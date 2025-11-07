Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) (USD)

Obține predicții de preț pentru Amazon pentru 2026, 2027, 2028, 2030 și multe altele. Prezi cât de mult va crește AMZNON în următorii 5 ani sau mai mult. Prognozează instantaneu scenariilor viitoare de preț pe baza tendințelor și a sentimentului pieței.

Introdu un număr între -100 și 1,000 pentru a prevedea prețul pentru Amazon
%

*Declinarea responsabilității: Toate predicțiile de preț se bazează pe informațiile furnizate de utilizatori.

Predicție de preț Amazon
$243.7
$243.7$243.7
-0.14%
USD
Real
Predicție
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 08:36:30 (UTC+8)

Predicție de preț pentru Amazon pentru 2025-2050 (USD)

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2025 (anul acesta)

Pe baza predicției tale, Amazon ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 243.7 în 2025.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2026 (anul viitor)

Pe baza predicției tale, Amazon ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 255.885 în 2026.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2027 (în 2 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru AMZNON este $ 268.6792 cu o rată de creștere de 10.25%.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2028 (în 3 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru AMZNON este $ 282.1132 cu o rată de creștere de 15.76%.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2029 (în 4 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru AMZNON în 2029 este $ 296.2188 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2030 (în 5 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru AMZNON în 2030 este $ 311.0298 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2040 (în 15 ani)

În 2040, prețul pentru Amazon ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 506.6347.

Predicție de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru 2050 (în 25 ani)

În 2050, prețul pentru Amazon ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 825.2546.

An
Preț
Creștere
  • 2025
    $ 243.7
    0.00%
  • 2026
    $ 255.885
    5.00%
  • 2027
    $ 268.6792
    10.25%
  • 2028
    $ 282.1132
    15.76%
  • 2029
    $ 296.2188
    21.55%
  • 2030
    $ 311.0298
    27.63%
  • 2031
    $ 326.5813
    34.01%
  • 2032
    $ 342.9103
    40.71%
An
Preț
Creștere
  • 2033
    $ 360.0558
    47.75%
  • 2034
    $ 378.0586
    55.13%
  • 2035
    $ 396.9616
    62.89%
  • 2036
    $ 416.8097
    71.03%
  • 2037
    $ 437.6501
    79.59%
  • 2038
    $ 459.5326
    88.56%
  • 2039
    $ 482.5093
    97.99%
  • 2040
    $ 506.6347
    107.89%
Predicția de preț pentru Amazon pentru astăzi, mâine, săptămâna aceasta și pe 30 de zile

Dată
Predicție de preț
Creștere
  • November 7, 2025(Astăzi)
    $ 243.7
    0.00%
  • November 8, 2025(Mâine)
    $ 243.7333
    0.01%
  • November 14, 2025(În această săptămână)
    $ 243.9336
    0.10%
  • December 7, 2025(30 de zile)
    $ 244.7015
    0.41%
Predicția de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru astăzi

Prețul prezis pentruAMZNON pe November 7, 2025(Astăzi) este $243.7. Această proiecție reflectă rezultatul calculat al procentului de creștere furnizat, oferind utilizatorilor un instantaneu al mișcării potențiale a prețului pentru astăzi.

Predicția de preț pentru Amazon (AMZNON) pentru mâine

Pentru November 8, 2025(Mâine), predicția de preț pentru AMZNON, folosind o creștere anuală de 5%, este $243.7333. Aceste rezultate oferă o perspectivă estimată a valorii tokenului pe baza parametrilor aleși.

Predicția de preț săptămâna aceasta pentru Amazon (AMZNON)

Până November 14, 2025(În această săptămână), predicția de preț pentru AMZNON, folosind o rată de creștere anuală de 5%, este $243.9336. Această previziune săptămânală este calculată pe baza aceluiași procent de creștere pentru a oferi o idee despre tendințele potențiale ale prețurilor în următoarele zile.

Predicție de preț pe 30 de zile pentru Amazon (AMZNON)

Privind cu 30 de zile înainte, prețul prognozat pentru AMZNON este $244.7015. Această predicție este obținută folosind o creștere anuală de 5% pentru a estima unde ar putea ajunge valoarea tokenului după o lună.

Statistici curente privind prețurile pentru Amazon

$ 243.7
$ 243.7

-0.13%

$ 1.87M
$ 1.87M

7.67K
7.67K

$ 58.60K
$ 58.60K

--

Cel mai recent preț pentru AMZNON este $ 243.7. Acesta prezintă o modificare pe 24 de ore de -0.14%, cu un volum de tranzacționare de 24 de ore de $ 58.60K.
În plus, AMZNON are o ofertă aflată în circulație de 7.67K și o capitalizare de piață totală de $ 1.87M.

Preț istoric pentru Amazon

Conform celor mai recente date colectate pe pagina de preț în timp real pentru Amazon, prețul actual pentru Amazon este 243.71USD. Oferta aflată în circulație pentru Amazon(AMZNON) este 0.00 AMZNON, oferindu-i o capitalizare de piață de $1.87M.

Perioadă
Modificare(%)
Modificare(USD)
Mare
Mic
  • 24 de ore
    -0.02%
    $ -5.6399
    $ 251.1
    $ 242.5
  • 7 zile
    -0.03%
    $ -8
    $ 258.26
    $ 242.5
  • 30 de zile
    0.10%
    $ 21.9399
    $ 258.26
    $ 210.78
Performanță pe 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Amazon a arătat o mișcare de preț de $-5.6399, reflectând o modificare de -0.02% în valoare.

Performanță pe 7 zile

În ultimele 7 zile, tokenul Amazon a fost tranzacționat la un maxim dintotdeauna de $258.26 și un minim dintotdeauna de $242.5. Acesta a înregistrat o modificare de preț de -0.03%. Această tendință recentă evidențiază potențialul pentru AMZNON pentru mișcări viitoare pe piață.

Performanță pe 30 de zile

În ultima lună, Amazon a experimentat o creștere 0.10%, reflectând aproximativ $21.9399 la valoarea sa. Acest lucru indică faptul că prețurile pentru AMZNON ar putea trece prin noi modificări în viitorul apropiat.

Cum funcționează modulul de predicție de preț pentru Amazon (AMZNON)?

Modulul de predicție de preț pentru Amazon este un instrument ușor de utilizat conceput să te ajute să estimezi prețurile potențiale viitoare pentru AMZNON pe baza propriilor ipoteze de creștere. Fie că ești trader experimentat sau investitor curios, acest modul oferă o modalitate simplă și interactivă de a prognoza valoarea viitoare a tokenului.

1. Introdu predicția ta de creștere

Începe prin a introduce procentul de creștere dorit, care poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de perspectivele tale de piață. Acesta ar putea reflecta așteptările tale pentru Amazon pentru anul următor, cinci ani sau chiar decenii în viitor.

2. Calculează prețul viitor

După ce ai introdus rata de creștere, dă clic pe butonul „Calculează”. Modulul va calcula instantaneu prețul viitor proiectat pentru AMZNON, oferind o vizualizare clară a modului în care predicția ta afectează valoarea tokenului în timp.

3. Explorează diferite scenarii

Poți experimenta cu diferite rate de creștere pentru a vedea cum diferite condiții de piață ar putea avea un impact asupra prețului pentru Amazon. Această flexibilitate îți permite să analizezi atât previziuni optimiste, cât și conservatoare, ajutându-te să iei decizii mai informate.

4. Sentimentul utilizatorilor și informații despre comunitate

Modulul integrează, de asemenea, date privind sentimentele utilizatorilor, permițându-ți să compari predicțiile cu cele ale altor utilizatori. Această contribuție colectivă oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care comunitatea percepe viitorul tokenului AMZNON.

Indicatori tehnici pentru predicția prețurilor

Pentru a spori precizia prognozei, modulul utilizează o varietate de indicatori tehnici și date de piață. Acestea includ:

Mediile mobile exponențiale (EMA): Ajută la urmărirea tendinței prețului tokenului prin atenuarea fluctuațiilor și oferirea de informații privind potențialele inversări de tendință.

Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea pieței și identifică potențialele condiții de supracumpărare sau supravânzare.

Indicele de putere relativă (RSI): Evaluează impulsul al AMZNON pentru a determina dacă se află într-o fază crescătoare sau descrescătoare.

Convergență/divergență medie mobilă: Evaluează puterea și direcția mișcărilor de preț pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire. Prin combinarea acestor indicatori cu date de piață în timp real, modulul oferă o predicție dinamică a prețurilor, ajutându-te să obții o perspectivă mai profundă asupra potențialului viitor pentru Amazon.

De ce este importantă predicția de preț pentru AMZNON?

Predicțiile de preț pentru AMZNON sunt cruciale din mai multe motive, iar investitorii se angajează în ele în diverse scopuri:

Elaborarea strategiei de investiții: Predicțiile îi ajută pe investitori să formuleze strategii. Prin estimarea prețurilor viitoare, aceștia pot decide când să cumpere, să vândă sau să păstreze criptomonede.

Evaluarea riscurilor: Înțelegerea potențialelor mișcări ale prețurilor permite investitorilor să evalueze riscul asociat cu un anumit activ cripto. Acest lucru este esențial în gestionarea și atenuarea potențialelor pierderi.

Analiza pieței: Predicțiile implică adesea analizarea tendințelor pieței, a știrilor și a datelor istorice. Această analiză cuprinzătoare ajută investitorii să înțeleagă dinamica pieței și factorii care influențează modificările prețurilor.

Diversificarea portofoliului: Prezicând ce criptomonede ar putea funcționa bine, investitorii își pot diversifica portofoliile în consecință, împărțind riscul pe diverse active.

Planificarea pe termen lung: Investitorii care caută câștiguri pe termen lung se bazează pe predicții pentru a identifica criptomonede cu potențial de creștere viitoare.

Pregătire psihologică: Cunoașterea posibilelor scenarii de preț pregătește investitorii din punct de vedere emoțional și financiar pentru volatilitatea pieței.

Implicarea comunității: Predicțiile de preț cripto provoacă adesea discuții în cadrul comunității de investitori, ceea ce duce la o înțelegere mai largă și la o înțelepciune colectivă despre tendințele pieței.

Întrebări frecvente (FAQ) :

Merită să investiți acum în AMZNON?
Conform predicțiilor tale, AMZNON va atinge -- pe undefined, ceea ce îl face un token demn de luat în considerare.
Care este predicția de preț de luna viitoare pentru AMZNON?
În conformitate cu instrumentul de predicție de preț pentru Amazon (AMZNON), prețul prognozat pentru AMZNON va atinge -- pe undefined.
Cât va costa 1 AMZNON în 2026?
Prețul pentru 1 Amazon (AMZNON) astăzi este $243.7. Conform modulului de predicție de mai sus, AMZNON va crește cu 0.00%, atingând -- în 2026.
Care este prețul prognozat pentru AMZNON în 2027?
Se preconizează că Amazon (AMZNON) va crește anual cu 0.00%, atingând un preț de -- pentru 1 AMZNON până în 2027.
Care este prețul țintă estimat pentru AMZNON în 2028?
În conformitate cu predicția de preț introdusă de tine, Amazon (AMZNON) va înregistra o creștere de 0.00%, cu un preț țintă estimat de -- în 2028.
Care este prețul țintă estimat pentru AMZNON în 2029?
În conformitate cu predicția de preț introdusă de tine, Amazon (AMZNON) va înregistra o creștere de 0.00%, cu un preț țintă estimat de -- în 2029.
Cât va costa 1 AMZNON în 2030?
Prețul pentru 1 Amazon (AMZNON) astăzi este $243.7. Conform modulului de predicție de mai sus, AMZNON va crește cu 0.00%, atingând -- în 2030.
Care este predicția de preț pentru AMZNON pentru 2040?
Se preconizează că Amazon (AMZNON) va crește anual cu 0.00%, atingând un preț de -- pentru 1 AMZNON până în 2040.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 08:36:30 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Conținutul publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto se bazează pe informațiile și opiniile furnizate nouă de utilizatorii MEXC și/sau alte surse terțe. Îți este prezentat „ca atare” doar în scopuri informative și ilustrative, fără nicio reprezentare sau garanție de niciun fel. Este important de reținut că predicțiile de preț prezentate pot să nu fie exacte și să nu fie tratate ca atare. Prețurile viitoare pot diferi semnificativ de predicțiile prezentate și nu ar trebui să te bazezi pe acestea pentru decizii legate de investiții.

În plus, acest conținut nu trebuie interpretat ca un sfat financiar și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. MEXC nu va răspunde față de utilizatori în niciun fel pentru pierderile pe care le pot suferi ca urmare a consultării, utilizării și/sau a încrederii în orice conținut publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto. Trebuie conștientizat faptul că prețurile activelor digitale sunt supuse unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Valoarea investiției tale poate să scadă și să crească și nu există nicio garanție de a recupera suma investită inițial. În cele din urmă, îți asumi exclusiv responsabilitate pentru deciziile tale de investiții, iar MEXC nu răspunde pentru nicio pierdere pe care ai putea-o suferi. Reține că performanța trecută nu este un factor predictiv de încredere al performanței viitoare. Ar trebui să investești numai în produse cu care te-ai familiarizat și să înțelegi riscurile asociate. Analizează cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a lua orice decizii legate de investiții.