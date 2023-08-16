COAIUSDT -- Variação-- Preço índice-- Preço justo-- Taxa de financiamento / Contagem regressiva-- / -- COAIUSDT Último -- -- Preço justo -- Mín 24h -- Máx 24h -- Vol. 24h completo -- Volume 24h -- Taxa de financiamento / Contagem regressiva -- Posições(--) Ordens abertas(--) Histórico de posições Histórico de ordens e negociações Fluxo de capital Ativos Ocultar outros pares de negociação Ocultar outros pares de negociação Sem dados Saldo da carteira: ‎ -- USDT Coloque uma ordem, copy trade ou negociação em grade agora Copy trade Negociação em grade Gráfico Regras de negociação Gráfico Análise Regras de negociação Limite de risco 1s 1m 5m 15m 1h 4h 1d Último preço Original Trading View Profundidade Original Trading View Profundidade Livro de ordens Negociações de mercado Livro de ordens -- Preço ( USDT ) Quantia ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Preço médio ≈ 0 Qde 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Preço médio ≈ 0 Qde 0 Total 0 -- C -- V Negociações de mercado Preço ( USDT ) Quantia ( -- ) Hora -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Tudo Recuo Rali Nova máxima Nova mínima Alta de preço Queda de preço Aumento de preço e alto volume Queda de preço e alto volume Par de negociação Variação 24h Sem dados Abrir Fechar Abrir Fechar Isolada 1X S Limite Mercado Programada Disponível ‎ -- Quantia (--) 0% 25% 50% 75% 100% Comprar ‎ 0 -- Vender ‎ 0 -- Comprar long 0 -- Vender short 0 -- Abrir Long Abrir Short Margem ‎ 0 USDT Margem ‎ 0 USDT CadastrarIniciar sessão Limite Mercado Programada Isolada 1X S Disponível ‎ -- Quantia (--) 0% 25% 50% 75% 100% Comprar ‎ 0 -- Comprar long ‎ 0 -- Abrir Long Margem ‎ 0 USDT CadastrarIniciar sessão Quantia (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vender ‎ 0 -- Vender short ‎ 0 -- Abrir Short Margem ‎ 0 USDT CadastrarIniciar sessão Taxa Maker - / Taker - Carteira Depositar Transferir PNL não realizado ‎ -

<p>1)Você reconhece e concorda que a MEXC não será responsável por quaisquer perdas e danos causados por qualquer uma das seguintes circunstâncias:</p><article><p>a)Perda de lucros, perda de dados, perda de oportunidades, danos intangíveis ou quaisquer danos decorrentes de eventos de Força Maior.</p><p>b) A MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que um Seguidor específico e transações específicas podem estar violando a lei aplicável ou este Contrato ou outros Documentos Legais, incluindo, entre outros, a realização de atividades de negociação proibidas (incluindo, entre outros, comportamento de negociação manipulador ou abusivo), informações fraudulentas ou incorretas foram fornecidas durante o processo de abertura de conta ou você não agiu de boa-fé ao usar nossos Serviços.</p><p>c)A MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que a conduta do Seguidor na Plataforma é suspeita de ser ilegal ou imprópria, incluindo, entre outros, a realização de atividades de negociação proibidas (incluindo, entre outros, comportamento de negociação manipulador ou abusivo), informações fraudulentas ou incorretas foram fornecidas durante o processo de abertura de conta ou você não agiu de boa-fé ao usar nossos Serviços.</p><p>d)Perdas ou custos incorridos pela compra ou aquisição de quaisquer dados, informações ou transações por meio do Serviço.</p><p>e) Sua má interpretação ou incompreensão dos Serviços, qualquer perda parcial ou total causada por sua participação direta ou indireta em relação aos Serviços e a este Contrato.</p></article><p>2)Você reconhece e concorda que há riscos relacionados à função dos Serviços, incluindo, entre outros, operações de negociação automáticas nas quais sua conta pode iniciar e encerrar transações sem sua intervenção manual.</p><p>3)YVocê reconhece e concorda que a MEXC não garante o sucesso de qualquer operação copiada ou o fato de que a operação copiada será copiada para a conta do Seguidor. O trade copiado poderá não ser copiado com sucesso por diversos motivos, incluindo, entre outros, o não cumprimento do valor mínimo de trading copiado, o não cumprimento do índice de garantia exigido, o acionamento de medidas de controle de risco e outras circunstâncias que violem, ou sejam de outra forma prescritas, por este Contrato e/ou pelos Documentos Legais.</p><p>4)Você reconhece e concorda que poderá ocorrer um atraso nos Serviços e que você incorrerá em perdas e/ou custos, e que os Serviços poderão falhar.</p><p>5)Os serviços de gerenciamento de investimentos ficam a seu critério. Observe que, caso decida usar os Serviços para copiar traders específicos e/ou seguir estratégias de negociação específicas, considera-se que você considerou a sua situação financeira geral, incluindo o planejamento financeiro, e entende que o uso da função dos Serviços é extremamente especulativo, e a perda em que você pode incorrer pode ser maior que a do Trader. O Trader pode fazer tanto negociações lucrativas quanto perdedoras.</p><p>6)Os Serviços aqui fornecidos são apenas para a sua referência. Caso tome uma decisão de investimento com base nas informações fornecidas na Plataforma ou nas informações obtidas por meio dos Serviços, você assumirá o seu próprio risco.</p><p>7)Você deve fazer pesquisas e julgamentos independentes antes de tomar uma decisão de investimento. Você deve determinar de forma independente se o seu investimento, estratégia ou quaisquer outros produtos e serviços atendem às suas próprias necessidades com base nos seus objetivos de investimento e condições pessoais e financeiras.</p><p>8)Você será o único responsável pelas perdas causadas pela execução automática de operações usando a função dos Serviços.</p><p>9)Todas as informações contidas na Plataforma têm como objetivo fornecer dinâmica de negociação e serviços de informação para Traders e Seguidores. Esta Plataforma não fornece nenhuma forma de consultoria de investimento e não implica o fornecimento de tais informações ou funções de nenhuma forma. Você deverá conduzir pesquisas independentes e tomar decisões de investimento independentes sobre as informações coletadas por meio desta Plataforma ou da função de Serviços.</p><p>10)Você concorda e aceita que os motivos a seguir, sem limitação, podem causar falha na execução dos Serviços:</p><article><p>a)O número de seguidores do trader atingiu o limite superior;</p><p>b)O Trader deixou de operar;</p><p>c)Seu status atual é de Trader;</p><p>d)Não há ativos ou fundos na sua conta; e</p><p>e)O limite de ordens do Trader atingiu o limite superior.</p></article><p>Tomaremos medidas razoáveis para monitorar o desempenho de qualquer Trader no âmbito da funcionalidade dos Serviços. Reservamo-nos o direito de pausar, interromper ou impedir que qualquer Trader seja copiado na funcionalidade dos Serviços.</p><p>A MEXC se reserva expressamente todos os direitos para a explicação final deste Contrato dentro do escopo da lei.</p>