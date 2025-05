ICENETWORK

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

PozițieNo.625

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.14%

Ofertă află în circulație6,615,204,261.41

Ofertă maximă0

Ofertă totală21,150,537,435.26

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.01577413979722423,2024-01-20

Cel mai mic preț0.002752095838621793,2024-08-05

Lanț de blocuri publicBSC

