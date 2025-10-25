O que é ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI potencializa a inteligência colaborativa por meio de uma rede de agentes de IA co-criados e co-operados pela comunidade. É construída sobre um superaplicativo de IA e uma infraestrutura de IA full-stack que suporta uma economia de criadores para projetar, distribuir e usar agentes de IA; treinamento e inferência de modelos centrados em agentes em GPUs distribuídas; e uma blockchain nativa de IA para propriedade verificável, atribuição e participação transparente. A ChainOpera transforma a forma como a inteligência é criada e compartilhada ao alinhar usuários, desenvolvedores e provedores de infraestrutura por meio de mecanismos de participação compartilhada, possibilitando uma nova era de IA aberta e colaborativa.

Previsão de preço do ChainOpera AI (em USD)

Tokenomics de ChainOpera AI (COAI)

Compreender a tokenomics de ChainOpera AI (COAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COAI agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ChainOpera AI Quanto vale hoje o ChainOpera AI (COAI)? O preço ao vivo de COAI em USD é 10.227 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de COAI para USD? $ 10.227 . Confira o O preço atual de COAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ChainOpera AI? A capitalização de mercado de COAI é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de COAI? O fornecimento circulante de COAI é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COAI? COAI atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COAI? COAI atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de COAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COAI é $ 23.51M USD . COAI vai subir ainda este ano? COAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COAI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ChainOpera AI (COAI)

