O preço ao vivo de Lombard hoje é 0.6443 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BARD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais.

Logo de Lombard

Cotação Lombard (BARD)

Preço em tempo real de 1 BARD para USD

$0.6442
$0.6442$0.6442
-0.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lombard (BARD)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:09:22 (UTC+8)

Informações de preço de Lombard (BARD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.642
$ 0.642$ 0.642
Mínimo 24h
$ 0.6639
$ 0.6639$ 0.6639
Máximo 24h

$ 0.642
$ 0.642$ 0.642

$ 0.6639
$ 0.6639$ 0.6639

--
----

--
----

-0.05%

-0.44%

+3.53%

+3.53%

O preço em tempo real de Lombard (BARD) é $ 0.6443. Nas últimas 24 horas, BARD foi negociado entre a mínima de $ 0.642 e a máxima de $ 0.6639, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BARD é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, BARD variou -0.05% na última hora, -0.44% nas últimas 24 horas e +3.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lombard (BARD)

--
----

$ 445.24K
$ 445.24K$ 445.24K

$ 644.30M
$ 644.30M$ 644.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Lombard é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 445.24K. A oferta em circulação de BARD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 644.30M.

Histórico de preços de Lombard (BARD) em USD

Acompanhe as variações de preço de Lombard para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.002847-0.44%
30 dias$ -0.4012-38.38%
60 dias$ +0.5243+436.91%
90 dias$ +0.5243+436.91%
Variação de preço de Lombard hoje

Hoje, BARD registrou uma variação de $ -0.002847 (-0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Lombard

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.4012 (-38.38%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Lombard

Expandindo a visualização para 60 dias, BARD teve uma variação de $ +0.5243 (+436.91%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Lombard

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.5243 (+436.91%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Lombard (BARD)!

Confira agora a página de histórico de preço do Lombard.

O que é Lombard (BARD)

A Lombard está a construir mercados de capitais de Bitcoin on-chain para desbloquear todo o potencial do ativo definidor desta geração. Fundada em 2024, a empresa foi pioneira na integração do Bitcoin no DeFi com a LBTC - o principal Bitcoin que gera rendimento, garantido por um consórcio descentralizado de 14 instituições de ativos digitais - que hoje se afirma como o maior LST de Bitcoin. A Lombard está a desenvolver infraestrutura full-stack para acelerar a adoção do BTC on-chain por detentores, protocolos e plataformas, abrangendo ativos BTC, um SDK de Staking e serviços de suporte. A empresa é construída e apoiada por líderes de ativos digitais, incluindo os principais protocolos DeFi, instituições e bolsas de criptomoedas.

Lombard está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Lombard de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BARD para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Lombard em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Lombard tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Lombard (em USD)

Quanto valerá Lombard (BARD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lombard (BARD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lombard.

Confira a previsão de preço de Lombard agora!

Tokenomics de Lombard (BARD)

Compreender a tokenomics de Lombard (BARD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BARD agora!

Como comprar Lombard (BARD)

Quer saber como comprar Lombard? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Lombard facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

$0.6443
$0.6443
B/.0.6443
Recurso Lombard

Para uma compreensão mais aprofundada de Lombard, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Lombard
Explorador de blocos

Última atualização da página: 2025-10-25 13:09:22 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

