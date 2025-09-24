O que é a River? A arquitetura técnica e o tokenomics por trás de um banco on-chain multibilionário









1) A River usa a tecnologia Omni-CDP para permitir colateralização e emissão cross-chain, possibilitando que usuários depositem ativos em uma blockchain e emitam satUSD em outra.





2) satUSD é uma stablecoin sobrecolateralizada que mantém a paridade de $1 por meio de liquidações em tempo real, arbitragem on-chain e um sistema de controle de risco em cinco camadas, oferecendo emissão com juros zero.





3) O fornecimento total do token RIVER é de 100 milhões, sendo 68% destinados à comunidade e ao ecossistema. Os holders têm direitos de governança, multiplicadores de rendimento e reduções de taxas.





4) O ecossistema River é estruturado em quatro pilares: o sistema cross-chain Omni-CDP, os produtos de rendimento Smart Vault, o layer social River4FUN e a função de Swap.





5) Os usuários participam em um ciclo de quatro etapas: ganhar, trocar, fazer staking e mintar. Permitindo estratégias como alavancagem e liquidity mining.









River está construindo o primeiro sistema de stablecoin de abstração de chain, projetado para conectar liquidez entre diferentes ecossistemas e canalizá-la para novas oportunidades de crescimento. Alimentada pela stablecoin omnichain CDP (Collateralized Debt Position) satUSD, a River permite que usuários colateralizem ativos em uma chain e emitam stablecoins em outra. Isso desbloqueia rendimento cross-network nativo, estratégias de alavancagem e expansão escalável.









RIVER é a criptomoeda nativa do ecossistema River, com fornecimento total de 100 milhões de tokens.





Categoria de alocação Percentual Descrição do propósito Incentivos do ecossistema 40% Recompensas de usuários, incentivos de liquidez, crescimento do ecossistema Fundo de reserva 21% Market making, marketing e expansão do protocolo Equipe 15% Incentivos para a equipe principal Investidores seed 10% Financiamento da rodada seed Airdrop 5% Recompensas de airdrop para a comunidade Investidores pre-seed 5% Investidores de estágio inicial Venda pública 2% Venda pública de tokens Consultores 2% Consultores do projeto









Categoria de alocação Período de bloqueio Cronograma de vesting Airdrop Nenhum Totalmente desbloqueado imediatamente Public Sale Nenhum Totalmente desbloqueado imediatamente Ecosystem Incentives Nenhum Vesting linear ao longo de 60 meses Reserve Fund Nenhum Vesting linear ao longo de 60 meses, liberado a cada 6 meses Pre-Seed Investors 3 meses 10% desbloqueado no 4º mês, bloqueado por mais 6 meses, depois vesting linear em 24 meses Seed Investors 3 meses 10% desbloqueado no 4º mês, bloqueado por mais 6 meses, depois vesting linear em 24 meses Team 12 meses Vesting linear em 30 meses Advisors 12 meses Vesting linear em 30 meses













1) Governança do protocolo: os holders de RIVER podem votar em parâmetros-chave do protocolo, incluindo:

Tipos de colaterais e parâmetros de risco do sistema CDP

Decisões sobre expansão e implementação em novas blockchains

Cronograma de emissões de incentivos em satUSD

Uso da tesouraria e propostas de subsídios





2) Reforço de rendimento e multiplicadores de fidelidade: usuários podem bloquear RIVER para aumentar os retornos em todas as atividades do protocolo.

Mecanismo veRIVER: bloquear RIVER como veRIVER oferece rendimentos mais altos em satUSD+

Recompensas para provedores de liquidez: participantes de longo prazo recebem incentivos adicionais

Multiplicadores River4FUN: participantes do River4FUN podem obter multiplicadores de 1,2x a 2x nas atividades e contribuições





3) Redução de taxas e acesso prioritário: fazer staking de RIVER concede benefícios em nível de protocolo, tais como:

Redução de taxas: menores taxas de emissão, resgate e swap

Acesso prioritário: participação antecipada em eventos limitados e elegibilidade para recompensas premium

Benefícios adicionais: possível participação em airdrops ou distribuições relacionados à governança













Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) é a inovação tecnológica central do River e o primeiro sistema CDP cross-chain da indústria, construído sobre o padrão LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Esse sistema redefine de forma fundamental como os CDPs tradicionais operam.





Nos frameworks convencionais de CDP, os usuários precisam completar todo o processo de colateralização e emissão na mesma blockchain. O Omni-CDP do River remove essa limitação, permitindo que os usuários depositem ativos em qualquer chain de origem e emitam nativamente stablecoins satUSD em qualquer chain de destino. Por exemplo:

Colateralizar ETH na Ethereum

Emitir satUSD na BNB Chain

Usar satUSD na Arbitrum

Tudo isso sem a necessidade de bridges cross-chain.









O sistema Omni-CDP do River suporta uma ampla gama de ativos mainstream como colateral:

Ativos nativos : BTC , ETH, BNB

Liquid Staking Tokens (LSTs) : o River suporta múltiplos LSTs como colateral, permitindo que os usuários acessem liquidez enquanto continuam recebendo recompensas de staking

Conversão de stablecoins: além da emissão por colateralização, os usuários também podem converter USDT, USDC, USD1 e outras stablecoins diretamente em satUSD na proporção de 1:1









Uma característica marcante do River é o seu mecanismo de emissão sem juros. Diferente de muitos protocolos de CDP que exigem que os usuários paguem taxas de estabilidade ou juros, o River permite que satUSD seja emitido sem custo adicional. Isso reduz significativamente as despesas gerais para os usuários e torna a participação no ecossistema DeFi mais acessível.









satUSD é uma stablecoin sobrecolateralizada respaldada por BTC, ETH, BNB e diversos Liquid Staking Tokens (LSTs). Ela permite que os usuários desbloqueiem liquidez sem vender seus ativos, enquanto o staking de satUSD possibilita compartilhar a receita do protocolo e gerar rendimento.









Como a stablecoin central do ecossistema River, o satUSD é mais do que apenas um token atrelado ao dólar; é um instrumento financeiro versátil com múltiplas funções:

Mecanismo de sobrecolateralização : o satUSD utiliza um modelo sobrecolateralizado para garantir que cada token seja totalmente respaldado por ativos suficientes. Isso fornece uma base sólida para a manutenção de seu valor.

Circulação omnichain: construído no padrão LayerZero OFT, o satUSD pode circular de forma nativa em múltiplas blockchains, incluindo Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM e Bitlayer.









O satUSD mantém sua paridade 1:1 com o dólar americano por meio de múltiplos mecanismos:

Sistema de liquidação em tempo real : quando a taxa de colateralização atinge um nível perigoso, o sistema aciona automaticamente liquidações para garantir a solvência do protocolo.

Mecanismo de arbitragem on-chain : quando o preço do satUSD cai abaixo de um dólar, arbitradores compram satUSD e resgatam pelo colateral; quando o preço sobe acima de um dólar, arbitradores emitem novos satUSD e vendem.

Controle de risco em cinco camadas: o River implementa uma estrutura abrangente de controle de risco em cinco camadas, incluindo o Recovery Mode e outros mecanismos, para proteger a estabilidade geral do protocolo.









Os usuários podem fazer staking de satUSD para receber satUSD+, um token com rendimento automático e composto. Os principais recursos do satUSD+ incluem:

Compartilhamento de receita do protocolo : os detentores recebem uma parte da receita gerada pelo protocolo River.

Liquidez mantida : o satUSD+ continua utilizável no DeFi mesmo durante o staking.

Resgate flexível: o satUSD+ pode ser convertido de volta em satUSD a qualquer momento.













O módulo Omni-CDP é a infraestrutura central do River, permitindo aos usuários:

Colateralizar ativos em múltiplas chains

Mintar satUSD nativamente em qualquer chain suportada

Eliminar a dependência de bridges cross-chain

Beneficiar-se da emissão sem juros





Smart Vault é o produto de geração de rendimento do River projetado para usuários de varejo, com as seguintes características:

Retornos sustentáveis : gera rendimento estável por meio de uma combinação de estratégias DeFi e CeDeFi.

Sem risco de liquidação : ao contrário dos CDPs, os ativos depositados nos Smart Vaults não estão sujeitos à liquidação, permitindo que os usuários mantenham com confiança.

Estratégias flexíveis : os usuários podem escolher entre diferentes combinações de estratégias com base em suas preferências de risco.

Opção institucional: o River também oferece o Prime Vault, projetado para investidores institucionais. Custodiado pela Ceffu e pela Cobo, fornece segurança em nível empresarial e soluções estáveis de rendimento.













River4FUN é um sistema inovador de social mining que transforma a atividade em mídias sociais em recompensas on-chain:

Integração com X (Twitter) : os usuários podem vincular suas contas do X e ganhar River Points através de postagens, repostagens e interações sociais.

Mineração baseada em staking : os usuários podem fazer staking de qualquer token para acumular River Points e receber recompensas diárias.

Participação em governança : os membros da comunidade podem votar em propostas e ganhar recompensas pela participação.

Distribuição orientada por IA: o River4FUN utiliza agentes de IA para alocar recompensas com base nos níveis de engajamento e no momento da comunidade, garantindo justiça e eficiência.









O River oferece uma função de swap de tokens de alto desempenho com as seguintes vantagens:

Negociação com baixa slippage para execução ideal

Suporte multichain em redes integradas

Liquidação instantânea para transações sem interrupções

Integração com DEXs líderes de mercado









O River criou um sistema completo de ciclo de valor, onde os usuários podem participar por meio de quatro etapas principais: Ganhar, Swapar, Fazer Staking e Mintar.









Os usuários podem ganhar recompensas dentro do ecossistema River através de atividades de negociação, uso de aplicativos parceiros, conclusão de tarefas, verificação de interações sociais e participação no River4FUN. Todas essas atividades são convertidas em recompensas em tokens que podem ser utilizadas em todo o ecossistema.









As recompensas obtidas podem ser convertidas em satUSD por meio de swaps instantâneos com baixa slippage. Isso fornece uma base de valor estável que pode ser usada em qualquer lugar do ecossistema.









Fazer staking de satUSD para receber satUSD+:

Rendimento composto automático

Continuidade de uso dentro do DeFi

Resgate flexível a qualquer momento

Participação na receita do protocolo









Depositar ativos em qualquer chain suportada para mintar diretamente novos satUSD:

Sem necessidade de bridges cross-chain

Expansão eficiente de posições

Ciclo de volta para a etapa Ganhar

















Os usuários podem utilizar satUSD para implementar diversas estratégias de alavancagem:

Empréstimos e empréstimos repetidos para amplificar retornos

Acesso à liquidez sem vender os ativos subjacentes

Oportunidades de arbitragem cross-chain









Ao implantar satUSD em protocolos parceiros, os usuários podem ganhar recompensas adicionais:

Pendle: multiplicador de 5 a 25 vezes em River Points

PancakeSwap: incentivos para provedores de liquidez

Segment: rendimentos de empréstimo

LayerBank: recompensas por depósitos









Ao fazer staking de satUSD+, os investidores podem ganhar uma parte da receita do protocolo, tornando-o ideal para quem busca retornos estáveis e confiáveis.





O River está aproveitando a tecnologia de abstração de chains para eliminar barreiras entre blockchains e criar um ecossistema financeiro verdadeiramente unificado. Com mais chains sendo integradas, mais parceiros entrando e melhorias contínuas nos produtos, o River está posicionado para se tornar uma ponte que conecta todos os ativos e oportunidades, avançando em sua visão de se tornar o próximo banco on-chain.





Seja você um investidor conservador em busca de rendimento estável, um trader agressivo perseguindo estratégias de alta alavancagem ou um usuário comum procurando recompensas através do engajamento social, o River oferece produtos e oportunidades sob medida. À medida que o cenário Web3 evolui, protocolos de infraestrutura como o River desempenharão um papel cada vez mais importante na conexão de ecossistemas diversos e na liberação do valor total da liquidez.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.



