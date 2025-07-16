Você pode encontrar rapidamente os tokens que deseja negociar em spot buscando pelos nomes dos tokens. A negociação spot na MEXC é dividida em várias seções, incluindo a Zona Principal, Zona de InovaçVocê pode encontrar rapidamente os tokens que deseja negociar em spot buscando pelos nomes dos tokens. A negociação spot na MEXC é dividida em várias seções, incluindo a Zona Principal, Zona de Inovaç
Aprender/Guias para iniciantes/Spot/Introdução ...pot da MEXC

Introdução às Zonas de Negociação Spot da MEXC

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Spot#Conceitos básicos
Você pode encontrar rapidamente os tokens que deseja negociar em spot buscando pelos nomes dos tokens. A negociação spot na MEXC é dividida em várias seções, incluindo a Zona Principal, Zona de Inovação, Zona de Avaliação, MEME, ZK e Arbitrum. Além das três primeiras, as outras seções são nomeadas de acordo com eventos atuais e tipos de tokens.

Então, quais são as diferenças entre a Zona Principal, a Zona de Inovação e a Zona de Avaliação?

① Zona Principal
A Zona Principal contém tokens bem estabelecidos. Esses são, em sua maioria, criptomoedas tradicionais com projetos mais maduros, maior capitalização de mercado e volumes de negociação significativos. Alguns dos tokens mais comuns encontrados na Zona Principal incluem BTC, ETH e MX.



② Zona de Inovação
A Zona de Inovação apresenta principalmente projetos emergentes. Comparado ao mercado da Zona Principal, os tokens na Zona de Inovação frequentemente exibem maior volatilidade de preço e risco. É aconselhável exercer cautela e realizar pesquisas aprofundadas antes de negociar na Zona de Inovação. A imagem abaixo exibe tokens da Zona de Inovação.


③ Zona de Avaliação
Os projetos na Zona de Avaliação geralmente são listagens não iniciais, incluindo projetos em estágio inicial que atendem a um determinado limite de base de usuários e foram recomendados para listagem pela comunidade. Certos projetos em estágio inicial na Zona de Avaliação ainda podem exigir tempo e testes de mercado. Os preços dos tokens nesta zona podem ser bastante voláteis, portanto, os usuários são aconselhados a exercer cautela e estar cientes dos potenciais riscos de deslistagem ao comprar a um preço elevado. A imagem abaixo exibe tokens listados na Zona de Avaliação.


Os tokens na Zona de Avaliação são regularmente avaliados. Após ingressar nessa zona, os tokens passam por um período de avaliação de 60 dias. Se forem aprovados, serão transferidos para a Zona de Inovação. Caso contrário, serão deslistados.

Observações:
  • Se o projeto apresentar um desempenho geral satisfatório antes do término do período de avaliação, a MEXC o removerá da Zona de Avaliação e o transferirá para a Zona de Inovação após a conclusão da avaliação.
  • Se o projeto não mostrar melhorias efetivas antes do final do período de avaliação, a MEXC adicionará uma etiqueta de aviso "ST" aos pares de negociação relevantes e iniciará o processo de deslistagem. Para mais detalhes, consulte: Regras de Aviso ST.
  • Se um projeto acionar as Regras de Aviso ST durante o período de avaliação, a avaliação será encerrada antecipadamente. A MEXC então adicionará uma etiqueta de aviso "ST" aos pares de negociação relevantes e iniciará o processo de deslistagem.
  • O período de avaliação para projetos transferidos para a Zona de Avaliação é de 30 dias, enquanto para projetos originalmente listados nessa zona é de 60 dias.


