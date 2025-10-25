O preço ao vivo de Sapien hoje é 0.12264 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SAPIEN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SAPIEN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Sapien hoje é 0.12264 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SAPIEN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SAPIEN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre SAPIEN

Informações sobre preços de SAPIEN

Whitepaper de SAPIEN

Site oficial do SAPIEN

Tokenomics de SAPIEN

Previsão de preço de SAPIEN

Histórico de preço de SAPIEN

Guia de compra de SAPIEN

Conversor de SAPIEN para moeda Fiat

Spot SAPIEN

Futuros USDT-M de SAPIEN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Sapien

Cotação Sapien (SAPIEN)

Preço em tempo real de 1 SAPIEN para USD

$0.12264
$0.12264$0.12264
+4.35%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Sapien (SAPIEN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:47:03 (UTC+8)

Informações de preço de Sapien (SAPIEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.11639
$ 0.11639$ 0.11639
Mínimo 24h
$ 0.12533
$ 0.12533$ 0.12533
Máximo 24h

$ 0.11639
$ 0.11639$ 0.11639

$ 0.12533
$ 0.12533$ 0.12533

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-0.36%

+4.35%

+0.38%

+0.38%

O preço em tempo real de Sapien (SAPIEN) é $ 0.12264. Nas últimas 24 horas, SAPIEN foi negociado entre a mínima de $ 0.11639 e a máxima de $ 0.12533, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAPIEN é $ 0.3647593155259055, enquanto o mais baixo é $ 0.051122873927006145.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAPIEN variou -0.36% na última hora, +4.35% nas últimas 24 horas e +0.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sapien (SAPIEN)

No.701

$ 30.66M
$ 30.66M$ 30.66M

$ 80.04K
$ 80.04K$ 80.04K

$ 122.64M
$ 122.64M$ 122.64M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de Sapien é $ 30.66M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 80.04K. A oferta em circulação de SAPIEN é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 122.64M.

Histórico de preços de Sapien (SAPIEN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Sapien para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0051124+4.35%
30 dias$ -0.07756-38.75%
60 dias$ -0.06886-35.96%
90 dias$ +0.07864+178.72%
Variação de preço de Sapien hoje

Hoje, SAPIEN registrou uma variação de $ +0.0051124 (+4.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Sapien

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.07756 (-38.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Sapien

Expandindo a visualização para 60 dias, SAPIEN teve uma variação de $ -0.06886 (-35.96%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Sapien

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.07864 (+178.72%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Sapien (SAPIEN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Sapien.

O que é Sapien (SAPIEN)

A Sapien está construindo a primeira fundição de dados descentralizada — um protocolo sem permissões que conecta empresas à expertise humana global verificada para produzir dados de treinamento de IA de alta qualidade. Com mais de 1,9 milhão de usuários registrados em mais de 100 países e mais de 185 milhões de tarefas concluídas, a Sapien transforma a rotulagem de dados de um trabalho mal remunerado por tarefa em uma profissão sustentável e baseada em reputação. O protocolo é alimentado pelo token $SAPIEN, um ativo ERC-20 implantado na Base.

Sapien está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Sapien de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SAPIEN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Sapien em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Sapien tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Sapien (em USD)

Quanto valerá Sapien (SAPIEN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Sapien (SAPIEN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Sapien.

Confira a previsão de preço de Sapien agora!

Tokenomics de Sapien (SAPIEN)

Compreender a tokenomics de Sapien (SAPIEN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SAPIEN agora!

Como comprar Sapien (SAPIEN)

Quer saber como comprar Sapien? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Sapien facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SAPIEN para moedas locais

1 Sapien (SAPIEN) para VND
3,227.2716
1 Sapien (SAPIEN) para AUD
A$0.1876392
1 Sapien (SAPIEN) para GBP
0.09198
1 Sapien (SAPIEN) para EUR
0.1054704
1 Sapien (SAPIEN) para USD
$0.12264
1 Sapien (SAPIEN) para MYR
RM0.5175408
1 Sapien (SAPIEN) para TRY
5.1435216
1 Sapien (SAPIEN) para JPY
¥18.64128
1 Sapien (SAPIEN) para ARS
ARS$182.7716184
1 Sapien (SAPIEN) para RUB
9.7633704
1 Sapien (SAPIEN) para INR
10.7690184
1 Sapien (SAPIEN) para IDR
Rp2,043.9991824
1 Sapien (SAPIEN) para PHP
7.2051
1 Sapien (SAPIEN) para EGP
￡E.5.8388904
1 Sapien (SAPIEN) para BRL
R$0.6598032
1 Sapien (SAPIEN) para CAD
C$0.171696
1 Sapien (SAPIEN) para BDT
14.986608
1 Sapien (SAPIEN) para NGN
179.036004
1 Sapien (SAPIEN) para COP
$475.3477344
1 Sapien (SAPIEN) para ZAR
R.2.1167664
1 Sapien (SAPIEN) para UAH
5.1251256
1 Sapien (SAPIEN) para TZS
T.Sh.305.0743584
1 Sapien (SAPIEN) para VES
Bs25.99968
1 Sapien (SAPIEN) para CLP
$115.40424
1 Sapien (SAPIEN) para PKR
Rs34.4581608
1 Sapien (SAPIEN) para KZT
66.04164
1 Sapien (SAPIEN) para THB
฿4.004196
1 Sapien (SAPIEN) para TWD
NT$3.7822176
1 Sapien (SAPIEN) para AED
د.إ0.4500888
1 Sapien (SAPIEN) para CHF
Fr0.0968856
1 Sapien (SAPIEN) para HKD
HK$0.9516864
1 Sapien (SAPIEN) para AMD
֏46.9698936
1 Sapien (SAPIEN) para MAD
.د.م1.1307408
1 Sapien (SAPIEN) para MXN
$2.262708
1 Sapien (SAPIEN) para SAR
ريال0.4599
1 Sapien (SAPIEN) para ETB
Br18.5198664
1 Sapien (SAPIEN) para KES
KSh15.8438616
1 Sapien (SAPIEN) para JOD
د.أ0.08695176
1 Sapien (SAPIEN) para PLN
0.447636
1 Sapien (SAPIEN) para RON
лв0.5359368
1 Sapien (SAPIEN) para SEK
kr1.152816
1 Sapien (SAPIEN) para BGN
лв0.2060352
1 Sapien (SAPIEN) para HUF
Ft41.139588
1 Sapien (SAPIEN) para CZK
2.5644024
1 Sapien (SAPIEN) para KWD
د.ك0.03752784
1 Sapien (SAPIEN) para ILS
0.4022592
1 Sapien (SAPIEN) para BOB
Bs0.846216
1 Sapien (SAPIEN) para AZN
0.208488
1 Sapien (SAPIEN) para TJS
SM1.1319672
1 Sapien (SAPIEN) para GEL
0.3323544
1 Sapien (SAPIEN) para AOA
Kz112.5136152
1 Sapien (SAPIEN) para BHD
.د.ب0.04611264
1 Sapien (SAPIEN) para BMD
$0.12264
1 Sapien (SAPIEN) para DKK
kr0.7873488
1 Sapien (SAPIEN) para HNL
L3.2058096
1 Sapien (SAPIEN) para MUR
5.5837992
1 Sapien (SAPIEN) para NAD
$2.1167664
1 Sapien (SAPIEN) para NOK
kr1.2276264
1 Sapien (SAPIEN) para NZD
$0.2121672
1 Sapien (SAPIEN) para PAB
B/.0.12264
1 Sapien (SAPIEN) para PGK
K0.5163144
1 Sapien (SAPIEN) para QAR
ر.ق0.4464096
1 Sapien (SAPIEN) para RSD
дин.12.3792816
1 Sapien (SAPIEN) para UZS
soʻm1,495.6095168
1 Sapien (SAPIEN) para ALL
L10.17912
1 Sapien (SAPIEN) para ANG
ƒ0.2195256
1 Sapien (SAPIEN) para AWG
ƒ0.2195256
1 Sapien (SAPIEN) para BBD
$0.24528
1 Sapien (SAPIEN) para BAM
KM0.2060352
1 Sapien (SAPIEN) para BIF
Fr361.66536
1 Sapien (SAPIEN) para BND
$0.1582056
1 Sapien (SAPIEN) para BSD
$0.12264
1 Sapien (SAPIEN) para JMD
$19.665324
1 Sapien (SAPIEN) para KHR
494.51514
1 Sapien (SAPIEN) para KMF
Fr51.99936
1 Sapien (SAPIEN) para LAK
2,666.0869032
1 Sapien (SAPIEN) para LKR
රු37.2420888
1 Sapien (SAPIEN) para MDL
L2.0836536
1 Sapien (SAPIEN) para MGA
Ar554.9312832
1 Sapien (SAPIEN) para MOP
P0.98112
1 Sapien (SAPIEN) para MVR
1.876392
1 Sapien (SAPIEN) para MWK
MK212.9165304
1 Sapien (SAPIEN) para MZN
MT7.836696
1 Sapien (SAPIEN) para NPR
रु17.2174296
1 Sapien (SAPIEN) para PYG
869.76288
1 Sapien (SAPIEN) para RWF
Fr177.70536
1 Sapien (SAPIEN) para SBD
$1.0081008
1 Sapien (SAPIEN) para SCR
1.7145072
1 Sapien (SAPIEN) para SRD
$4.8675816
1 Sapien (SAPIEN) para SVC
$1.0718736
1 Sapien (SAPIEN) para SZL
L2.1204456
1 Sapien (SAPIEN) para TMT
m0.4304664
1 Sapien (SAPIEN) para TND
د.ت0.35945784
1 Sapien (SAPIEN) para TTD
$0.8314992
1 Sapien (SAPIEN) para UGX
Sh427.27776
1 Sapien (SAPIEN) para XAF
Fr69.16896
1 Sapien (SAPIEN) para XCD
$0.331128
1 Sapien (SAPIEN) para XOF
Fr69.16896
1 Sapien (SAPIEN) para XPF
Fr12.50928
1 Sapien (SAPIEN) para BWP
P1.7500728
1 Sapien (SAPIEN) para BZD
$0.2465064
1 Sapien (SAPIEN) para CVE
$11.6802336
1 Sapien (SAPIEN) para DJF
Fr21.70728
1 Sapien (SAPIEN) para DOP
$7.8097152
1 Sapien (SAPIEN) para DZD
د.ج15.9640488
1 Sapien (SAPIEN) para FJD
$0.2783928
1 Sapien (SAPIEN) para GNF
Fr1,066.3548
1 Sapien (SAPIEN) para GTQ
Q0.938196
1 Sapien (SAPIEN) para GYD
$25.656288
1 Sapien (SAPIEN) para ISK
kr15.08472

Recurso Sapien

Para uma compreensão mais aprofundada de Sapien, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Sapien
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Sapien

Quanto vale hoje o Sapien (SAPIEN)?
O preço ao vivo de SAPIEN em USD é 0.12264 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SAPIEN para USD?
O preço atual de SAPIEN para USD é $ 0.12264. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Sapien?
A capitalização de mercado de SAPIEN é $ 30.66M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SAPIEN?
O fornecimento circulante de SAPIEN é de 250.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SAPIEN?
SAPIEN atingiu um preço máximo histórico de 0.3647593155259055 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SAPIEN?
SAPIEN atingiu um preço minímo histórico de 0.051122873927006145 USD.
Qual é o volume de negociação de SAPIEN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SAPIEN é $ 80.04K USD.
SAPIEN vai subir ainda este ano?
SAPIEN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SAPIEN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:47:03 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Sapien (SAPIEN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SAPIEN para USD

Montante

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.12264 USD

Negocie SAPIEN

SAPIEN/USDT
$0.12264
$0.12264$0.12264
+4.29%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,349.98
$111,349.98$111,349.98

+1.18%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.75
$3,930.75$3,930.75

+1.07%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05572
$0.05572$0.05572

+53.92%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+2.63%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.5061
$9.5061$9.5061

-51.16%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.75
$3,930.75$3,930.75

+1.07%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,349.98
$111,349.98$111,349.98

+1.18%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+2.63%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5610
$2.5610$2.5610

+3.27%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19888
$0.19888$0.19888

+2.03%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004032
$0.0000000000000000004032$0.0000000000000000004032

+1,716.21%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005456
$0.0005456$0.0005456

+656.72%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3766
$0.3766$0.3766

+276.60%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$253.67
$253.67$253.67

+180.17%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2555
$0.2555$0.2555

+155.50%