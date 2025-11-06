BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Openverse Network astăzi este 8.401 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BTG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BTG pe MEXC acum.

Logo Openverse Network

Pret Openverse Network (BTG)

Preț în timp real pentru 1 BTG în USD:

+12.67%1D
USD
Openverse Network (BTG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:38:26 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Openverse Network (BTG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

+2.42%

+12.67%

-46.21%

-46.21%

Prețul în timp real pentru Openverse Network (BTG) este $ 8.401. În ultimele 24 de ore, tokenul BTG a fost tranzacționat între un minim de $ 7.218 și un maxim de $ 9.271, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTG este $ 18.80127296990911, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3.477213386513058.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTG s-a modificat cu +2.42% în decursul ultimei ore, cu +12.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Openverse Network (BTG)

No.909

9.50%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Openverse Network este $ 15.96M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 163.13K. Oferta aflată în circulație pentru BTG este 1.90M, cu o ofertă totală de 20000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 168.02M.

Istoric de preț pentru Openverse Network (BTG) USD

Urmărește modificările de preț pentru Openverse Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.9437+12.67%
30 de zile$ +2.148+34.35%
60 de zile$ +6.901+460.06%
90 de zile$ +6.901+460.06%
Modificare de preț astăzi pentru Openverse Network

Astăzi, BTG a înregistrat o modificare de $ +0.9437 (+12.67%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Openverse Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.148 (+34.35%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Openverse Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BTG a văzut o modificare de $ +6.901 (+460.06%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Openverse Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +6.901 (+460.06%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Openverse Network (BTG)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Openverse Network.

Ce este Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Tokenul Openverse Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Openverse Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BTG pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Openverse Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Openverse Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Openverse Network (USD)

Ce valoare va avea Openverse Network (BTG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Openverse Network (BTG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Openverse Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Openverse Network!

Tokenomie pentru Openverse Network (BTG)

Înțelegerea tokenomică a Openverse Network (BTG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BTG!

Cum se cumpără Openverse Network (BTG)

Vrei să știi cum să cumperi Openverse Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Openverse Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BTG în monede locale

1 Openverse Network(BTG) în VND
221,072.315
1 Openverse Network(BTG) în AUD
A$12.93754
1 Openverse Network(BTG) în GBP
6.38476
1 Openverse Network(BTG) în EUR
7.22486
1 Openverse Network(BTG) în USD
$8.401
1 Openverse Network(BTG) în MYR
RM35.11618
1 Openverse Network(BTG) în TRY
353.76611
1 Openverse Network(BTG) în JPY
¥1,285.353
1 Openverse Network(BTG) în ARS
ARS$12,192.95937
1 Openverse Network(BTG) în RUB
681.82516
1 Openverse Network(BTG) în INR
744.49662
1 Openverse Network(BTG) în IDR
Rp140,016.61066
1 Openverse Network(BTG) în PHP
495.23895
1 Openverse Network(BTG) în EGP
￡E.397.28329
1 Openverse Network(BTG) în BRL
R$44.86134
1 Openverse Network(BTG) în CAD
C$11.84541
1 Openverse Network(BTG) în BDT
1,025.00601
1 Openverse Network(BTG) în NGN
12,070.38878
1 Openverse Network(BTG) în COP
$32,064.85279
1 Openverse Network(BTG) în ZAR
R.145.84136
1 Openverse Network(BTG) în UAH
353.34606
1 Openverse Network(BTG) în TZS
T.Sh.20,641.257
1 Openverse Network(BTG) în VES
Bs1,873.423
1 Openverse Network(BTG) în CLP
$7,913.742
1 Openverse Network(BTG) în PKR
Rs2,374.45864
1 Openverse Network(BTG) în KZT
4,419.17803
1 Openverse Network(BTG) în THB
฿272.27641
1 Openverse Network(BTG) în TWD
NT$260.01095
1 Openverse Network(BTG) în AED
د.إ30.83167
1 Openverse Network(BTG) în CHF
Fr6.7208
1 Openverse Network(BTG) în HKD
HK$65.27577
1 Openverse Network(BTG) în AMD
֏3,212.5424
1 Openverse Network(BTG) în MAD
.د.م78.21331
1 Openverse Network(BTG) în MXN
$156.34261
1 Openverse Network(BTG) în SAR
ريال31.50375
1 Openverse Network(BTG) în ETB
Br1,289.46949
1 Openverse Network(BTG) în KES
KSh1,084.90514
1 Openverse Network(BTG) în JOD
د.أ5.956309
1 Openverse Network(BTG) în PLN
30.91568
1 Openverse Network(BTG) în RON
лв36.9644
1 Openverse Network(BTG) în SEK
kr80.56559
1 Openverse Network(BTG) în BGN
лв14.19769
1 Openverse Network(BTG) în HUF
Ft2,811.56267
1 Openverse Network(BTG) în CZK
177.17709
1 Openverse Network(BTG) în KWD
د.ك2.579107
1 Openverse Network(BTG) în ILS
27.38726
1 Openverse Network(BTG) în BOB
Bs57.9669
1 Openverse Network(BTG) în AZN
14.2817
1 Openverse Network(BTG) în TJS
SM77.45722
1 Openverse Network(BTG) în GEL
22.76671
1 Openverse Network(BTG) în AOA
Kz7,665.0724
1 Openverse Network(BTG) în BHD
.د.ب3.167177
1 Openverse Network(BTG) în BMD
$8.401
1 Openverse Network(BTG) în DKK
kr54.35447
1 Openverse Network(BTG) în HNL
L220.77828
1 Openverse Network(BTG) în MUR
386.446
1 Openverse Network(BTG) în NAD
$145.92537
1 Openverse Network(BTG) în NOK
kr85.85822
1 Openverse Network(BTG) în NZD
$14.86977
1 Openverse Network(BTG) în PAB
B/.8.401
1 Openverse Network(BTG) în PGK
K35.87227
1 Openverse Network(BTG) în QAR
ر.ق30.57964
1 Openverse Network(BTG) în RSD
дин.853.79363
1 Openverse Network(BTG) în UZS
soʻm100,011.88876
1 Openverse Network(BTG) în ALL
L704.59187
1 Openverse Network(BTG) în ANG
ƒ15.03779
1 Openverse Network(BTG) în AWG
ƒ15.1218
1 Openverse Network(BTG) în BBD
$16.802
1 Openverse Network(BTG) în BAM
KM14.19769
1 Openverse Network(BTG) în BIF
Fr24,774.549
1 Openverse Network(BTG) în BND
$10.9213
1 Openverse Network(BTG) în BSD
$8.401
1 Openverse Network(BTG) în JMD
$1,347.10035
1 Openverse Network(BTG) în KHR
33,738.92006
1 Openverse Network(BTG) în KMF
Fr3,578.826
1 Openverse Network(BTG) în LAK
182,630.43113
1 Openverse Network(BTG) în LKR
රු2,561.21287
1 Openverse Network(BTG) în MDL
L143.74111
1 Openverse Network(BTG) în MGA
Ar37,842.3045
1 Openverse Network(BTG) în MOP
P67.208
1 Openverse Network(BTG) în MVR
129.3754
1 Openverse Network(BTG) în MWK
MK14,559.7731
1 Openverse Network(BTG) în MZN
MT537.24395
1 Openverse Network(BTG) în NPR
रु1,190.4217
1 Openverse Network(BTG) în PYG
59,579.892
1 Openverse Network(BTG) în RWF
Fr12,206.653
1 Openverse Network(BTG) în SBD
$69.05622
1 Openverse Network(BTG) în SCR
115.42974
1 Openverse Network(BTG) în SRD
$323.4385
1 Openverse Network(BTG) în SVC
$73.42474
1 Openverse Network(BTG) în SZL
L145.75735
1 Openverse Network(BTG) în TMT
m29.4035
1 Openverse Network(BTG) în TND
د.ت24.858559
1 Openverse Network(BTG) în TTD
$56.87477
1 Openverse Network(BTG) în UGX
Sh29,369.896
1 Openverse Network(BTG) în XAF
Fr4,771.768
1 Openverse Network(BTG) în XCD
$22.6827
1 Openverse Network(BTG) în XOF
Fr4,771.768
1 Openverse Network(BTG) în XPF
Fr865.303
1 Openverse Network(BTG) în BWP
P112.99345
1 Openverse Network(BTG) în BZD
$16.88601
1 Openverse Network(BTG) în CVE
$803.80768
1 Openverse Network(BTG) în DJF
Fr1,495.378
1 Openverse Network(BTG) în DOP
$540.35232
1 Openverse Network(BTG) în DZD
د.ج1,096.16248
1 Openverse Network(BTG) în FJD
$19.15428
1 Openverse Network(BTG) în GNF
Fr73,046.695
1 Openverse Network(BTG) în GTQ
Q64.35166
1 Openverse Network(BTG) în GYD
$1,757.15316
1 Openverse Network(BTG) în ISK
kr1,058.526

Resursă Openverse Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Openverse Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Openverse Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Openverse Network

Cât valorează Openverse Network (BTG) astăzi?
Prețul pe viu pentru BTG în USD este 8.401 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BTG în USD?
Prețul actual pentru BTG la USD este $ 8.401. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Openverse Network?
Capitalizarea de piață pentru BTG este $ 15.96M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BTG?
Ofertă aflată în circulație pentru BTG este 1.90M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BTG?
BTG a obținut un preț ATH de 18.80127296990911 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BTG?
BTG a avut un preț ATL de 3.477213386513058 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BTG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BTG este $ 163.13K USD.
Va crește BTG în acest an?
BTG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BTG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:38:26 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Openverse Network (BTG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator BTG în USD

Sumă

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 8.401 USD

Tranzacționează BTG

BTG/USDT
$8.392
$8.392$8.392
+12.58%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

