O que é um evento de "Kickstarter"?

O evento "Kickstarter" é uma atividade durante a etapa de pré-lançamento de um projeto na qual a parte do projeto inicia a votação para o lançamento e lança os tokens do projeto gratuitamente para todos os usuários com direito a voto. Caso votação não atingir as metas estabelecidas, a MEXC Global cancelará a listagem do token do projeto e deixará de travar o token de votação. O evento foi projetado para atrair mais produtos premium para a listagem e fornecer mais airdrops gratuitos para beneficiar os usuários da plataforma.