMP)

--
----

$ 128.18K
$ 128.18K$ 128.18K

$ 105.50M
$ 105.50M$ 105.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Camp Network este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 128.18K. Oferta aflată în circulație pentru CAMP este --, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 105.50M.

Istoric de preț pentru Camp Network (CAMP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Camp Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000419-3.82%
30 de zile$ -0.02558-70.80%
60 de zile$ -0.05028-82.66%
90 de zile$ +0.00055+5.50%
Modificare de preț astăzi pentru Camp Network

Astăzi, CAMP a înregistrat o modificare de $ -0.000419 (-3.82%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Camp Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.02558 (-70.80%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Camp Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CAMP a văzut o modificare de $ -0.05028 (-82.66%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Camp Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00055 (+5.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Camp Network (CAMP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Camp Network.

Ce este Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Tokenul Camp Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Camp Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CAMP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Camp Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Camp Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Camp Network (USD)

Ce valoare va avea Camp Network (CAMP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Camp Network (CAMP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Camp Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Camp Network!

Tokenomie pentru Camp Network (CAMP)

Înțelegerea tokenomică a Camp Network (CAMP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CAMP!

Cum se cumpără Camp Network (CAMP)

Vrei să știi cum să cumperi Camp Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Camp Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CAMP în monede locale

1 Camp Network(CAMP) în VND
277.62325
1 Camp Network(CAMP) în AUD
A$0.016247
1 Camp Network(CAMP) în GBP
0.008018
1 Camp Network(CAMP) în EUR
0.009073
1 Camp Network(CAMP) în USD
$0.01055
1 Camp Network(CAMP) în MYR
RM0.044099
1 Camp Network(CAMP) în TRY
0.4442605
1 Camp Network(CAMP) în JPY
¥1.61415
1 Camp Network(CAMP) în ARS
ARS$15.3119535
1 Camp Network(CAMP) în RUB
0.856238
1 Camp Network(CAMP) în INR
0.934941
1 Camp Network(CAMP) în IDR
Rp175.833263
1 Camp Network(CAMP) în PHP
0.6219225
1 Camp Network(CAMP) în EGP
￡E.0.4989095
1 Camp Network(CAMP) în BRL
R$0.056337
1 Camp Network(CAMP) în CAD
C$0.0148755
1 Camp Network(CAMP) în BDT
1.2872055
1 Camp Network(CAMP) în NGN
15.158029
1 Camp Network(CAMP) în COP
$40.2671345
1 Camp Network(CAMP) în ZAR
R.0.183148
1 Camp Network(CAMP) în UAH
0.443733
1 Camp Network(CAMP) în TZS
T.Sh.25.92135
1 Camp Network(CAMP) în VES
Bs2.35265
1 Camp Network(CAMP) în CLP
$9.9381
1 Camp Network(CAMP) în PKR
Rs2.981852
1 Camp Network(CAMP) în KZT
5.5496165
1 Camp Network(CAMP) în THB
฿0.3419255
1 Camp Network(CAMP) în TWD
NT$0.3265225
1 Camp Network(CAMP) în AED
د.إ0.0387185
1 Camp Network(CAMP) în CHF
Fr0.00844
1 Camp Network(CAMP) în HKD
HK$0.0819735
1 Camp Network(CAMP) în AMD
֏4.03432
1 Camp Network(CAMP) în MAD
.د.م0.0982205
1 Camp Network(CAMP) în MXN
$0.1963355
1 Camp Network(CAMP) în SAR
ريال0.0395625
1 Camp Network(CAMP) în ETB
Br1.6193195
1 Camp Network(CAMP) în KES
KSh1.362427
1 Camp Network(CAMP) în JOD
د.أ0.00747995
1 Camp Network(CAMP) în PLN
0.038824
1 Camp Network(CAMP) în RON
лв0.04642
1 Camp Network(CAMP) în SEK
kr0.1011745
1 Camp Network(CAMP) în BGN
лв0.0178295
1 Camp Network(CAMP) în HUF
Ft3.5307685
1 Camp Network(CAMP) în CZK
0.2224995
1 Camp Network(CAMP) în KWD
د.ك0.00323885
1 Camp Network(CAMP) în ILS
0.034393
1 Camp Network(CAMP) în BOB
Bs0.072795
1 Camp Network(CAMP) în AZN
0.017935
1 Camp Network(CAMP) în TJS
SM0.097271
1 Camp Network(CAMP) în GEL
0.0285905
1 Camp Network(CAMP) în AOA
Kz9.62582
1 Camp Network(CAMP) în BHD
.د.ب0.00397735
1 Camp Network(CAMP) în BMD
$0.01055
1 Camp Network(CAMP) în DKK
kr0.0682585
1 Camp Network(CAMP) în HNL
L0.277254
1 Camp Network(CAMP) în MUR
0.4853
1 Camp Network(CAMP) în NAD
$0.1832535
1 Camp Network(CAMP) în NOK
kr0.107821
1 Camp Network(CAMP) în NZD
$0.0186735
1 Camp Network(CAMP) în PAB
B/.0.01055
1 Camp Network(CAMP) în PGK
K0.0450485
1 Camp Network(CAMP) în QAR
ر.ق0.038402
1 Camp Network(CAMP) în RSD
дин.1.0721965
1 Camp Network(CAMP) în UZS
soʻm125.595218
1 Camp Network(CAMP) în ALL
L0.8848285
1 Camp Network(CAMP) în ANG
ƒ0.0188845
1 Camp Network(CAMP) în AWG
ƒ0.01899
1 Camp Network(CAMP) în BBD
$0.0211
1 Camp Network(CAMP) în BAM
KM0.0178295
1 Camp Network(CAMP) în BIF
Fr31.11195
1 Camp Network(CAMP) în BND
$0.013715
1 Camp Network(CAMP) în BSD
$0.01055
1 Camp Network(CAMP) în JMD
$1.6916925
1 Camp Network(CAMP) în KHR
42.369433
1 Camp Network(CAMP) în KMF
Fr4.4943
1 Camp Network(CAMP) în LAK
229.3478215
1 Camp Network(CAMP) în LKR
රු3.2163785
1 Camp Network(CAMP) în MDL
L0.1805105
1 Camp Network(CAMP) în MGA
Ar47.522475
1 Camp Network(CAMP) în MOP
P0.0844
1 Camp Network(CAMP) în MVR
0.16247
1 Camp Network(CAMP) în MWK
MK18.284205
1 Camp Network(CAMP) în MZN
MT0.6746725
1 Camp Network(CAMP) în NPR
रु1.494935
1 Camp Network(CAMP) în PYG
74.8206
1 Camp Network(CAMP) în RWF
Fr15.32915
1 Camp Network(CAMP) în SBD
$0.086721
1 Camp Network(CAMP) în SCR
0.144957
1 Camp Network(CAMP) în SRD
$0.406175
1 Camp Network(CAMP) în SVC
$0.092207
1 Camp Network(CAMP) în SZL
L0.1830425
1 Camp Network(CAMP) în TMT
m0.036925
1 Camp Network(CAMP) în TND
د.ت0.03121745
1 Camp Network(CAMP) în TTD
$0.0714235
1 Camp Network(CAMP) în UGX
Sh36.8828
1 Camp Network(CAMP) în XAF
Fr5.9924
1 Camp Network(CAMP) în XCD
$0.028485
1 Camp Network(CAMP) în XOF
Fr5.9924
1 Camp Network(CAMP) în XPF
Fr1.08665
1 Camp Network(CAMP) în BWP
P0.1418975
1 Camp Network(CAMP) în BZD
$0.0212055
1 Camp Network(CAMP) în CVE
$1.009424
1 Camp Network(CAMP) în DJF
Fr1.8779
1 Camp Network(CAMP) în DOP
$0.678576
1 Camp Network(CAMP) în DZD
د.ج1.376564
1 Camp Network(CAMP) în FJD
$0.024054
1 Camp Network(CAMP) în GNF
Fr91.73225
1 Camp Network(CAMP) în GTQ
Q0.080813
1 Camp Network(CAMP) în GYD
$2.206638
1 Camp Network(CAMP) în ISK
kr1.3293

Resursă Camp Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Camp Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Camp Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Camp Network

Cât valorează Camp Network (CAMP) astăzi?
Prețul pe viu pentru CAMP în USD este 0.01055 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CAMP în USD?
Prețul actual pentru CAMP la USD este $ 0.01055. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Camp Network?
Capitalizarea de piață pentru CAMP este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CAMP?
Ofertă aflată în circulație pentru CAMP este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CAMP?
CAMP a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CAMP?
CAMP a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CAMP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CAMP este $ 128.18K USD.
Va crește CAMP în acest an?
CAMP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CAMP pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:39:04 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Camp Network (CAMP)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator CAMP în USD

Sumă

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01055 USD

Tranzacționează CAMP

CAMP/USDC
$0.01056
$0.01056$0.01056
-3.82%
CAMP/USDT
$0.01055
$0.01055$0.01055
-3.74%

