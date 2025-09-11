Porque escolher Futuros MEXC?

A negociação de futuros, caracterizada por alta alavancagem e altos retornos, tem atraído a atenção de inúmeros investidores. Para começar a negociar futuros, o primeiro passo é escolher a exchange certa para iniciar sua jornada no mercado. A MEXC oferece vantagens, incluindo as menores taxas do setor, excelente profundidade de mercado, alta segurança e estabilidade, regras de negociação flexíveis e liquidez líder na indústria, tornando-se a escolha ideal para usuários que desejam negociar Futures.









Você pode negociar Futuros na MEXC como Maker ou Taker.





Maker: Um Maker coloca ordens com um preço e quantidade especificados, aguardando que outros usuários as correspondam. As ordens de Maker adicionam liquidez ao mercado.





Taker: Um Taker corresponde ativamente a ordens limitadas ou de mercado existentes para execução direta. As ordens de Taker consomem liquidez do mercado.









A MEXC oferece as menores taxas do mercado. Na negociação de Futuros perpétuos da MEXC, a taxa de Maker é 0%, enquanto a taxa de Taker é 0,02%. Além disso, você pode depositar MX em sua conta de Futures para compensar as taxas de Taker, aproveitando um desconto adicional de 20% nas taxas. Para mais informações detalhadas sobre as taxas da MEXC, consulte as Taxas relaxionadas à MEXC . As taxas podem variar de acordo com o país ou região. Consulte as taxas exibidas na página de taxas para obter informações atualizadas.





Vale mencionar que a MEXC também oferece as menores taxas de negociação spot no mercado. Na negociação spot, a taxa de Maker é 0%, enquanto a taxa de Taker é 0,05%. Você pode conferir as taxas mais recentes na página: https://www.mexc.co/pt-PT/fee?popupFuturesSpotScheme=true









Desde a sua criação, a MEXC ganhou destaque na descoberta e listagem de projetos de alta qualidade, conquistando amplo reconhecimento dos usuários. Com anos de experiência no setor e uma reputação sólida, a MEXC acumulou mais de 30 milhões de usuários, tornando-se a primeira escolha tanto para traders iniciantes quanto para experientes. Sua operação abrange mais de 170 países e regiões em todo o mundo. A ampla base de usuários dos Futuros MEXC garante excelente profundidade de mercado, com um livro de ordens equilibrado e preços transparentes. De acordo com os dados de negociação de Futuros da MEXC no momento da redação deste texto, o volume de negociação nas últimas 24 horas ultrapassou $41,09 bilhões. Isso garante que os usuários possam negociar de forma contínua, mesmo em condições extremas de mercado, evitando liquidações inesperadas. (Nota: Dados referentes a 12 de novembro de 2024.)









Além disso, a MEXC Futuros oferece uma ampla variedade de criptomoedas, incluindo Futuros perpétuos USDT-M, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi, entre muitas outras. Além disso, a capacidade da MEXC de identificar projetos de alta qualidade e adicionar continuamente novas opções de criptomoedas permite que os usuários tenham a melhor experiência de negociação.









O sistema de negociação da MEXC possui uma arquitetura multicamadas e multicluster, alimentada por um motor de negociação de alto desempenho desenvolvido por especialistas com conhecimento especializado em tecnologia bancária. Ele é capaz de processar até 1,4 milhão de transações por segundo, proporcionando eficiência e desempenho inovadores.





autenticação em dois fatores (2FA) e Além disso, a MEXC é a plataforma de negociação mais segura. Os usuários se beneficiam de diversas medidas de segurança, incluindo verificação de identidade códigos anti-phishing . Nossos servidores também são hospedados independentemente em vários países, garantindo a segurança e integridade dos dados dos usuários.









As regras de negociação de Futures da MEXC são altamente flexíveis, com alavancagem ajustável de 1x a 500x. Os Futures perpétuos USDT-M suportam uma alavancagem máxima de 500x, enquanto os Futuros perpétuos Coin-M suportam até 200x de alavancagem.





Ao negociar Futuros na MEXC, os usuários podem escolher entre ordens limitadas, ordens a mercado, ordens programadas, ordens de stop móvel, ordens post-only, e mais





No que diz respeito ao sistema de margem, os usuários têm a flexibilidade de escolher entre os modos margem cruzada e margem isolada. Para entender as diferenças entre margem cruzada e margen isolada, consulte Modos de negociação da MEXC





Além disso, a MEXC também suporta o modo hedge, permitindo que os usuários mantenham posições long e short no mesmo contrato, com alavancagem configurada independentemente para cada direção. Ao manter posições no modo hedge, é necessário que as posições ocupem a margem correspondente de acordo com o nível de limite de risco.









A MEXC oferece liquidez líder na indústria, com livros de ordens profundos e um grande volume de ordens de compra e venda frequentes, proporcionando aos traders a conveniência de uma execução rápida. De acordo com relatórios de agências de dados autorizadas de terceiros, como TokenInsight Simplicity Group , a profundidade de negociação de Futures da MEXC excede $100 milhões nos níveis de 0,05% e 0,1%, garantindo consistentemente a primeira posição no setor. A profundidade do mercado spot também apresenta vantagens significativas.

Em relação ao slippage, a MEXC oferece o menor slippage para ordens de venda de Futures nos valores de $1 milhão e $5 milhões. O slippage na negociação spot também demonstra uma vantagem clara. Além disso, a MEXC mantém uma vantagem absoluta em taxas, oferecendo taxas zero para Maker para usuários regulares, fortalecendo ainda mais sua competitividade no mercado.









Note que a negociação de Futuros é um investimento de alto risco. Os investidores devem compreender totalmente os riscos envolvidos e investir com cautela.



