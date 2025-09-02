O que é o modo multi-ativos?









O modo multi-ativos é um mecanismo de gerenciamento de risco que utiliza um pool de margem compartilhado entre múltiplos ativos. Ele permite que os usuários combinem tokens suportados (como BTC, ETH, USDT, etc.) como colateral unificado para abrir Futuros com margem de USDT. Ao compensar o PNL entre diferentes ativos e converter o valor do colateral entre tokens, esse modo melhora significativamente a eficiência de capital e reduz o risco de liquidações isoladas.









Maior eficiência de capital: Ativos não estáveis (como BTC e ETH) podem ser usados diretamente como margem, evitando conversões frequentes e custos relacionados.

Hedging de risco: O PNL de múltiplas posições é automaticamente compensado, aumentando a resiliência da conta contra a volatilidade.

Eficiência operacional: Elimina a necessidade de converter ou adicionar margem manualmente, permitindo respostas mais rápidas e eficazes às mudanças de mercado.









1) O modo multi-ativo suporta Futuros USDT-M e USDC-M, mas não suporta Futuros Coin-M.

2) Apenas o modo de Margem Cruzada é suportado. Margem Isolada não está disponível. Airdrops de posição, Futuros de Ações e Futuros de Previsão não são suportados no modo multi-ativos.

3) O modo multi-ativos não suporta Copy Trade nem subcontas.













Futuros, clique em Futuros de USDT-M para entrar na página de navegação. Vá para o site oficial da MEXC . Na barra de navegação superior, em, clique empara entrar na página de navegação.









Clique no botão Configurações. Em Preferências, selecione Modo de ativos da conta e altere para Margem de multi-ativos. Observação: Você não pode alterar os modos de ativos da conta se você possuir posições abertas, ordens ativas ou passivos em aberto.









Volte para a página de negociação de Futuros. Em Carteira, clique em Transferir e mova os ativos que deseja usar como garantia para sua conta de Futuros. Esses ativos passarão a servir como margem compartilhada no Modo multi-ativos.













1) Abra o aplicativo da MEXC e toque em Futuros para entrar na página de negociação.

2) Toque no ícone […].

3) Toque em Preferências.

4) Em Modo de ativos da conta, altere para Modo multi-ativos. Observação: Não é possível alterar o modo de ativos da conta se você ainda tiver posições abertas, ordens ativas ou passivos em aberto..

5) Volte para a página de negociação de Futuros e toque em Transferir.

6) Transfira os ativos que deseja usar como garantia para sua conta de Futuros. Esses ativos estarão disponíveis como margem compartilhada no Modo multi-ativos.













A Taxa de colateral em níveis é um mecanismo de controle de risco dentro do pool de margem entre ativos. Ela aplica dinamicamente diferentes taxas de conversão (taxas de colateral) com base na faixa de valor e no nível de risco dos ativos colateralizados. Ativos com maior valor e menor volatilidade (como o BTC) recebem taxas de colateral mais altas. Para um único tipo de ativo, à medida que a quantidade em garantia aumenta, a taxa de colateral diminui.





Stablecoins (USDC, USDT): Taxa de colateral = 100%, sem limite para a quantidade que podem ser colaterizados.

Ativos que não são stablecoins: Utilizam uma taxa de colateral em níveis e têm um limite máximo de garantia. Qualquer valor que exceda esse limite não será contado como margem válida.

Se o patrimônio de um ativo for negativo, sua taxa de colateral não será considerada ao calcular a margem efetiva.





Por exemplo:

Token Montante em staking Taxa colateral ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%





Se um usuário depositar 350 ETH, e o preço atual do ETH for 4.000 USDT, então:

Margem Efetiva = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4.000

= 270 × 4.000

= 1.080.000 USDT





Você pode consultar a página de Regras de negociação em modo multi-ativos para obter informações detalhadas sobre os tipos de ativos aceitos como colateral, seus limites de garantia e taxas de colateral.









No Modo multi-ativos, os usuários podem negociar e manter posições em um par de Futuros mesmo sem possuir, ou possuindo uma quantidade insuficiente, do ativo de liquidação. Como resultado, podem surgir passivos em situações como taxas de negociação, taxas de financiamento, perdas realizadas ao encerrar posições ou perdas não realizadas de posições. Nesses casos, os usuários são obrigados a reembolsar os passivos em aberto juntamente com os juros aplicáveis.





A MEXC oferece um recurso de reembolso manual, sendo que o preço final de reembolso é determinado pelas condições de mercado vigentes.









Na página de negociação de Futuros, navegue até a seção Carteiras e localize o ativo com passivos em aberto. Clique Reembolso.









Selecione o ativo de reembolso, confirme o montante do reembolso e então clique Confirmar.









O histórico de Reembolso pode ser visto em Histórico de reembolso e liquidação de juros.









Alternativamente, os passivos também podem ser quitados ao transferir o ativo devido diretamente para a sua conta de Futuros, o que será aplicado automaticamente no reembolso.













1) Na página de negociação de Futuros, vá até a seção Multi-ativos e localize o ativo com passivos em aberto e toque em Reembolsar.

2) Selecione o ativo de reembolso, confirme o montante de reembolso e toque em Confirmar.









Assim como na versão web, você também pode transferir o ativo devido para a sua conta de Futuros, que será aplicado automaticamente no reembolso.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC Learn oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



