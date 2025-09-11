A negociação de futuros, caracterizada por alta alavancagem e altos retornos, tem atraído a atenção de inúmeros investidores. Para começar a negociar futuros, o primeiro passo é escolher a exchange ceA negociação de futuros, caracterizada por alta alavancagem e altos retornos, tem atraído a atenção de inúmeros investidores. Para começar a negociar futuros, o primeiro passo é escolher a exchange ce
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Porque esco...turos MEXC?

Porque escolher Futuros MEXC?

11 de setembro de 2025MEXC
0m
#Futuros
PortugalNationalTeam
POR$0.6166-3.53%
Arweave
AR$5.577-20.23%
Taker Protocol
TAKER$0.005464+1.42%
AO
AO$7.064-11.32%
Perpetual Protocol
PERP$0.153-3.04%

A negociação de futuros, caracterizada por alta alavancagem e altos retornos, tem atraído a atenção de inúmeros investidores. Para começar a negociar futuros, o primeiro passo é escolher a exchange certa para iniciar sua jornada no mercado. A MEXC oferece vantagens, incluindo as menores taxas do setor, excelente profundidade de mercado, alta segurança e estabilidade, regras de negociação flexíveis e liquidez líder na indústria, tornando-se a escolha ideal para usuários que desejam negociar Futures.

1. As menores taxas de negociação do mercado.


Você pode negociar Futuros na MEXC como Maker ou Taker.

Maker: Um Maker coloca ordens com um preço e quantidade especificados, aguardando que outros usuários as correspondam. As ordens de Maker adicionam liquidez ao mercado.

Taker: Um Taker corresponde ativamente a ordens limitadas ou de mercado existentes para execução direta. As ordens de Taker consomem liquidez do mercado.


A MEXC oferece as menores taxas do mercado. Na negociação de Futuros perpétuos da MEXC, a taxa de Maker é 0%, enquanto a taxa de Taker é 0,02%. Além disso, você pode depositar MX em sua conta de Futures para compensar as taxas de Taker, aproveitando um desconto adicional de 20% nas taxas. Para mais informações detalhadas sobre as taxas da MEXC, consulte as Taxas relaxionadas à MEXC. As taxas podem variar de acordo com o país ou região. Consulte as taxas exibidas na página de taxas para obter informações atualizadas.

Vale mencionar que a MEXC também oferece as menores taxas de negociação spot no mercado. Na negociação spot, a taxa de Maker é 0%, enquanto a taxa de Taker é 0,05%. Você pode conferir as taxas mais recentes na página: https://www.mexc.co/pt-PT/fee?popupFuturesSpotScheme=true

2. Excelente profundidade de mercado


Desde a sua criação, a MEXC ganhou destaque na descoberta e listagem de projetos de alta qualidade, conquistando amplo reconhecimento dos usuários. Com anos de experiência no setor e uma reputação sólida, a MEXC acumulou mais de 30 milhões de usuários, tornando-se a primeira escolha tanto para traders iniciantes quanto para experientes. Sua operação abrange mais de 170 países e regiões em todo o mundo. A ampla base de usuários dos Futuros MEXC garante excelente profundidade de mercado, com um livro de ordens equilibrado e preços transparentes. De acordo com os dados de negociação de Futuros da MEXC no momento da redação deste texto, o volume de negociação nas últimas 24 horas ultrapassou $41,09 bilhões. Isso garante que os usuários possam negociar de forma contínua, mesmo em condições extremas de mercado, evitando liquidações inesperadas. (Nota: Dados referentes a 12 de novembro de 2024.)


Além disso, a MEXC Futuros oferece uma ampla variedade de criptomoedas, incluindo Futuros perpétuos USDT-M, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi, entre muitas outras. Além disso, a capacidade da MEXC de identificar projetos de alta qualidade e adicionar continuamente novas opções de criptomoedas permite que os usuários tenham a melhor experiência de negociação.

3. Alta segurança e estabilidade


O sistema de negociação da MEXC possui uma arquitetura multicamadas e multicluster, alimentada por um motor de negociação de alto desempenho desenvolvido por especialistas com conhecimento especializado em tecnologia bancária. Ele é capaz de processar até 1,4 milhão de transações por segundo, proporcionando eficiência e desempenho inovadores.

Além disso, a MEXC é a plataforma de negociação mais segura. Os usuários se beneficiam de diversas medidas de segurança, incluindo verificação de identidade, autenticação em dois fatores (2FA) e códigos anti-phishing. Nossos servidores também são hospedados independentemente em vários países, garantindo a segurança e integridade dos dados dos usuários.

4. Regras de negociação flexíveis


As regras de negociação de Futures da MEXC são altamente flexíveis, com alavancagem ajustável de 1x a 500x. Os Futures perpétuos USDT-M suportam uma alavancagem máxima de 500x, enquanto os Futuros perpétuos Coin-M suportam até 200x de alavancagem.

Ao negociar Futuros na MEXC, os usuários podem escolher entre ordens limitadas, ordens a mercado, ordens programadas, ordens de stop móvel, ordens post-only, e mais.

No que diz respeito ao sistema de margem, os usuários têm a flexibilidade de escolher entre os modos margem cruzada e margem isolada. Para entender as diferenças entre margem cruzada e margen isolada, consulte Modos de negociação da MEXC.

Além disso, a MEXC também suporta o modo hedge, permitindo que os usuários mantenham posições long e short no mesmo contrato, com alavancagem configurada independentemente para cada direção. Ao manter posições no modo hedge, é necessário que as posições ocupem a margem correspondente de acordo com o nível de limite de risco.

5. Liquidez líder na indústria


A MEXC oferece liquidez líder na indústria, com livros de ordens profundos e um grande volume de ordens de compra e venda frequentes, proporcionando aos traders a conveniência de uma execução rápida. De acordo com relatórios de agências de dados autorizadas de terceiros, como TokenInsight e Simplicity Group, a profundidade de negociação de Futures da MEXC excede $100 milhões nos níveis de 0,05% e 0,1%, garantindo consistentemente a primeira posição no setor. A profundidade do mercado spot também apresenta vantagens significativas.
Em relação ao slippage, a MEXC oferece o menor slippage para ordens de venda de Futures nos valores de $1 milhão e $5 milhões. O slippage na negociação spot também demonstra uma vantagem clara. Além disso, a MEXC mantém uma vantagem absoluta em taxas, oferecendo taxas zero para Maker para usuários regulares, fortalecendo ainda mais sua competitividade no mercado.


Note que a negociação de Futuros é um investimento de alto risco. Os investidores devem compreender totalmente os riscos envolvidos e investir com cautela.

Aviso legal: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as atividades de investimento dos usuários não têm relação com esta plataforma.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros.

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus