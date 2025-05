NYA

Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

NumeNYA

PozițieNo.1473

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,00%

Ofertă află în circulație35 234 152 874 088

Ofertă maximă99 999 999 999 999

Ofertă totală36 830 944 682 952,2

Rată de circulație0.3523%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000001067377860165,2024-09-01

Cel mai mic preț0.000000042725036088,2024-09-06

Lanț de blocuri publicBSC

