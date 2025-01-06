EIN
- Total de Airdrops
- 28,000,000 EIN
- Período do evento
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EIN
- Total de Airdrops
- 14,000,000 EIN
- Valor total em staking
- 1,367,960 USDT
- Participantes
- 948
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de EIN
- Total de Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Valor total em staking
- 7,628,495 MX
- Participantes
- 5,771
Pool de EIN
Faça staking de EIN para ganhar airdrops de EIN
- Total de Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Valor total em staking
- 18,886,122 EIN
- Participantes
- 210
USDR
- Total de Airdrops
- 70,000 USDT
- Período do evento
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 50,000 USDT
- Valor total em staking
- 1,781,074 USDT
- Participantes
- 1,141
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 10,000 USDT
- Valor total em staking
- 6,794,231 MX
- Participantes
- 5,149
Pool de USDR
Faça staking de USDR para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 10,000 USDT
- Valor total em staking
- 710,609 USDR
- Participantes
- 697
EURR
- Total de Airdrops
- 70,000 USDT
- Período do evento
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 50,000 USDT
- Valor total em staking
- 1,273,366 USDT
- Participantes
- 906
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 10,000 USDT
- Valor total em staking
- 7,043,910 MX
- Participantes
- 5,229
Pool de EURR
Faça staking de EURR para ganhar airdrops de USDT
- Total de Airdrops
- 10,000 USDT
- Valor total em staking
- 411,359 EURR
- Participantes
- 454
TRN
- Total de Airdrops
- 190,000 TRN
- Período do evento
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de TRN
- Total de Airdrops
- 95,000 TRN
- Valor total em staking
- 1,569,907 USDT
- Participantes
- 917
Pool de TRN
Faça staking de TRN para ganhar airdrops de TRN
- Total de Airdrops
- 95,000 TRN
- Valor total em staking
- 314,040 TRN
- Participantes
- 702
EIN
- Total de Airdrops
- 42,500,000 EIN
- Período do evento
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EIN
- Total de Airdrops
- 25,000,000 EIN
- Valor total em staking
- 1,784,617 USDT
- Participantes
- 1,868
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de EIN
- Total de Airdrops
- 17,500,000 EIN
- Valor total em staking
- 8,019,955 MX
- Participantes
- 8,622
BOMB
- Total de Airdrops
- 6,000,000 BOMB
- Período do evento
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de BOMB
- Total de Airdrops
- 4,000,000 BOMB
- Valor total em staking
- 1,085,194 USDT
- Participantes
- 730
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de BOMB
- Total de Airdrops
- 2,000,000 BOMB
- Valor total em staking
- 4,399,152 MX
- Participantes
- 3,057
ICEBERG
- Total de Airdrops
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Período do evento
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Pool de ICEBERG
Faça staking de ICEBERG para ganhar airdrops de ICEBERG
- Total de Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Valor total em staking
- 719,672,913 ICEBERG
- Participantes
- 240
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de ICEBERG
- Total de Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Valor total em staking
- 3,625,514 MX
- Participantes
- 2,759
SHM
- Total de Airdrops
- 63,360 SHM
- Período do evento
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de SHM
- Total de Airdrops
- 31,680 SHM
- Valor total em staking
- 1,212,768 USDT
- Participantes
- 784
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de SHM
- Total de Airdrops
- 31,680 SHM
- Valor total em staking
- 5,397,116 MX
- Participantes
- 4,137
EPT
- Total de Airdrops
- 4,560,000 EPT
- Período do evento
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de EPT
- Total de Airdrops
- 2,300,000 EPT
- Valor total em staking
- 1,955,829.733 USDT
- Participantes
- 1,204
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de EPT
- Total de Airdrops
- 1,300,000 EPT
- Valor total em staking
- 5,462,085.851 MX
- Participantes
- 4,243
Pool de EPT
Faça staking de EPT para ganhar airdrops de EPT
- Total de Airdrops
- 960,000 EPT
- Valor total em staking
- 18,864,827.814 EPT
- Participantes
- 393
MNT
- Total de Airdrops
- 240,000 MNT
- Período do evento
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de MNT
- Total de Airdrops
- 48,000 MNT
- Valor total em staking
- 2,757,307 USDT
- Participantes
- 1,730
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de MNT
- Total de Airdrops
- 72,000 MNT
- Valor total em staking
- 5,277,175 MX
- Participantes
- 4,523
Pool de MNT
Faça staking de MNT para ganhar airdrops de MNT
- Total de Airdrops
- 120,000 MNT
- Valor total em staking
- 12,425,855 MNT
- Participantes
- 4,492
KINTO
- Total de Airdrops
- 10,100 KINTO
- Período do evento
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de KINTO
- Total de Airdrops
- 5,100 KINTO
- Valor total em staking
- 2,661,559.62 USDT
- Participantes
- 1,702
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de KINTO
- Total de Airdrops
- 3,000 KINTO
- Valor total em staking
- 6,137,476.3 MX
- Participantes
- 5,185
Pool de KINTO
Faça staking de KINTO para ganhar airdrops de KINTO
- Total de Airdrops
- 2,000 KINTO
- Valor total em staking
- 6,405.9 KINTO
- Participantes
- 1,993
TERM
- Total de Airdrops
- 120,000 TERM
- Período do evento
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de TERM
- Total de Airdrops
- 60,000 TERM
- Valor total em staking
- 1,028,611 USDT
- Participantes
- 819
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de TERM
- Total de Airdrops
- 36,000 TERM
- Valor total em staking
- 4,354,949 MX
- Participantes
- 3,418
Pool de TERM
Faça staking de TERM para ganhar airdrops de TERM
- Total de Airdrops
- 24,000 TERM
- Valor total em staking
- 78,460 TERM
- Participantes
- 1,531
IP
- Total de Airdrops
- 60,000 IP
- Período do evento
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de IP
- Total de Airdrops
- 30,000 IP
- Valor total em staking
- 3,489,508 USDT
- Participantes
- 2,402
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de IP
- Total de Airdrops
- 18,000 IP
- Valor total em staking
- 5,721,002 MX
- Participantes
- 4,981
Pool de IP
Faça staking de IP para ganhar airdrops de IP
- Total de Airdrops
- 12,000 IP
- Valor total em staking
- 221,808 IP
- Participantes
- 1,866
APT
- Total de Airdrops
- 30,500 APT
- Período do evento
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de APT
- Total de Airdrops
- 16,000 APT
- Valor total em staking
- 6,176,889 USDT
- Participantes
- 3,734
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de APT
- Total de Airdrops
- 11,500 APT
- Valor total em staking
- 5,076,509 MX
- Participantes
- 3,901
Pool de APT
Faça staking de APT para ganhar airdrops de APT
- Total de Airdrops
- 3,000 APT
- Valor total em staking
- 525,988 APT
- Participantes
- 2,460
XTER
- Total de Airdrops
- 800,000 XTER
- Período do evento
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Pool de USDT
Faça staking de USDT para ganhar airdrops de XTER
- Total de Airdrops
- 400,000 XTER
- Valor total em staking
- 8,436,874 USDT
- Participantes
- 5,642
Pool de MX
Faça staking de MX para ganhar airdrops de XTER
- Total de Airdrops
- 240,000 XTER
- Valor total em staking
- 5,004,835 MX
- Participantes
- 3,627
Pool de XTER
Faça staking de XTER para ganhar airdrops de XTER
- Total de Airdrops
- 160,000 XTER
- Valor total em staking
- 1,008,964 XTER
- Participantes
- 2,698