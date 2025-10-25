O que é ASSDAQ (ASSDAQ)

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ASSDAQ (ASSDAQ) Quanto vale hoje o ASSDAQ (ASSDAQ)? O preço ao vivo de ASSDAQ em USD é 0.00106936 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ASSDAQ para USD? $ 0.00106936 . Confira o O preço atual de ASSDAQ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ASSDAQ? A capitalização de mercado de ASSDAQ é $ 1.07M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ASSDAQ? O fornecimento circulante de ASSDAQ é de 999.94M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASSDAQ? ASSDAQ atingiu um preço máximo histórico de 0.01013732 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASSDAQ? ASSDAQ atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ASSDAQ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASSDAQ é -- USD . ASSDAQ vai subir ainda este ano? ASSDAQ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASSDAQ para uma análise mais detalhada.

