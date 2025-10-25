O preço ao vivo de Tradoor hoje é 2.4785 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRADOOR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRADOOR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tradoor hoje é 2.4785 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRADOOR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRADOOR facilmente na MEXC agora.

Logo de Tradoor

Cotação Tradoor (TRADOOR)

Preço em tempo real de 1 TRADOOR para USD

$2.4785
$2.4785$2.4785
-2.19%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tradoor (TRADOOR)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:53:59 (UTC+8)

Informações de preço de Tradoor (TRADOOR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 2.3134
$ 2.3134$ 2.3134
Mínimo 24h
$ 2.702
$ 2.702$ 2.702
Máximo 24h

$ 2.3134
$ 2.3134$ 2.3134

$ 2.702
$ 2.702$ 2.702

--
----

--
----

-0.06%

-2.19%

-0.25%

-0.25%

O preço em tempo real de Tradoor (TRADOOR) é $ 2.4785. Nas últimas 24 horas, TRADOOR foi negociado entre a mínima de $ 2.3134 e a máxima de $ 2.702, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRADOOR é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRADOOR variou -0.06% na última hora, -2.19% nas últimas 24 horas e -0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 82.45K
$ 82.45K$ 82.45K

$ 148.71M
$ 148.71M$ 148.71M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Tradoor é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 82.45K. A oferta em circulação de TRADOOR é --, com um fornecimento total de 60000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 148.71M.

Histórico de preços de Tradoor (TRADOOR) em USD

Acompanhe as variações de preço de Tradoor para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.055494-2.19%
30 dias$ -0.1648-6.24%
60 dias$ +2.3785+2,378.50%
90 dias$ +2.3785+2,378.50%
Variação de preço de Tradoor hoje

Hoje, TRADOOR registrou uma variação de $ -0.055494 (-2.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tradoor

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1648 (-6.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tradoor

Expandindo a visualização para 60 dias, TRADOOR teve uma variação de $ +2.3785 (+2,378.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tradoor

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +2.3785 (+2,378.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tradoor (TRADOOR)!

Confira agora a página de histórico de preço do Tradoor.

O que é Tradoor (TRADOOR)

Tradoor é a maneira mais rápida e amigável de negociar Opções e Perpétuos na web, no celular e no Telegram. Comece com menos dinheiro inicial e aproveite negociações privadas, em um toque, sem custos ocultos.

Tradoor está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Tradoor de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TRADOOR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tradoor em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tradoor tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Tradoor (em USD)

Quanto valerá Tradoor (TRADOOR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tradoor (TRADOOR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tradoor.

Confira a previsão de preço de Tradoor agora!

Tokenomics de Tradoor (TRADOOR)

Compreender a tokenomics de Tradoor (TRADOOR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRADOOR agora!

Como comprar Tradoor (TRADOOR)

Quer saber como comprar Tradoor? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tradoor facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Tradoor

Para uma compreensão mais aprofundada de Tradoor, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Tradoor
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tradoor

Quanto vale hoje o Tradoor (TRADOOR)?
O preço ao vivo de TRADOOR em USD é 2.4785 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TRADOOR para USD?
O preço atual de TRADOOR para USD é $ 2.4785. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tradoor?
A capitalização de mercado de TRADOOR é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TRADOOR?
O fornecimento circulante de TRADOOR é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRADOOR?
TRADOOR atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRADOOR?
TRADOOR atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TRADOOR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRADOOR é $ 82.45K USD.
TRADOOR vai subir ainda este ano?
TRADOOR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRADOOR para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tradoor (TRADOOR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

