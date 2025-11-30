Tokenomics de ForU AI (FORU)

Descubra informações essenciais sobre ForU AI (FORU), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 22:48:07 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de ForU AI (FORU)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de ForU AI (FORU), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
--
----
Fornecimento total:
--
----
Fornecimento circulante:
--
----
FDV (Avaliação totalmente diluída):
--
----
Máximo histórico:
--
----
Mínimo histórico:
--
----
Preço atual:
--
----

Informação sobre ForU AI (FORU)

A ForU AI está construindo a maior plataforma e ecossistema de identidade descentralizada com IA, projetados para capacitar os usuários a assumir o controle de seus dados e monetizá-los por meio de experiências com elementos de jogos e de socialfi.

Site oficial:
https://foruai.io/
Whitepaper:
https://foru-ai.gitbook.io/foru-ai/

Tokenomics de ForU AI (FORU): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de ForU AI (FORU) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens FORU que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FORU podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do FORU, explore o preço em tempo real do token FORU!

Como comprar FORU

Interessado em adicionar ForU AI (FORU) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar FORU, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de ForU AI (FORU)

Analisar o histórico de preços de FORU ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de FORU

Quer saber para onde o FORU pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do FORU combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

