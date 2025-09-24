O que é a Hana Network: Um novo portal do TikTok para o mundo cripto









1) A Hana Network é uma plataforma inovadora projetada para simplificar as interações com blockchains multichain para usuários e desenvolvedores, com suporte a ecossistemas como Bitcoin, Ethereum e outros.

2) O token nativo HANA possui um fornecimento total de 1 bilhão, com mais da metade alocada à comunidade. A distribuição e o desbloqueio dos tokens são transparentes, com as principais rodadas de emissão concluídas em 2025.

3) Os principais produtos da Hana Network incluem o jogo DeFi casual Hanafuda, o projeto de NFT Capsule Shop e a ponte de ativos cross-chain Hana Gateway.

4) A Hana Network destaca-se pela experiência financeira gamificada, efeitos sociais de compartilhamento, dados robustos on-chain e circulação fluida de ativos entre múltiplas blockchains.

5) Apoiada por forte financiamento, a Hana Network levantou mais de US$ 5,75 milhões entre 2024 e 2025, com apoio de instituições renomadas.

6) A visão da Hana Network é construir uma porta de entrada para ativos blockchain tão divertida e intuitiva quanto rolar vídeos curtos, posicionando-se como a plataforma mainstream da próxima geração de DeFi e o principal portal de criptoativos na era Web4.







Fundada em 2022 por Kohei Hanasaka, a Hana Network visa simplificar as interações com blockchains ao eliminar a complexidade dos protocolos subjacentes. Utilizando abstração de cadeia, oferece uma experiência unificada em Bitcoin , cadeias EVM, soluções L2 heterogêneas e outros protocolos — tudo sem necessidade de alternar redes ou lidar com interfaces complicadas.





A compatibilidade de Hana Network com EVM permite que desenvolvedores utilizem ferramentas e aplicações já existentes, facilitando a expansão de projetos baseados em EVM para a Hana Network. A plataforma foca em facilitar a entrada de novos usuários no universo cripto, com aplicações permissionless e fáceis de usar, voltadas para social finance, game finance, pagamentos e serviços do mundo real.













O HANA é o token nativo da Hana Network, com um fornecimento total de 1.000.000.000 tokens.









Categoria Alocação Notas Comunidade

51% Alocação centrada na comunidade, incluindo Crescimento do Ecossistema (30%), Incentivos (16%) e Pré-venda (5%). Tesouraria 20% Para desenvolvimento futuro do ecossistema, liquidez, operações, auditorias e marketing. Equipe 19% Alocado para membros da equipe. Investidores 10% Para apoiadores iniciais.

















Categoria

Alocação Detalhes de desbloqueio/vesting Comunidade 51% Inclui Crescimento do Ecossistema (30%), Incentivos (16%) e Pré-venda (5%). Crescimento do Ecossistema 30% Período de bloqueio de 12 meses, seguido de desbloqueio linear por 12 meses. Incentivos 21% Inclui Incentivos e Pré-venda. 100% desbloqueado. Tesouraria 20% Até 25% desbloqueado no TGE, restante desbloqueado ao longo de 24 meses. Equipe 19% Período de bloqueio de 24 meses, seguido de desbloqueio linear por 24 meses. Investidores 10% Período de vesting de vários anos.













A equipe da Hana Network está comprometida com sua visão de “Sem mais CEX”. A rodada "No More CEX" recém-concluída marcou o início de parcerias de longo prazo com colaboradores e membros da comunidade que compartilham dessa missão.





Detalhes da rodada No More CEX:





Informação Detalhes Data de início 18 de março de 2025 Data de término 1 de abril de 2025 Modelo de venda Venda a preço fixo com whitelist Preço do token US$ 0,04 (FDV de US$ 40 milhões) Fornecimento total do HANA 1.000.000.000 Tokens ofertados nesta rodada 50.000.000 (5% do total) Vesting / Bloqueio Sem bloqueio, 100% desbloqueado no TGE Desbloqueio de tokens da equipe e investidores Nenhum token da equipe ou investidores será desbloqueado nos primeiros 4 meses após o TGE.













Hanafuda é o primeiro produto da mainnet da Hana Network — um jogo DeFi hiper casual que combina staking de ativos, sistema de pontos e uma jogabilidade divertida baseada em cartas. Ao depositar ativos (como USDT/USDC), os usuários recebem Pontos Hana, que podem ser usados para formar equipes e competir no jogo, ganhando bilhetes e recompensas especiais. O Hanafuda permite registro com um clique via conta Google, facilitando o acesso para iniciantes no Web3.









Capsule Shop é uma coleção de 10.000 NFTs criada em colaboração com o balconista e artista Chao! A coleção remete ao espírito de Tóquio dos anos 1980, proporcionando uma experiência nostálgica e experimental que conecta a energia daquela época ao mundo digital atual.









Hana Gateway foi projetado para facilitar o acesso a ecossistemas blockchain com uma rampa de entrada e saída sem custódia. Os usuários mantêm controle total de seus fundos, sem taxas ocultas ou fraudes.





Com mais de 200.000 usuários no testnet, a Hana Gateway está construindo uma plataforma segura e intuitiva que conecta finanças tradicionais à tecnologia blockchain.





A solução combina os benefícios das finanças centralizadas com a autocustódia cripto, permitindo transações P2P de fiat para cripto sem intermediários — promovendo maior privacidade e autonomia.









1) Web4 Hypercasual Finance: Foco em ser leve, divertida e social, tornando a DeFi acessível para além dos usuários profissionais.





2) Efeitos de rede social: Crescimento rápido da base de usuários e engajamento impulsionado por conteúdo viral e compartilhamento social.





3) Dados fortes on-chain: Após o lançamento da mainnet Fase 1 em 2024, a Hana Network atingiu 400.000 endereços únicos e mais de 40 milhões de depósitos on-chain.





4) Suporte multi cadeias: O token HANA é compatível com e negociável em blockchains como Ethereum, BSC e Arbitrum.







Fundador: Kohei Hanasaka

Membro principal: Ludens (Gerente de Produto)



Segundo dados da RootData , a Hana Network realizou duas rodadas de financiamento:









Abril de 2025: Rodada pública com arrecadação de US$ 1,75 milhão, com valuation de US$ 40 milhões.











A Hana Network busca estabelecer uma ponte de ativos segura, descentralizada e eficiente, permitindo que usuários globais acessem o ecossistema blockchain de forma fluida, sem dependência de intermediários. A missão da plataforma é tornar as finanças cripto intuitivas e envolventes — transformando essa experiência em algo tão simples e divertido quanto assistir a vídeos curtos. Com isso, a Hana Network quer ser o principal ponto de entrada para o público mainstream no mundo dos ativos digitais.





Na vanguarda da próxima geração da DeFi, a Hana Network promove um modelo financeiro descentralizado, divertido e social. Com uma experiência de usuário simplificada e forte viralidade, a plataforma pretende se tornar o portal de criptoativos mais influente da era Web4. Seja você um participante experiente em DeFi ou um iniciante, a Hana Network oferece um ponto de partida acessível e amigável para sua jornada cripto.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem recomendação de compra, venda ou holding de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.