Ce este Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ” Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Tokenul Openverse Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Openverse Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BTG pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Openverse Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Openverse Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Openverse Network (USD)

Ce valoare va avea Openverse Network (BTG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Openverse Network (BTG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Openverse Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Openverse Network!

Tokenomie pentru Openverse Network (BTG)

Înțelegerea tokenomică a Openverse Network (BTG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BTG!

Cum se cumpără Openverse Network (BTG)

Vrei să știi cum să cumperi Openverse Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Openverse Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BTG în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Openverse Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Openverse Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Openverse Network Cât valorează Openverse Network (BTG) astăzi? Prețul pe viu pentru BTG în USD este 8.401 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru BTG în USD? $ 8.401 . Consultă Prețul actual pentru BTG la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Openverse Network? Capitalizarea de piață pentru BTG este $ 15.96M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru BTG? Ofertă aflată în circulație pentru BTG este 1.90M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BTG? BTG a obținut un preț ATH de 18.80127296990911 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BTG? BTG a avut un preț ATL de 3.477213386513058 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru BTG? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BTG este $ 163.13K USD . Va crește BTG în acest an? BTG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BTG pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Openverse Network (BTG)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?