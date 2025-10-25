O preço ao vivo de ELA hoje é 1.519 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ELA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ELA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ELA hoje é 1.519 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ELA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ELA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ELA

Informações sobre preços de ELA

Whitepaper de ELA

Site oficial do ELA

Tokenomics de ELA

Previsão de preço de ELA

Histórico de preço de ELA

Guia de compra de ELA

Conversor de ELA para moeda Fiat

Spot ELA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de ELA

Cotação ELA (ELA)

Preço em tempo real de 1 ELA para USD

$1.519
$1.519$1.519
-0.32%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ELA (ELA)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:57:56 (UTC+8)

Informações de preço de ELA (ELA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.498
$ 1.498$ 1.498
Mínimo 24h
$ 1.571
$ 1.571$ 1.571
Máximo 24h

$ 1.498
$ 1.498$ 1.498

$ 1.571
$ 1.571$ 1.571

--
----

--
----

0.00%

-0.32%

-3.07%

-3.07%

O preço em tempo real de ELA (ELA) é $ 1.519. Nas últimas 24 horas, ELA foi negociado entre a mínima de $ 1.498 e a máxima de $ 1.571, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ELA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ELA variou 0.00% na última hora, -0.32% nas últimas 24 horas e -3.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ELA (ELA)

--
----

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

$ 42.87M
$ 42.87M$ 42.87M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

A capitalização de mercado atual de ELA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.88K. A oferta em circulação de ELA é --, com um fornecimento total de 28220000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.87M.

Histórico de preços de ELA (ELA) em USD

Acompanhe as variações de preço de ELA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00488-0.32%
30 dias$ +0.519+51.90%
60 dias$ +0.519+51.90%
90 dias$ +0.519+51.90%
Variação de preço de ELA hoje

Hoje, ELA registrou uma variação de $ -0.00488 (-0.32%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ELA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.519 (+51.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ELA

Expandindo a visualização para 60 dias, ELA teve uma variação de $ +0.519 (+51.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ELA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.519 (+51.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ELA (ELA)!

Confira agora a página de histórico de preço do ELA.

O que é ELA (ELA)

A Elastos está construindo uma infraestrutura de internet descentralizada que garante aos usuários verdadeira propriedade digital e privacidade, protegida pela força de hash do Bitcoin.

ELA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ELA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ELA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ELA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ELA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ELA (em USD)

Quanto valerá ELA (ELA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ELA (ELA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ELA.

Confira a previsão de preço de ELA agora!

Tokenomics de ELA (ELA)

Compreender a tokenomics de ELA (ELA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ELA agora!

Como comprar ELA (ELA)

Quer saber como comprar ELA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ELA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ELA para moedas locais

1 ELA (ELA) para VND
39,972.485
1 ELA (ELA) para AUD
A$2.32407
1 ELA (ELA) para GBP
1.13925
1 ELA (ELA) para EUR
1.30634
1 ELA (ELA) para USD
$1.519
1 ELA (ELA) para MYR
RM6.41018
1 ELA (ELA) para TRY
63.70686
1 ELA (ELA) para JPY
¥230.888
1 ELA (ELA) para ARS
ARS$2,263.78089
1 ELA (ELA) para RUB
120.92759
1 ELA (ELA) para INR
133.38339
1 ELA (ELA) para IDR
Rp25,316.65654
1 ELA (ELA) para PHP
89.24125
1 ELA (ELA) para EGP
￡E.72.31959
1 ELA (ELA) para BRL
R$8.17222
1 ELA (ELA) para CAD
C$2.1266
1 ELA (ELA) para BDT
185.6218
1 ELA (ELA) para NGN
2,217.51215
1 ELA (ELA) para COP
$5,887.58324
1 ELA (ELA) para ZAR
R.26.21794
1 ELA (ELA) para UAH
63.47901
1 ELA (ELA) para TZS
T.Sh.3,778.60364
1 ELA (ELA) para VES
Bs322.028
1 ELA (ELA) para CLP
$1,429.379
1 ELA (ELA) para PKR
Rs426.79343
1 ELA (ELA) para KZT
817.9815
1 ELA (ELA) para THB
฿49.59535
1 ELA (ELA) para TWD
NT$46.84596
1 ELA (ELA) para AED
د.إ5.57473
1 ELA (ELA) para CHF
Fr1.20001
1 ELA (ELA) para HKD
HK$11.78744
1 ELA (ELA) para AMD
֏581.76181
1 ELA (ELA) para MAD
.د.م14.00518
1 ELA (ELA) para MXN
$28.02555
1 ELA (ELA) para SAR
ريال5.69625
1 ELA (ELA) para ETB
Br229.38419
1 ELA (ELA) para KES
KSh196.23961
1 ELA (ELA) para JOD
د.أ1.076971
1 ELA (ELA) para PLN
5.54435
1 ELA (ELA) para RON
лв6.63803
1 ELA (ELA) para SEK
kr14.2786
1 ELA (ELA) para BGN
лв2.55192
1 ELA (ELA) para HUF
Ft509.54855
1 ELA (ELA) para CZK
31.76229
1 ELA (ELA) para KWD
د.ك0.464814
1 ELA (ELA) para ILS
4.98232
1 ELA (ELA) para BOB
Bs10.4811
1 ELA (ELA) para AZN
2.5823
1 ELA (ELA) para TJS
SM14.02037
1 ELA (ELA) para GEL
4.11649
1 ELA (ELA) para AOA
Kz1,393.57617
1 ELA (ELA) para BHD
.د.ب0.571144
1 ELA (ELA) para BMD
$1.519
1 ELA (ELA) para DKK
kr9.75198
1 ELA (ELA) para HNL
L39.70666
1 ELA (ELA) para MUR
69.16007
1 ELA (ELA) para NAD
$26.21794
1 ELA (ELA) para NOK
kr15.20519
1 ELA (ELA) para NZD
$2.62787
1 ELA (ELA) para PAB
B/.1.519
1 ELA (ELA) para PGK
K6.39499
1 ELA (ELA) para QAR
ر.ق5.52916
1 ELA (ELA) para RSD
дин.153.32786
1 ELA (ELA) para UZS
soʻm18,524.38728
1 ELA (ELA) para ALL
L126.077
1 ELA (ELA) para ANG
ƒ2.71901
1 ELA (ELA) para AWG
ƒ2.71901
1 ELA (ELA) para BBD
$3.038
1 ELA (ELA) para BAM
KM2.55192
1 ELA (ELA) para BIF
Fr4,479.531
1 ELA (ELA) para BND
$1.95951
1 ELA (ELA) para BSD
$1.519
1 ELA (ELA) para JMD
$243.57165
1 ELA (ELA) para KHR
6,124.98775
1 ELA (ELA) para KMF
Fr644.056
1 ELA (ELA) para LAK
33,021.73847
1 ELA (ELA) para LKR
රු461.27473
1 ELA (ELA) para MDL
L25.80781
1 ELA (ELA) para MGA
Ar6,873.29272
1 ELA (ELA) para MOP
P12.152
1 ELA (ELA) para MVR
23.2407
1 ELA (ELA) para MWK
MK2,637.15109
1 ELA (ELA) para MZN
MT97.0641
1 ELA (ELA) para NPR
रु213.25241
1 ELA (ELA) para PYG
10,772.748
1 ELA (ELA) para RWF
Fr2,201.031
1 ELA (ELA) para SBD
$12.48618
1 ELA (ELA) para SCR
21.23562
1 ELA (ELA) para SRD
$60.28911
1 ELA (ELA) para SVC
$13.27606
1 ELA (ELA) para SZL
L26.26351
1 ELA (ELA) para TMT
m5.33169
1 ELA (ELA) para TND
د.ت4.452189
1 ELA (ELA) para TTD
$10.29882
1 ELA (ELA) para UGX
Sh5,292.196
1 ELA (ELA) para XAF
Fr856.716
1 ELA (ELA) para XCD
$4.1013
1 ELA (ELA) para XOF
Fr856.716
1 ELA (ELA) para XPF
Fr154.938
1 ELA (ELA) para BWP
P21.67613
1 ELA (ELA) para BZD
$3.05319
1 ELA (ELA) para CVE
$144.66956
1 ELA (ELA) para DJF
Fr268.863
1 ELA (ELA) para DOP
$96.72992
1 ELA (ELA) para DZD
د.ج197.72823
1 ELA (ELA) para FJD
$3.44813
1 ELA (ELA) para GNF
Fr13,207.705
1 ELA (ELA) para GTQ
Q11.62035
1 ELA (ELA) para GYD
$317.7748
1 ELA (ELA) para ISK
kr186.837

Recurso ELA

Para uma compreensão mais aprofundada de ELA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ELA
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ELA

Quanto vale hoje o ELA (ELA)?
O preço ao vivo de ELA em USD é 1.519 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ELA para USD?
O preço atual de ELA para USD é $ 1.519. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ELA?
A capitalização de mercado de ELA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ELA?
O fornecimento circulante de ELA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ELA?
ELA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ELA?
ELA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ELA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ELA é $ 2.88K USD.
ELA vai subir ainda este ano?
ELA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ELA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:57:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ELA (ELA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ELA para USD

Montante

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.519 USD

Negocie ELA

ELA/USDT
$1.519
$1.519$1.519
-0.32%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,254.44
$111,254.44$111,254.44

+1.09%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.78
$3,922.78$3,922.78

+0.87%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05830
$0.05830$0.05830

+61.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

+2.55%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

0.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.78
$3,922.78$3,922.78

+0.87%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,254.44
$111,254.44$111,254.44

+1.09%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

+2.55%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5608
$2.5608$2.5608

+3.26%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19869
$0.19869$0.19869

+1.93%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002013
$0.000000002013$0.000000002013

+101.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010500
$0.0010500$0.0010500

+1,356.31%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3650
$0.3650$0.3650

+265.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$252.48
$252.48$252.48

+178.86%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2617
$0.2617$0.2617

+161.70%