Mais sobre COAI
Informações sobre preços de COAI
O que é COAI
Whitepaper de COAI
Site oficial do COAI
Tokenomics de COAI
Previsão de preço de COAI
Histórico de preço de COAI
Guia de compra de COAI
Conversor de COAI para moeda Fiat
Spot COAI
Futuros USDT-M de COAI
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de ChainOpera AI (COAI)
Tokenomics e análise de preços de ChainOpera AI (COAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de ChainOpera AI (COAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre ChainOpera AI (COAI)
ChainOpera AI potencializa a inteligência colaborativa por meio de uma rede de agentes de IA co-criados e co-operados pela comunidade. É construída sobre um superaplicativo de IA e uma infraestrutura de IA full-stack que suporta uma economia de criadores para projetar, distribuir e usar agentes de IA; treinamento e inferência de modelos centrados em agentes em GPUs distribuídas; e uma blockchain nativa de IA para propriedade verificável, atribuição e participação transparente. A ChainOpera transforma a forma como a inteligência é criada e compartilhada ao alinhar usuários, desenvolvedores e provedores de infraestrutura por meio de mecanismos de participação compartilhada, possibilitando uma nova era de IA aberta e colaborativa.
Tokenomics de ChainOpera AI (COAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de ChainOpera AI (COAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens COAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens COAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do COAI, explore o preço em tempo real do token COAI!
Como comprar COAI
Interessado em adicionar ChainOpera AI (COAI) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar COAI, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de ChainOpera AI (COAI)
Analisar o histórico de preços de COAI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de COAI
Quer saber para onde o COAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do COAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre ChainOpera AI (COAI)
Montante
1 COAI = 0.5404 USD
Negocie ChainOpera AI (COAI)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho