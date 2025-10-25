O preço ao vivo de ATLA hoje é 57.2364 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ATLA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ATLA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ATLA hoje é 57.2364 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ATLA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ATLA facilmente na MEXC agora.

Cotação ATLA (ATLA)

Preço em tempo real de 1 ATLA para USD

+1.13%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ATLA (ATLA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:53 (UTC+8)

Informações de preço de ATLA (ATLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.33%

+1.13%

+6.53%

+6.53%

O preço em tempo real de ATLA (ATLA) é $ 57.2364. Nas últimas 24 horas, ATLA foi negociado entre a mínima de $ 56.1988 e a máxima de $ 58.0162, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ATLA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ATLA variou +0.33% na última hora, +1.13% nas últimas 24 horas e +6.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ATLA (ATLA)

ATLETA

A capitalização de mercado atual de ATLA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.89M. A oferta em circulação de ATLA é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.71B.

Histórico de preços de ATLA (ATLA) em USD

Acompanhe as variações de preço de ATLA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.639546+1.13%
30 dias$ +22.4499+64.53%
60 dias$ +39.8816+229.80%
90 dias$ +57.1114+45,689.12%
Variação de preço de ATLA hoje

Hoje, ATLA registrou uma variação de $ +0.639546 (+1.13%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ATLA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +22.4499 (+64.53%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ATLA

Expandindo a visualização para 60 dias, ATLA teve uma variação de $ +39.8816 (+229.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ATLA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +57.1114 (+45,689.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ATLA (ATLA)!

Confira agora a página de histórico de preço do ATLA.

O que é ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ATLA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ATLA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ATLA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ATLA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ATLA (em USD)

Quanto valerá ATLA (ATLA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ATLA (ATLA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ATLA.

Confira a previsão de preço de ATLA agora!

Tokenomics de ATLA (ATLA)

Compreender a tokenomics de ATLA (ATLA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ATLA agora!

Como comprar ATLA (ATLA)

Quer saber como comprar ATLA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ATLA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ATLA para moedas locais

Recurso ATLA

Para uma compreensão mais aprofundada de ATLA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ATLA
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ATLA

Quanto vale hoje o ATLA (ATLA)?
O preço ao vivo de ATLA em USD é 57.2364 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ATLA para USD?
O preço atual de ATLA para USD é $ 57.2364. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ATLA?
A capitalização de mercado de ATLA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ATLA?
O fornecimento circulante de ATLA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ATLA?
ATLA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ATLA?
ATLA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ATLA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ATLA é $ 14.89M USD.
ATLA vai subir ainda este ano?
ATLA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ATLA para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ATLA para USD

Montante

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 57.2364 USD

Negocie ATLA

ATLA/USDT
$57.2365
$57.2365$57.2365
+1.13%

$111,246.01
$3,927.49
