O preço ao vivo de ChainOpera AI hoje é 10.227 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COAI facilmente na MEXC agora.

Cotação ChainOpera AI (COAI)

Preço em tempo real de 1 COAI para USD

-49.28%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ChainOpera AI (COAI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:14:00 (UTC+8)

Informações de preço de ChainOpera AI (COAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-21.86%

-49.28%

-20.42%

-20.42%

O preço em tempo real de ChainOpera AI (COAI) é $ 10.227. Nas últimas 24 horas, COAI foi negociado entre a mínima de $ 9.9254 e a máxima de $ 25.5, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COAI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, COAI variou -21.86% na última hora, -49.28% nas últimas 24 horas e -20.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ChainOpera AI (COAI)

BSC

A capitalização de mercado atual de ChainOpera AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.51M. A oferta em circulação de COAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.23B.

Histórico de preços de ChainOpera AI (COAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de ChainOpera AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -9.592985-49.28%
30 dias$ +10.147+12,683.75%
60 dias$ +10.147+12,683.75%
90 dias$ +10.147+12,683.75%
Variação de preço de ChainOpera AI hoje

Hoje, COAI registrou uma variação de $ -9.592985 (-49.28%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ChainOpera AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +10.147 (+12,683.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ChainOpera AI

Expandindo a visualização para 60 dias, COAI teve uma variação de $ +10.147 (+12,683.75%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ChainOpera AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +10.147 (+12,683.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ChainOpera AI (COAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do ChainOpera AI.

O que é ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI potencializa a inteligência colaborativa por meio de uma rede de agentes de IA co-criados e co-operados pela comunidade. É construída sobre um superaplicativo de IA e uma infraestrutura de IA full-stack que suporta uma economia de criadores para projetar, distribuir e usar agentes de IA; treinamento e inferência de modelos centrados em agentes em GPUs distribuídas; e uma blockchain nativa de IA para propriedade verificável, atribuição e participação transparente. A ChainOpera transforma a forma como a inteligência é criada e compartilhada ao alinhar usuários, desenvolvedores e provedores de infraestrutura por meio de mecanismos de participação compartilhada, possibilitando uma nova era de IA aberta e colaborativa.

ChainOpera AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ChainOpera AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de COAI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ChainOpera AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ChainOpera AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ChainOpera AI (em USD)

Quanto valerá ChainOpera AI (COAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ChainOpera AI (COAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ChainOpera AI.

Confira a previsão de preço de ChainOpera AI agora!

Tokenomics de ChainOpera AI (COAI)

Compreender a tokenomics de ChainOpera AI (COAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COAI agora!

Como comprar ChainOpera AI (COAI)

Quer saber como comprar ChainOpera AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ChainOpera AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

COAI para moedas locais

1 ChainOpera AI (COAI) para VND
269,123.505
1 ChainOpera AI (COAI) para AUD
A$15.64731
1 ChainOpera AI (COAI) para GBP
7.67025
1 ChainOpera AI (COAI) para EUR
8.79522
1 ChainOpera AI (COAI) para USD
$10.227
1 ChainOpera AI (COAI) para MYR
RM43.15794
1 ChainOpera AI (COAI) para TRY
428.92038
1 ChainOpera AI (COAI) para JPY
¥1,554.504
1 ChainOpera AI (COAI) para ARS
ARS$15,241.40037
1 ChainOpera AI (COAI) para RUB
814.17147
1 ChainOpera AI (COAI) para INR
898.03287
1 ChainOpera AI (COAI) para IDR
Rp170,449.93182
1 ChainOpera AI (COAI) para PHP
600.83625
1 ChainOpera AI (COAI) para EGP
￡E.486.90747
1 ChainOpera AI (COAI) para BRL
R$55.02126
1 ChainOpera AI (COAI) para CAD
C$14.3178
1 ChainOpera AI (COAI) para BDT
1,249.7394
1 ChainOpera AI (COAI) para NGN
14,929.88595
1 ChainOpera AI (COAI) para COP
$39,639.44292
1 ChainOpera AI (COAI) para ZAR
R.176.51802
1 ChainOpera AI (COAI) para UAH
427.38633
1 ChainOpera AI (COAI) para TZS
T.Sh.25,440.27612
1 ChainOpera AI (COAI) para VES
Bs2,168.124
1 ChainOpera AI (COAI) para CLP
$9,623.607
1 ChainOpera AI (COAI) para PKR
Rs2,873.48019
1 ChainOpera AI (COAI) para KZT
5,507.2395
1 ChainOpera AI (COAI) para THB
฿333.91155
1 ChainOpera AI (COAI) para TWD
NT$315.40068
1 ChainOpera AI (COAI) para AED
د.إ37.53309
1 ChainOpera AI (COAI) para CHF
Fr8.07933
1 ChainOpera AI (COAI) para HKD
HK$79.36152
1 ChainOpera AI (COAI) para AMD
֏3,916.83873
1 ChainOpera AI (COAI) para MAD
.د.م94.29294
1 ChainOpera AI (COAI) para MXN
$188.68815
1 ChainOpera AI (COAI) para SAR
ريال38.35125
1 ChainOpera AI (COAI) para ETB
Br1,544.37927
1 ChainOpera AI (COAI) para KES
KSh1,321.22613
1 ChainOpera AI (COAI) para JOD
د.أ7.250943
1 ChainOpera AI (COAI) para PLN
37.32855
1 ChainOpera AI (COAI) para RON
лв44.69199
1 ChainOpera AI (COAI) para SEK
kr96.1338
1 ChainOpera AI (COAI) para BGN
лв17.18136
1 ChainOpera AI (COAI) para HUF
Ft3,430.64715
1 ChainOpera AI (COAI) para CZK
213.84657
1 ChainOpera AI (COAI) para KWD
د.ك3.129462
1 ChainOpera AI (COAI) para ILS
33.54456
1 ChainOpera AI (COAI) para BOB
Bs70.5663
1 ChainOpera AI (COAI) para AZN
17.3859
1 ChainOpera AI (COAI) para TJS
SM94.39521
1 ChainOpera AI (COAI) para GEL
27.71517
1 ChainOpera AI (COAI) para AOA
Kz9,382.55661
1 ChainOpera AI (COAI) para BHD
.د.ب3.845352
1 ChainOpera AI (COAI) para BMD
$10.227
1 ChainOpera AI (COAI) para DKK
kr65.65734
1 ChainOpera AI (COAI) para HNL
L267.33378
1 ChainOpera AI (COAI) para MUR
465.63531
1 ChainOpera AI (COAI) para NAD
$176.51802
1 ChainOpera AI (COAI) para NOK
kr102.37227
1 ChainOpera AI (COAI) para NZD
$17.69271
1 ChainOpera AI (COAI) para PAB
B/.10.227
1 ChainOpera AI (COAI) para PGK
K43.05567
1 ChainOpera AI (COAI) para QAR
ر.ق37.22628
1 ChainOpera AI (COAI) para RSD
дин.1,032.31338
1 ChainOpera AI (COAI) para UZS
soʻm124,719.49224
1 ChainOpera AI (COAI) para ALL
L848.841
1 ChainOpera AI (COAI) para ANG
ƒ18.30633
1 ChainOpera AI (COAI) para AWG
ƒ18.30633
1 ChainOpera AI (COAI) para BBD
$20.454
1 ChainOpera AI (COAI) para BAM
KM17.18136
1 ChainOpera AI (COAI) para BIF
Fr30,159.423
1 ChainOpera AI (COAI) para BND
$13.19283
1 ChainOpera AI (COAI) para BSD
$10.227
1 ChainOpera AI (COAI) para JMD
$1,639.89945
1 ChainOpera AI (COAI) para KHR
41,237.82075
1 ChainOpera AI (COAI) para KMF
Fr4,336.248
1 ChainOpera AI (COAI) para LAK
222,326.08251
1 ChainOpera AI (COAI) para LKR
රු3,105.63309
1 ChainOpera AI (COAI) para MDL
L173.75673
1 ChainOpera AI (COAI) para MGA
Ar46,275.94776
1 ChainOpera AI (COAI) para MOP
P81.816
1 ChainOpera AI (COAI) para MVR
156.4731
1 ChainOpera AI (COAI) para MWK
MK17,755.19697
1 ChainOpera AI (COAI) para MZN
MT653.5053
1 ChainOpera AI (COAI) para NPR
रु1,435.76853
1 ChainOpera AI (COAI) para PYG
72,529.884
1 ChainOpera AI (COAI) para RWF
Fr14,818.923
1 ChainOpera AI (COAI) para SBD
$84.06594
1 ChainOpera AI (COAI) para SCR
142.97346
1 ChainOpera AI (COAI) para SRD
$405.90963
1 ChainOpera AI (COAI) para SVC
$89.38398
1 ChainOpera AI (COAI) para SZL
L176.82483
1 ChainOpera AI (COAI) para TMT
m35.89677
1 ChainOpera AI (COAI) para TND
د.ت29.975337
1 ChainOpera AI (COAI) para TTD
$69.33906
1 ChainOpera AI (COAI) para UGX
Sh35,630.868
1 ChainOpera AI (COAI) para XAF
Fr5,768.028
1 ChainOpera AI (COAI) para XCD
$27.6129
1 ChainOpera AI (COAI) para XOF
Fr5,768.028
1 ChainOpera AI (COAI) para XPF
Fr1,043.154
1 ChainOpera AI (COAI) para BWP
P145.93929
1 ChainOpera AI (COAI) para BZD
$20.55627
1 ChainOpera AI (COAI) para CVE
$974.01948
1 ChainOpera AI (COAI) para DJF
Fr1,810.179
1 ChainOpera AI (COAI) para DOP
$651.25536
1 ChainOpera AI (COAI) para DZD
د.ج1,331.24859
1 ChainOpera AI (COAI) para FJD
$23.21529
1 ChainOpera AI (COAI) para GNF
Fr88,923.765
1 ChainOpera AI (COAI) para GTQ
Q78.23655
1 ChainOpera AI (COAI) para GYD
$2,139.4884
1 ChainOpera AI (COAI) para ISK
kr1,257.921

Recurso ChainOpera AI

Para uma compreensão mais aprofundada de ChainOpera AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ChainOpera AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ChainOpera AI

Quanto vale hoje o ChainOpera AI (COAI)?
O preço ao vivo de COAI em USD é 10.227 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de COAI para USD?
O preço atual de COAI para USD é $ 10.227. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ChainOpera AI?
A capitalização de mercado de COAI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de COAI?
O fornecimento circulante de COAI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COAI?
COAI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COAI?
COAI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de COAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COAI é $ 23.51M USD.
COAI vai subir ainda este ano?
COAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COAI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o ChainOpera AI (COAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

