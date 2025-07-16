O que é Staking Líquido?









Nos modelos tradicionais de staking, quando os holders fazem staking de suas criptomoedas, seus ativos ficam bloqueados na rede para apoiar sua segurança e operação. Isso significa que os holders não podem acessar ou usar esses ativos imediatamente até que sejam desbloqueados.





O staking líquido é um processo de tokenização de ativos em staking. Ao introduzir novos protocolos, o staking líquido permite que os holders de ativos em staking participem simultaneamente dos mercados de staking e de liquidez. Essa liquidez pode ajudar os stakers a obter retornos adicionais, enquanto mantêm seu stake na rede original.









Os Derivativos de Staking Líquido (LSD) referem-se aos tokens equivalentes recebidos pelos usuários que participam do staking líquido. Esses tokens representam os ativos em staking dos participantes e podem ser usados para negociação, transferência e outras operações. O LSD ajuda os participantes a obter retornos adicionais enquanto desfrutam das recompensas de staking.





Semelhante a outros tokens ERC20, os LSDs são tokens fungíveis e negociáveis. Normalmente, os derivativos de staking líquido também são chamados de Tokens de Staking Líquido (LST), e os dois termos representam o mesmo conceito.









Os protocolos de staking líquido, liderados por projetos como o Lido, se desenvolveram rapidamente, com a participação de mercado do Lido ultrapassando 75% em seu pico, o que levanta riscos potenciais de centralização. Para garantir a descentralização e segurança das redes blockchain, duas soluções principais surgiram, uma das quais é o re-staking.





O re-staking refere-se à prática de fazer staking de ativos novamente após o staking inicial. Ele oferece aos stakers uma maneira adicional de ganhar recompensas enquanto melhora a segurança e estabilidade da rede. Para resolver os problemas de liquidez no re-staking, os Tokens de Re-staking Líquido (LRT) foram introduzidos. Se você quiser saber mais sobre re-staking, pode ler "O que é re-staking líquido" para mais informações.









4.1 Escolher um ativo e plataforma: Os participantes selecionam a plataforma e os ativos que desejam usar para o staking líquido.





4.2 Fornecer liquidez: Os participantes fazem staking de seus ativos no pool de liquidez correspondente, geralmente exigindo depósitos pareados para formar um par de negociação.





4.3 Ganhar recompensas: Os participantes ganham recompensas de staking, que geralmente vêm de taxas de transação, recompensas de mineração ou outros incentivos criados pelo protocolo. As recompensas são distribuídas com base na liquidez fornecida e na duração do staking.





4.4 Gestão de riscos: Os participantes devem gerenciar os riscos de mercado associados aos seus ativos em staking, como flutuações de preço e riscos potenciais de contratos inteligentes.





4.5 Sacar o staking: Os participantes podem escolher sacar seus ativos líquidos quando necessário.













Liquidez aprimorada: O staking líquido proporciona uma liquidez mais flexível e eficiente, permitindo que os participantes usem LSD (Derivativos de Staking Líquido) para investimentos em diversos protocolos DeFi, melhorando assim a utilização do capital.





Renda diversificada: Os usuários podem redistribuir o LSD em protocolos DeFi para gerar renda adicional além das recompensas de staking, diversificando e maximizando os ganhos pessoais.





Flexibilidade: O staking líquido geralmente oferece maior flexibilidade, permitindo que os stakers saquem ativos ou ajustem estratégias de staking conforme necessário para se adaptar às mudanças de mercado e às necessidades pessoais.









Maior limite: O staking líquido exige que os participantes tenham um certo nível de experiência e habilidades operacionais, o que pode ser um desafio para iniciantes.





Risco de contrato: Contratos inteligentes podem ter vulnerabilidades ou estar sujeitos a ataques, o que pode colocar os ativos dos stakers em risco.





Desacoplamento de preço: O preço do LST (Tokens de Staking Líquido) pode não estar diretamente vinculado ao ativo subjacente, e flutuações inesperadas do mercado podem fazer com que ele caia abaixo do valor do ativo.









Atualmente, a participação de mercado do staking líquido está principalmente concentrada nas redes Ethereum e Solana. De acordo com os dados mais recentes do DeFiLlama, os dez principais por TVL (Valor Total Bloqueado) são Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance e StakeStone.

















Lido é um protocolo de staking líquido que suporta várias redes PoS. Ele permite que os usuários façam staking de seus tokens sem bloquear seus ativos ou manter infraestrutura de hardware ou software, enquanto ainda participam de atividades on-chain (como empréstimos, yield farming, etc.). O Lido possibilita que os usuários façam staking de qualquer quantidade de tokens e recebam recompensas diárias de staking.





Atualmente, o Lido continua sendo o protocolo DeFi com o maior TVL.













Jito é um protocolo de staking líquido lançado pela Jito Lab na rede Solana, atualmente sendo o protocolo DeFi com o maior TVL na Solana. Ao contrário de outros protocolos de staking líquido existentes, o Jito oferece aos stakers não apenas recompensas de staking, mas também recompensas adicionais de MEV (Maximum Extractable Value).













O protocolo Babylon é um protocolo de staking de Bitcoin que permite aos usuários bloquear BTC na rede Bitcoin para fornecer segurança para outras cadeias PoS, enquanto ganham recompensas de staking. O Babylon aproveita as características únicas de segurança e descentralização do Bitcoin para oferecer segurança econômica para outras cadeias PoS, facilitando o lançamento rápido de outros projetos.

O projeto Babylon está atualmente na fase de testes, e a mainnet ainda não foi lançada nem tokens emitidos.









O liquid staking atrai usuários permitindo que eles cancelem o staking a qualquer momento e ganhem múltiplas recompensas. Ao participar do liquid staking no site de um projeto, os usuários devem ter cuidado com sites de phishing para evitar o roubo de ativos e outros problemas. À medida que o número de participantes no liquid staking aumenta, as recompensas tendem a diminuir, o que pode ser desvantajoso para os participantes posteriores.





