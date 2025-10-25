O preço ao vivo de Ai Xovia hoje é 1.306963 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AIX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ai Xovia hoje é 1.306963 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AIX facilmente na MEXC agora.

Cotação Ai Xovia (AIX)

$1.306963
+8.38%1D
Gráfico de preço em tempo real de Ai Xovia (AIX)
Informações de preço de Ai Xovia (AIX) (USD)

O preço em tempo real de Ai Xovia (AIX) é $ 1.306963. Nas últimas 24 horas, AIX foi negociado entre a mínima de $ 1.158547 e a máxima de $ 1.3943, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIX é $ 51.257963, enquanto o mais baixo é $ 2.6605668343705937.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIX variou +0.48% na última hora, +8.38% nas últimas 24 horas e -3.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 130.70M
$ 130.70M$ 130.70M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

A capitalização de mercado atual de Ai Xovia é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.96M. A oferta em circulação de AIX é --, com um fornecimento total de 99999989.148041565. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.70M.

Histórico de preços de Ai Xovia (AIX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ai Xovia para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.10105508+8.38%
30 dias$ -3.331877-71.83%
60 dias$ -10.05428-88.50%
90 dias$ -12.990537-90.86%
Variação de preço de Ai Xovia hoje

Hoje, AIX registrou uma variação de $ +0.10105508 (+8.38%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ai Xovia

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -3.331877 (-71.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ai Xovia

Expandindo a visualização para 60 dias, AIX teve uma variação de $ -10.05428 (-88.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ai Xovia

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -12.990537 (-90.86%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ai Xovia (AIX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ai Xovia.

O que é Ai Xovia (AIX)

AiXovia é um ecossistema financeiro baseado na Solana que utiliza um modelo exclusivo de Inteligência Híbrida para oferecer sinais de negociação impulsionados por IA a traders de criptomoedas e usuários de DeFi que buscam uma vantagem verificável em mercados voláteis.

Ai Xovia está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ai Xovia de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AIX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ai Xovia em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ai Xovia tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ai Xovia (em USD)

Quanto valerá Ai Xovia (AIX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ai Xovia (AIX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ai Xovia.

Confira a previsão de preço de Ai Xovia agora!

Tokenomics de Ai Xovia (AIX)

Compreender a tokenomics de Ai Xovia (AIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AIX agora!

Como comprar Ai Xovia (AIX)

Quer saber como comprar Ai Xovia? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ai Xovia facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Ai Xovia

Para uma compreensão mais aprofundada de Ai Xovia, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ai Xovia
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ai Xovia

Quanto vale hoje o Ai Xovia (AIX)?
O preço ao vivo de AIX em USD é 1.306963 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AIX para USD?
O preço atual de AIX para USD é $ 1.306963. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ai Xovia?
A capitalização de mercado de AIX é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AIX?
O fornecimento circulante de AIX é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AIX?
AIX atingiu um preço máximo histórico de 51.257963 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AIX?
AIX atingiu um preço minímo histórico de 2.6605668343705937 USD.
Qual é o volume de negociação de AIX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AIX é $ 1.96M USD.
AIX vai subir ainda este ano?
AIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AIX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:05:05 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

1 AIX = 1.306963 USD

