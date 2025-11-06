BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Amazon astăzi este 247.41 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AMZNON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AMZNON pe MEXC acum.

Mai multe despre AMZNON

Informații de preț pentru AMZNON

Ce este AMZNON

Pagina oficială pentru AMZNON

Tokenomie pentru AMZNON

Prognoza prețurilor pentru AMZNON

Istoric AMZNON

Ghid de cumpărare AMZNON

Convertor valutar AMZNON în fiduciar

AMZNON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Amazon

Pret Amazon (AMZNON)

Preț în timp real pentru 1 AMZNON în USD:

$247.41
$247.41$247.41
-0.31%1D
USD
Amazon (AMZNON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:31:49 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Amazon (AMZNON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 246.91
$ 246.91$ 246.91
Minim 24 h
$ 251.11
$ 251.11$ 251.11
Maxim 24 h

$ 246.91
$ 246.91$ 246.91

$ 251.11
$ 251.11$ 251.11

$ 257.39012683520014
$ 257.39012683520014$ 257.39012683520014

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-1.02%

-0.31%

+9.13%

+9.13%

Prețul în timp real pentru Amazon (AMZNON) este $ 247.41. În ultimele 24 de ore, tokenul AMZNON a fost tranzacționat între un minim de $ 246.91 și un maxim de $ 251.11, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AMZNON este $ 257.39012683520014, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 211.30485215454203.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AMZNON s-a modificat cu -1.02% în decursul ultimei ore, cu -0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Amazon (AMZNON)

No.1807

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

7.67K
7.67K 7.67K

7,667.27481819
7,667.27481819 7,667.27481819

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Amazon este $ 1.90M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.26K. Oferta aflată în circulație pentru AMZNON este 7.67K, cu o ofertă totală de 7667.27481819. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.90M.

Istoric de preț pentru Amazon (AMZNON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Amazon pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.7694-0.31%
30 de zile$ +26.74+12.11%
60 de zile$ +15.59+6.72%
90 de zile$ +67.41+37.45%
Modificare de preț astăzi pentru Amazon

Astăzi, AMZNON a înregistrat o modificare de $ -0.7694 (-0.31%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Amazon

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +26.74 (+12.11%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Amazon

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AMZNON a văzut o modificare de $ +15.59 (+6.72%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Amazon

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +67.41 (+37.45%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Amazon (AMZNON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Amazon.

Ce este Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Amazon este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Amazon. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AMZNON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Amazon pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Amazon fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Amazon (USD)

Ce valoare va avea Amazon (AMZNON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Amazon (AMZNON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Amazon.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Amazon!

Tokenomie pentru Amazon (AMZNON)

Înțelegerea tokenomică a Amazon (AMZNON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AMZNON!

Cum se cumpără Amazon (AMZNON)

Vrei să știi cum să cumperi Amazon? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Amazon cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AMZNON în monede locale

1 Amazon(AMZNON) în VND
6,510,594.15
1 Amazon(AMZNON) în AUD
A$381.0114
1 Amazon(AMZNON) în GBP
188.0316
1 Amazon(AMZNON) în EUR
212.7726
1 Amazon(AMZNON) în USD
$247.41
1 Amazon(AMZNON) în MYR
RM1,034.1738
1 Amazon(AMZNON) în TRY
10,418.4351
1 Amazon(AMZNON) în JPY
¥37,853.73
1 Amazon(AMZNON) în ARS
ARS$359,083.4517
1 Amazon(AMZNON) în RUB
20,079.7956
1 Amazon(AMZNON) în INR
21,925.4742
1 Amazon(AMZNON) în IDR
Rp4,123,498.3506
1 Amazon(AMZNON) în PHP
14,584.8195
1 Amazon(AMZNON) în EGP
￡E.11,700.0189
1 Amazon(AMZNON) în BRL
R$1,321.1694
1 Amazon(AMZNON) în CAD
C$348.8481
1 Amazon(AMZNON) în BDT
30,186.4941
1 Amazon(AMZNON) în NGN
355,473.7398
1 Amazon(AMZNON) în COP
$944,312.0139
1 Amazon(AMZNON) în ZAR
R.4,295.0376
1 Amazon(AMZNON) în UAH
10,406.0646
1 Amazon(AMZNON) în TZS
T.Sh.607,886.37
1 Amazon(AMZNON) în VES
Bs55,172.43
1 Amazon(AMZNON) în CLP
$233,060.22
1 Amazon(AMZNON) în PKR
Rs69,927.9624
1 Amazon(AMZNON) în KZT
130,145.0823
1 Amazon(AMZNON) în THB
฿8,018.5581
1 Amazon(AMZNON) în TWD
NT$7,657.3395
1 Amazon(AMZNON) în AED
د.إ907.9947
1 Amazon(AMZNON) în CHF
Fr197.928
1 Amazon(AMZNON) în HKD
HK$1,922.3757
1 Amazon(AMZNON) în AMD
֏94,609.584
1 Amazon(AMZNON) în MAD
.د.م2,303.3871
1 Amazon(AMZNON) în MXN
$4,604.3001
1 Amazon(AMZNON) în SAR
ريال927.7875
1 Amazon(AMZNON) în ETB
Br37,974.9609
1 Amazon(AMZNON) în KES
KSh31,950.5274
1 Amazon(AMZNON) în JOD
د.أ175.41369
1 Amazon(AMZNON) în PLN
910.4688
1 Amazon(AMZNON) în RON
лв1,088.604
1 Amazon(AMZNON) în SEK
kr2,372.6619
1 Amazon(AMZNON) în BGN
лв418.1229
1 Amazon(AMZNON) în HUF
Ft82,800.7047
1 Amazon(AMZNON) în CZK
5,217.8769
1 Amazon(AMZNON) în KWD
د.ك75.95487
1 Amazon(AMZNON) în ILS
806.5566
1 Amazon(AMZNON) în BOB
Bs1,707.129
1 Amazon(AMZNON) în AZN
420.597
1 Amazon(AMZNON) în TJS
SM2,281.1202
1 Amazon(AMZNON) în GEL
670.4811
1 Amazon(AMZNON) în AOA
Kz225,736.884
1 Amazon(AMZNON) în BHD
.د.ب93.27357
1 Amazon(AMZNON) în BMD
$247.41
1 Amazon(AMZNON) în DKK
kr1,600.7427
1 Amazon(AMZNON) în HNL
L6,501.9348
1 Amazon(AMZNON) în MUR
11,380.86
1 Amazon(AMZNON) în NAD
$4,297.5117
1 Amazon(AMZNON) în NOK
kr2,528.5302
1 Amazon(AMZNON) în NZD
$437.9157
1 Amazon(AMZNON) în PAB
B/.247.41
1 Amazon(AMZNON) în PGK
K1,056.4407
1 Amazon(AMZNON) în QAR
ر.ق900.5724
1 Amazon(AMZNON) în RSD
дин.25,144.2783
1 Amazon(AMZNON) în UZS
soʻm2,945,356.6716
1 Amazon(AMZNON) în ALL
L20,750.2767
1 Amazon(AMZNON) în ANG
ƒ442.8639
1 Amazon(AMZNON) în AWG
ƒ445.338
1 Amazon(AMZNON) în BBD
$494.82
1 Amazon(AMZNON) în BAM
KM418.1229
1 Amazon(AMZNON) în BIF
Fr729,612.09
1 Amazon(AMZNON) în BND
$321.633
1 Amazon(AMZNON) în BSD
$247.41
1 Amazon(AMZNON) în JMD
$39,672.1935
1 Amazon(AMZNON) în KHR
993,613.4046
1 Amazon(AMZNON) în KMF
Fr105,396.66
1 Amazon(AMZNON) în LAK
5,378,478.1533
1 Amazon(AMZNON) în LKR
රු75,427.8867
1 Amazon(AMZNON) în MDL
L4,233.1851
1 Amazon(AMZNON) în MGA
Ar1,114,458.345
1 Amazon(AMZNON) în MOP
P1,979.28
1 Amazon(AMZNON) în MVR
3,810.114
1 Amazon(AMZNON) în MWK
MK428,786.271
1 Amazon(AMZNON) în MZN
MT15,821.8695
1 Amazon(AMZNON) în NPR
रु35,057.997
1 Amazon(AMZNON) în PYG
1,754,631.72
1 Amazon(AMZNON) în RWF
Fr359,486.73
1 Amazon(AMZNON) în SBD
$2,033.7102
1 Amazon(AMZNON) în SCR
3,399.4134
1 Amazon(AMZNON) în SRD
$9,525.285
1 Amazon(AMZNON) în SVC
$2,162.3634
1 Amazon(AMZNON) în SZL
L4,292.5635
1 Amazon(AMZNON) în TMT
m865.935
1 Amazon(AMZNON) în TND
د.ت732.08619
1 Amazon(AMZNON) în TTD
$1,674.9657
1 Amazon(AMZNON) în UGX
Sh864,945.36
1 Amazon(AMZNON) în XAF
Fr140,776.29
1 Amazon(AMZNON) în XCD
$668.007
1 Amazon(AMZNON) în XOF
Fr140,776.29
1 Amazon(AMZNON) în XPF
Fr25,483.23
1 Amazon(AMZNON) în BWP
P3,327.6645
1 Amazon(AMZNON) în BZD
$497.2941
1 Amazon(AMZNON) în CVE
$23,672.1888
1 Amazon(AMZNON) în DJF
Fr44,038.98
1 Amazon(AMZNON) în DOP
$15,913.4112
1 Amazon(AMZNON) în DZD
د.ج32,326.5906
1 Amazon(AMZNON) în FJD
$564.0948
1 Amazon(AMZNON) în GNF
Fr2,151,229.95
1 Amazon(AMZNON) în GTQ
Q1,895.1606
1 Amazon(AMZNON) în GYD
$51,748.2756
1 Amazon(AMZNON) în ISK
kr31,173.66

Resursă Amazon

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Amazon, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Amazon oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Amazon

Cât valorează Amazon (AMZNON) astăzi?
Prețul pe viu pentru AMZNON în USD este 247.41 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AMZNON în USD?
Prețul actual pentru AMZNON la USD este $ 247.41. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Amazon?
Capitalizarea de piață pentru AMZNON este $ 1.90M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AMZNON?
Ofertă aflată în circulație pentru AMZNON este 7.67K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AMZNON?
AMZNON a obținut un preț ATH de 257.39012683520014 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AMZNON?
AMZNON a avut un preț ATL de 211.30485215454203 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AMZNON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AMZNON este $ 57.26K USD.
Va crește AMZNON în acest an?
AMZNON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AMZNON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:31:49 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Amazon (AMZNON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AMZNON în USD

Sumă

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 247.41 USD

Tranzacționează AMZNON

AMZNON/USDT
$247.41
$247.41$247.41
-0.27%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

