Tokenomics de Sapien (SAPIEN)
Tokenomics e análise de preços de Sapien (SAPIEN)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Sapien (SAPIEN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Sapien (SAPIEN)
A Sapien está construindo a primeira fundição de dados descentralizada — um protocolo sem permissões que conecta empresas à expertise humana global verificada para produzir dados de treinamento de IA de alta qualidade. Com mais de 1,9 milhão de usuários registrados em mais de 100 países e mais de 185 milhões de tarefas concluídas, a Sapien transforma a rotulagem de dados de um trabalho mal remunerado por tarefa em uma profissão sustentável e baseada em reputação. O protocolo é alimentado pelo token $SAPIEN, um ativo ERC-20 implantado na Base.
Tokenomics de Sapien (SAPIEN): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Sapien (SAPIEN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SAPIEN que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SAPIEN podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SAPIEN, explore o preço em tempo real do token SAPIEN!
Como comprar SAPIEN
Interessado em adicionar Sapien (SAPIEN) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SAPIEN, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Sapien (SAPIEN)
Analisar o histórico de preços de SAPIEN ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de SAPIEN
Quer saber para onde o SAPIEN pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SAPIEN combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
