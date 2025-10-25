O preço ao vivo de JoJoWorld hoje é 0.0405 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JOJO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JOJO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de JoJoWorld hoje é 0.0405 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JOJO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JOJO facilmente na MEXC agora.

Logo de JoJoWorld

Cotação JoJoWorld (JOJO)

Preço em tempo real de 1 JOJO para USD

$0.04049
$0.04049$0.04049
-2.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de JoJoWorld (JOJO)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:28:48 (UTC+8)

Informações de preço de JoJoWorld (JOJO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.04042
$ 0.04042$ 0.04042
Mínimo 24h
$ 0.04211
$ 0.04211$ 0.04211
Máximo 24h

$ 0.04042
$ 0.04042$ 0.04042

$ 0.04211
$ 0.04211$ 0.04211

--
----

--
----

+0.14%

-2.26%

+0.39%

+0.39%

O preço em tempo real de JoJoWorld (JOJO) é $ 0.0405. Nas últimas 24 horas, JOJO foi negociado entre a mínima de $ 0.04042 e a máxima de $ 0.04211, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JOJO é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, JOJO variou +0.14% na última hora, -2.26% nas últimas 24 horas e +0.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de JoJoWorld (JOJO)

--
----

$ 66.26K
$ 66.26K$ 66.26K

$ 32.40M
$ 32.40M$ 32.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de JoJoWorld é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66.26K. A oferta em circulação de JOJO é --, com um fornecimento total de 800000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.40M.

Histórico de preços de JoJoWorld (JOJO) em USD

Acompanhe as variações de preço de JoJoWorld para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0009362-2.26%
30 dias$ -0.0137-25.28%
60 dias$ +0.0155+62.00%
90 dias$ +0.0155+62.00%
Variação de preço de JoJoWorld hoje

Hoje, JOJO registrou uma variação de $ -0.0009362 (-2.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de JoJoWorld

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0137 (-25.28%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de JoJoWorld

Expandindo a visualização para 60 dias, JOJO teve uma variação de $ +0.0155 (+62.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de JoJoWorld

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0155 (+62.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de JoJoWorld (JOJO)!

Confira agora a página de histórico de preço do JoJoWorld.

O que é JoJoWorld (JOJO)

A JoJoWorld é uma plataforma descentralizada de infraestrutura de dados 3D que capacita criadores a contribuir e tokenizar dados espaciais, enquanto permite que empresas acessem conjuntos de dados selecionados e ferramentas de anotação com IA. Movida pelo token JOJO, ela oferece utilidade por meio de incentivos, governança e acesso simplificado a recursos 3D de alta qualidade para aplicações em IA, robótica e AR/VR.

JoJoWorld está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em JoJoWorld de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de JOJO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre JoJoWorld em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de JoJoWorld tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do JoJoWorld (em USD)

Quanto valerá JoJoWorld (JOJO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em JoJoWorld (JOJO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para JoJoWorld.

Confira a previsão de preço de JoJoWorld agora!

Tokenomics de JoJoWorld (JOJO)

Compreender a tokenomics de JoJoWorld (JOJO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JOJO agora!

Como comprar JoJoWorld (JOJO)

Quer saber como comprar JoJoWorld? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar JoJoWorld facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

JOJO para moedas locais

1 JoJoWorld (JOJO) para VND
1,065.7575
1 JoJoWorld (JOJO) para AUD
A$0.061965
1 JoJoWorld (JOJO) para GBP
0.030375
1 JoJoWorld (JOJO) para EUR
0.03483
1 JoJoWorld (JOJO) para USD
$0.0405
1 JoJoWorld (JOJO) para MYR
RM0.17091
1 JoJoWorld (JOJO) para TRY
1.69857
1 JoJoWorld (JOJO) para JPY
¥6.156
1 JoJoWorld (JOJO) para ARS
ARS$60.357555
1 JoJoWorld (JOJO) para RUB
3.224205
1 JoJoWorld (JOJO) para INR
3.556305
1 JoJoWorld (JOJO) para IDR
Rp674.99973
1 JoJoWorld (JOJO) para PHP
2.379375
1 JoJoWorld (JOJO) para EGP
￡E.1.928205
1 JoJoWorld (JOJO) para BRL
R$0.21789
1 JoJoWorld (JOJO) para CAD
C$0.0567
1 JoJoWorld (JOJO) para BDT
4.9491
1 JoJoWorld (JOJO) para NGN
59.123925
1 JoJoWorld (JOJO) para COP
$156.97638
1 JoJoWorld (JOJO) para ZAR
R.0.69903
1 JoJoWorld (JOJO) para UAH
1.692495
1 JoJoWorld (JOJO) para TZS
T.Sh.100.74618
1 JoJoWorld (JOJO) para VES
Bs8.586
1 JoJoWorld (JOJO) para CLP
$38.1105
1 JoJoWorld (JOJO) para PKR
Rs11.379285
1 JoJoWorld (JOJO) para KZT
21.80925
1 JoJoWorld (JOJO) para THB
฿1.322325
1 JoJoWorld (JOJO) para TWD
NT$1.24902
1 JoJoWorld (JOJO) para AED
د.إ0.148635
1 JoJoWorld (JOJO) para CHF
Fr0.031995
1 JoJoWorld (JOJO) para HKD
HK$0.31428
1 JoJoWorld (JOJO) para AMD
֏15.511095
1 JoJoWorld (JOJO) para MAD
.د.م0.37341
1 JoJoWorld (JOJO) para MXN
$0.747225
1 JoJoWorld (JOJO) para SAR
ريال0.151875
1 JoJoWorld (JOJO) para ETB
Br6.115905
1 JoJoWorld (JOJO) para KES
KSh5.232195
1 JoJoWorld (JOJO) para JOD
د.أ0.0287145
1 JoJoWorld (JOJO) para PLN
0.147825
1 JoJoWorld (JOJO) para RON
лв0.176985
1 JoJoWorld (JOJO) para SEK
kr0.3807
1 JoJoWorld (JOJO) para BGN
лв0.06804
1 JoJoWorld (JOJO) para HUF
Ft13.585725
1 JoJoWorld (JOJO) para CZK
0.846855
1 JoJoWorld (JOJO) para KWD
د.ك0.012393
1 JoJoWorld (JOJO) para ILS
0.13284
1 JoJoWorld (JOJO) para BOB
Bs0.27945
1 JoJoWorld (JOJO) para AZN
0.06885
1 JoJoWorld (JOJO) para TJS
SM0.373815
1 JoJoWorld (JOJO) para GEL
0.109755
1 JoJoWorld (JOJO) para AOA
Kz37.155915
1 JoJoWorld (JOJO) para BHD
.د.ب0.015228
1 JoJoWorld (JOJO) para BMD
$0.0405
1 JoJoWorld (JOJO) para DKK
kr0.26001
1 JoJoWorld (JOJO) para HNL
L1.05867
1 JoJoWorld (JOJO) para MUR
1.843965
1 JoJoWorld (JOJO) para NAD
$0.69903
1 JoJoWorld (JOJO) para NOK
kr0.405405
1 JoJoWorld (JOJO) para NZD
$0.070065
1 JoJoWorld (JOJO) para PAB
B/.0.0405
1 JoJoWorld (JOJO) para PGK
K0.170505
1 JoJoWorld (JOJO) para QAR
ر.ق0.14742
1 JoJoWorld (JOJO) para RSD
дин.4.08807
1 JoJoWorld (JOJO) para UZS
soʻm493.90236
1 JoJoWorld (JOJO) para ALL
L3.3615
1 JoJoWorld (JOJO) para ANG
ƒ0.072495
1 JoJoWorld (JOJO) para AWG
ƒ0.072495
1 JoJoWorld (JOJO) para BBD
$0.081
1 JoJoWorld (JOJO) para BAM
KM0.06804
1 JoJoWorld (JOJO) para BIF
Fr119.4345
1 JoJoWorld (JOJO) para BND
$0.052245
1 JoJoWorld (JOJO) para BSD
$0.0405
1 JoJoWorld (JOJO) para JMD
$6.494175
1 JoJoWorld (JOJO) para KHR
163.306125
1 JoJoWorld (JOJO) para KMF
Fr17.172
1 JoJoWorld (JOJO) para LAK
880.434765
1 JoJoWorld (JOJO) para LKR
රු12.298635
1 JoJoWorld (JOJO) para MDL
L0.688095
1 JoJoWorld (JOJO) para MGA
Ar183.25764
1 JoJoWorld (JOJO) para MOP
P0.324
1 JoJoWorld (JOJO) para MVR
0.61965
1 JoJoWorld (JOJO) para MWK
MK70.312455
1 JoJoWorld (JOJO) para MZN
MT2.58795
1 JoJoWorld (JOJO) para NPR
रु5.685795
1 JoJoWorld (JOJO) para PYG
287.226
1 JoJoWorld (JOJO) para RWF
Fr58.6845
1 JoJoWorld (JOJO) para SBD
$0.33291
1 JoJoWorld (JOJO) para SCR
0.56619
1 JoJoWorld (JOJO) para SRD
$1.607445
1 JoJoWorld (JOJO) para SVC
$0.35397
1 JoJoWorld (JOJO) para SZL
L0.700245
1 JoJoWorld (JOJO) para TMT
m0.142155
1 JoJoWorld (JOJO) para TND
د.ت0.1187055
1 JoJoWorld (JOJO) para TTD
$0.27459
1 JoJoWorld (JOJO) para UGX
Sh141.102
1 JoJoWorld (JOJO) para XAF
Fr22.842
1 JoJoWorld (JOJO) para XCD
$0.10935
1 JoJoWorld (JOJO) para XOF
Fr22.842
1 JoJoWorld (JOJO) para XPF
Fr4.131
1 JoJoWorld (JOJO) para BWP
P0.577935
1 JoJoWorld (JOJO) para BZD
$0.081405
1 JoJoWorld (JOJO) para CVE
$3.85722
1 JoJoWorld (JOJO) para DJF
Fr7.1685
1 JoJoWorld (JOJO) para DOP
$2.57904
1 JoJoWorld (JOJO) para DZD
د.ج5.271885
1 JoJoWorld (JOJO) para FJD
$0.091935
1 JoJoWorld (JOJO) para GNF
Fr352.1475
1 JoJoWorld (JOJO) para GTQ
Q0.309825
1 JoJoWorld (JOJO) para GYD
$8.4726
1 JoJoWorld (JOJO) para ISK
kr4.9815

Para uma compreensão mais aprofundada de JoJoWorld, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do JoJoWorld
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre JoJoWorld

Quanto vale hoje o JoJoWorld (JOJO)?
O preço ao vivo de JOJO em USD é 0.0405 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de JOJO para USD?
O preço atual de JOJO para USD é $ 0.0405. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de JoJoWorld?
A capitalização de mercado de JOJO é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de JOJO?
O fornecimento circulante de JOJO é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JOJO?
JOJO atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JOJO?
JOJO atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de JOJO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JOJO é $ 66.26K USD.
JOJO vai subir ainda este ano?
JOJO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JOJO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:28:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o JoJoWorld (JOJO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JOJO para USD

Montante

JOJO
JOJO
USD
USD

1 JOJO = 0.0405 USD

Negocie JOJO

JOJO/USDT
$0.04049
$0.04049$0.04049
-1.81%

