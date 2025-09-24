Resumo rápido 1) A River usa a tecnologia Omni-CDP para permitir colateralização e emissão cross-chain, possibilitando que usuários depositem ativos em uma blockchain e emitam satUSD em outra. 2) satUResumo rápido 1) A River usa a tecnologia Omni-CDP para permitir colateralização e emissão cross-chain, possibilitando que usuários depositem ativos em uma blockchain e emitam satUSD em outra. 2) satU
O que é a River? A arquitetura técnica e o tokenomics por trás de um banco on-chain multibilionário

24 de setembro de 2025MEXC
River
PortugalNationalTeam
Realio
American Coin
CROSS
1. O que é a River?


A River está construindo o primeiro sistema de stablecoin de abstração de chain, projetado para conectar liquidez entre diferentes ecossistemas e canalizá-la para novas oportunidades de crescimento. Alimentada pela stablecoin omnichain CDP (Collateralized Debt Position) satUSD, a River permite que usuários colateralizem ativos em uma chain e emitam stablecoins em outra. Isso desbloqueia rendimento cross-network nativo, estratégias de alavancagem e expansão escalável.

2. Tokenomics da River


RIVER é a criptomoeda nativa do ecossistema River, com fornecimento total de 100 milhões de tokens.

2.1 Alocação do token RIVER

Categoria de alocação
Percentual
Descrição do propósito
Incentivos do ecossistema
40%
Recompensas de usuários, incentivos de liquidez, crescimento do ecossistema
Fundo de reserva
21%
Market making, marketing e expansão do protocolo
Equipe
15%
Incentivos para a equipe principal
Investidores seed
10%
Financiamento da rodada seed
Airdrop
5%
Recompensas de airdrop para a comunidade
Investidores pre-seed
5%
Investidores de estágio inicial
Venda pública
2%
Venda pública de tokens
Consultores
2%
Consultores do projeto


2.2 Vesting do token RIVER

Categoria de alocação
Período de bloqueio
Cronograma de vesting
Airdrop
Nenhum
Totalmente desbloqueado imediatamente
Public Sale
Nenhum
Totalmente desbloqueado imediatamente
Ecosystem Incentives
Nenhum
Vesting linear ao longo de 60 meses
Reserve Fund
Nenhum
Vesting linear ao longo de 60 meses, liberado a cada 6 meses
Pre-Seed Investors
3 meses
10% desbloqueado no 4º mês, bloqueado por mais 6 meses, depois vesting linear em 24 meses
Seed Investors
3 meses
10% desbloqueado no 4º mês, bloqueado por mais 6 meses, depois vesting linear em 24 meses
Team
12 meses
Vesting linear em 30 meses
Advisors
12 meses
Vesting linear em 30 meses


2.3 Utilidade do Token RIVER


1) Governança do protocolo: os holders de RIVER podem votar em parâmetros-chave do protocolo, incluindo:
  • Tipos de colaterais e parâmetros de risco do sistema CDP
  • Decisões sobre expansão e implementação em novas blockchains
  • Cronograma de emissões de incentivos em satUSD
  • Uso da tesouraria e propostas de subsídios

2) Reforço de rendimento e multiplicadores de fidelidade: usuários podem bloquear RIVER para aumentar os retornos em todas as atividades do protocolo.
  • Mecanismo veRIVER: bloquear RIVER como veRIVER oferece rendimentos mais altos em satUSD+
  • Recompensas para provedores de liquidez: participantes de longo prazo recebem incentivos adicionais
  • Multiplicadores River4FUN: participantes do River4FUN podem obter multiplicadores de 1,2x a 2x nas atividades e contribuições

3) Redução de taxas e acesso prioritário: fazer staking de RIVER concede benefícios em nível de protocolo, tais como:
  • Redução de taxas: menores taxas de emissão, resgate e swap
  • Acesso prioritário: participação antecipada em eventos limitados e elegibilidade para recompensas premium
  • Benefícios adicionais: possível participação em airdrops ou distribuições relacionados à governança

3. Inovação tecnológica central do River: o sistema Omni-CDP


3.1 O que é Omni-CDP?


Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) é a inovação tecnológica central do River e o primeiro sistema CDP cross-chain da indústria, construído sobre o padrão LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Esse sistema redefine de forma fundamental como os CDPs tradicionais operam.

Nos frameworks convencionais de CDP, os usuários precisam completar todo o processo de colateralização e emissão na mesma blockchain. O Omni-CDP do River remove essa limitação, permitindo que os usuários depositem ativos em qualquer chain de origem e emitam nativamente stablecoins satUSD em qualquer chain de destino. Por exemplo:
  • Colateralizar ETH na Ethereum
  • Emitir satUSD na BNB Chain
  • Usar satUSD na Arbitrum
Tudo isso sem a necessidade de bridges cross-chain.

3.2 Tipos de colateral suportados


O sistema Omni-CDP do River suporta uma ampla gama de ativos mainstream como colateral:
  • Ativos nativos: BTC, ETH, BNB
  • Liquid Staking Tokens (LSTs): o River suporta múltiplos LSTs como colateral, permitindo que os usuários acessem liquidez enquanto continuam recebendo recompensas de staking
  • Conversão de stablecoins: além da emissão por colateralização, os usuários também podem converter USDT, USDC, USD1 e outras stablecoins diretamente em satUSD na proporção de 1:1

3.3 Vantagem de zero juros


Uma característica marcante do River é o seu mecanismo de emissão sem juros. Diferente de muitos protocolos de CDP que exigem que os usuários paguem taxas de estabilidade ou juros, o River permite que satUSD seja emitido sem custo adicional. Isso reduz significativamente as despesas gerais para os usuários e torna a participação no ecossistema DeFi mais acessível.

4. satUSD: mais do que uma stablecoin


satUSD é uma stablecoin sobrecolateralizada respaldada por BTC, ETH, BNB e diversos Liquid Staking Tokens (LSTs). Ela permite que os usuários desbloqueiem liquidez sem vender seus ativos, enquanto o staking de satUSD possibilita compartilhar a receita do protocolo e gerar rendimento.

4.1 O design exclusivo do satUSD


Como a stablecoin central do ecossistema River, o satUSD é mais do que apenas um token atrelado ao dólar; é um instrumento financeiro versátil com múltiplas funções:
  • Mecanismo de sobrecolateralização: o satUSD utiliza um modelo sobrecolateralizado para garantir que cada token seja totalmente respaldado por ativos suficientes. Isso fornece uma base sólida para a manutenção de seu valor.
  • Circulação omnichain: construído no padrão LayerZero OFT, o satUSD pode circular de forma nativa em múltiplas blockchains, incluindo Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM e Bitlayer.

4.2 Mecanismo de estabilidade de preço


O satUSD mantém sua paridade 1:1 com o dólar americano por meio de múltiplos mecanismos:
  • Sistema de liquidação em tempo real: quando a taxa de colateralização atinge um nível perigoso, o sistema aciona automaticamente liquidações para garantir a solvência do protocolo.
  • Mecanismo de arbitragem on-chain: quando o preço do satUSD cai abaixo de um dólar, arbitradores compram satUSD e resgatam pelo colateral; quando o preço sobe acima de um dólar, arbitradores emitem novos satUSD e vendem.
  • Controle de risco em cinco camadas: o River implementa uma estrutura abrangente de controle de risco em cinco camadas, incluindo o Recovery Mode e outros mecanismos, para proteger a estabilidade geral do protocolo.

4.3 satUSD+: stablecoin com rendimento


Os usuários podem fazer staking de satUSD para receber satUSD+, um token com rendimento automático e composto. Os principais recursos do satUSD+ incluem:
  • Compartilhamento de receita do protocolo: os detentores recebem uma parte da receita gerada pelo protocolo River.
  • Liquidez mantida: o satUSD+ continua utilizável no DeFi mesmo durante o staking.
  • Resgate flexível: o satUSD+ pode ser convertido de volta em satUSD a qualquer momento.

5. Os quatro pilares do ecossistema River


5.1 Módulo Omni-CDP


O módulo Omni-CDP é a infraestrutura central do River, permitindo aos usuários:
  • Colateralizar ativos em múltiplas chains
  • Mintar satUSD nativamente em qualquer chain suportada
  • Eliminar a dependência de bridges cross-chain
  • Beneficiar-se da emissão sem juros

5.2 Smart Vault


O Smart Vault é o produto de geração de rendimento do River projetado para usuários de varejo, com as seguintes características:
  • Retornos sustentáveis: gera rendimento estável por meio de uma combinação de estratégias DeFi e CeDeFi.
  • Sem risco de liquidação: ao contrário dos CDPs, os ativos depositados nos Smart Vaults não estão sujeitos à liquidação, permitindo que os usuários mantenham com confiança.
  • Estratégias flexíveis: os usuários podem escolher entre diferentes combinações de estratégias com base em suas preferências de risco.
  • Opção institucional: o River também oferece o Prime Vault, projetado para investidores institucionais. Custodiado pela Ceffu e pela Cobo, fornece segurança em nível empresarial e soluções estáveis de rendimento.


5.3 River4FUN: camada de contribuição social


O River4FUN é um sistema inovador de social mining que transforma a atividade em mídias sociais em recompensas on-chain:
  • Integração com X (Twitter): os usuários podem vincular suas contas do X e ganhar River Points através de postagens, repostagens e interações sociais.
  • Mineração baseada em staking: os usuários podem fazer staking de qualquer token para acumular River Points e receber recompensas diárias.
  • Participação em governança: os membros da comunidade podem votar em propostas e ganhar recompensas pela participação.
  • Distribuição orientada por IA: o River4FUN utiliza agentes de IA para alocar recompensas com base nos níveis de engajamento e no momento da comunidade, garantindo justiça e eficiência.

5.4 Função de swap


O River oferece uma função de swap de tokens de alto desempenho com as seguintes vantagens:
  • Negociação com baixa slippage para execução ideal
  • Suporte multichain em redes integradas
  • Liquidação instantânea para transações sem interrupções
  • Integração com DEXs líderes de mercado

6. O ciclo operacional do River


O River criou um sistema completo de ciclo de valor, onde os usuários podem participar por meio de quatro etapas principais: Ganhar, Swapar, Fazer Staking e Mintar.

6.1 Ganhar


Os usuários podem ganhar recompensas dentro do ecossistema River através de atividades de negociação, uso de aplicativos parceiros, conclusão de tarefas, verificação de interações sociais e participação no River4FUN. Todas essas atividades são convertidas em recompensas em tokens que podem ser utilizadas em todo o ecossistema.

6.2 Swapar


As recompensas obtidas podem ser convertidas em satUSD por meio de swaps instantâneos com baixa slippage. Isso fornece uma base de valor estável que pode ser usada em qualquer lugar do ecossistema.

6.3 Fazer staking


Fazer staking de satUSD para receber satUSD+:
  • Rendimento composto automático
  • Continuidade de uso dentro do DeFi
  • Resgate flexível a qualquer momento
  • Participação na receita do protocolo

6.4 Mintar


Depositar ativos em qualquer chain suportada para mintar diretamente novos satUSD:
  • Sem necessidade de bridges cross-chain
  • Expansão eficiente de posições
  • Ciclo de volta para a etapa Ganhar


7. Casos de uso e oportunidades de rendimento do River


7.1 Estratégias de alavancagem


Os usuários podem utilizar satUSD para implementar diversas estratégias de alavancagem:
  • Empréstimos e empréstimos repetidos para amplificar retornos
  • Acesso à liquidez sem vender os ativos subjacentes
  • Oportunidades de arbitragem cross-chain

7.2 Mineração de liquidez


Ao implantar satUSD em protocolos parceiros, os usuários podem ganhar recompensas adicionais:
  • Pendle: multiplicador de 5 a 25 vezes em River Points
  • PancakeSwap: incentivos para provedores de liquidez
  • Segment: rendimentos de empréstimo
  • LayerBank: recompensas por depósitos

7.3 Rendimento estável


Ao fazer staking de satUSD+, os investidores podem ganhar uma parte da receita do protocolo, tornando-o ideal para quem busca retornos estáveis e confiáveis.

O River está aproveitando a tecnologia de abstração de chains para eliminar barreiras entre blockchains e criar um ecossistema financeiro verdadeiramente unificado. Com mais chains sendo integradas, mais parceiros entrando e melhorias contínuas nos produtos, o River está posicionado para se tornar uma ponte que conecta todos os ativos e oportunidades, avançando em sua visão de se tornar o próximo banco on-chain.

Seja você um investidor conservador em busca de rendimento estável, um trader agressivo perseguindo estratégias de alta alavancagem ou um usuário comum procurando recompensas através do engajamento social, o River oferece produtos e oportunidades sob medida. À medida que o cenário Web3 evolui, protocolos de infraestrutura como o River desempenharão um papel cada vez mais importante na conexão de ecossistemas diversos e na liberação do valor total da liquidez.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.

