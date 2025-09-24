Destaques rápidos: 1) A Hana Network é uma plataforma inovadora projetada para simplificar as interações com blockchains multichain para usuários e desenvolvedores, com suporte a ecossistemas como BitDestaques rápidos: 1) A Hana Network é uma plataforma inovadora projetada para simplificar as interações com blockchains multichain para usuários e desenvolvedores, com suporte a ecossistemas como Bit
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é a H...undo cripto

O que é a Hana Network: Um novo portal do TikTok para o mundo cripto

Iniciante
24 de setembro de 2025MEXC
0m
#Tendências do mercado
Hana
HANA$0.02592-2.88%
Portal
PORTAL$0.02408+0.29%
UMA
UMA$1.0275-2.47%
Eclipse
ES$0.10268-2.75%
TokenFi
TOKEN$0.007067-2.57%

Destaques rápidos:


1) A Hana Network é uma plataforma inovadora projetada para simplificar as interações com blockchains multichain para usuários e desenvolvedores, com suporte a ecossistemas como Bitcoin, Ethereum e outros.
2) O token nativo HANA possui um fornecimento total de 1 bilhão, com mais da metade alocada à comunidade. A distribuição e o desbloqueio dos tokens são transparentes, com as principais rodadas de emissão concluídas em 2025.
3) Os principais produtos da Hana Network incluem o jogo DeFi casual Hanafuda, o projeto de NFT Capsule Shop e a ponte de ativos cross-chain Hana Gateway.
4) A Hana Network destaca-se pela experiência financeira gamificada, efeitos sociais de compartilhamento, dados robustos on-chain e circulação fluida de ativos entre múltiplas blockchains.
5) Apoiada por forte financiamento, a Hana Network levantou mais de US$ 5,75 milhões entre 2024 e 2025, com apoio de instituições renomadas.
6) A visão da Hana Network é construir uma porta de entrada para ativos blockchain tão divertida e intuitiva quanto rolar vídeos curtos, posicionando-se como a plataforma mainstream da próxima geração de DeFi e o principal portal de criptoativos na era Web4.

1. O que é a Hana Network?


Fundada em 2022 por Kohei Hanasaka, a Hana Network visa simplificar as interações com blockchains ao eliminar a complexidade dos protocolos subjacentes. Utilizando abstração de cadeia, oferece uma experiência unificada em Bitcoin, cadeias EVM, soluções L2 heterogêneas e outros protocolos — tudo sem necessidade de alternar redes ou lidar com interfaces complicadas.

A compatibilidade de Hana Network com EVM permite que desenvolvedores utilizem ferramentas e aplicações já existentes, facilitando a expansão de projetos baseados em EVM para a Hana Network. A plataforma foca em facilitar a entrada de novos usuários no universo cripto, com aplicações permissionless e fáceis de usar, voltadas para social finance, game finance, pagamentos e serviços do mundo real.


2. Tokenomics da Hana Network


O HANA é o token nativo da Hana Network, com um fornecimento total de 1.000.000.000 tokens.

2.1 Alocação do token HANA


Categoria
Alocação
Notas
Comunidade

51%
Alocação centrada na comunidade, incluindo Crescimento do Ecossistema (30%), Incentivos (16%) e Pré-venda (5%).
Tesouraria
20%
Para desenvolvimento futuro do ecossistema, liquidez, operações, auditorias e marketing.
Equipe
19%
Alocado para membros da equipe.
Investidores
10%
Para apoiadores iniciais.


*BTN-Negocie agora&BTNURL=https://www.mexc.com/price/HANA*

2.2 Cronograma de desbloqueio do token HANA


Categoria

Alocação
Detalhes de desbloqueio/vesting
Comunidade
51%
Inclui Crescimento do Ecossistema (30%), Incentivos (16%) e Pré-venda (5%).
Crescimento do Ecossistema
30%
Período de bloqueio de 12 meses, seguido de desbloqueio linear por 12 meses.
Incentivos
21%
Inclui Incentivos e Pré-venda. 100% desbloqueado.
Tesouraria
20%
Até 25% desbloqueado no TGE, restante desbloqueado ao longo de 24 meses.
Equipe
19%
Período de bloqueio de 24 meses, seguido de desbloqueio linear por 24 meses.
Investidores
10%
Período de vesting de vários anos.


2.3 Informações do TGE do token HANA


A equipe da Hana Network está comprometida com sua visão de “Sem mais CEX”. A rodada "No More CEX" recém-concluída marcou o início de parcerias de longo prazo com colaboradores e membros da comunidade que compartilham dessa missão.

Detalhes da rodada No More CEX:

Informação
Detalhes
Data de início
18 de março de 2025
Data de término
1 de abril de 2025
Modelo de venda
Venda a preço fixo com whitelist
Preço do token
US$ 0,04 (FDV de US$ 40 milhões)
Fornecimento total do HANA
1.000.000.000
Tokens ofertados nesta rodada
50.000.000 (5% do total)
Vesting / Bloqueio
Sem bloqueio, 100% desbloqueado no TGE
Desbloqueio de tokens da equipe e investidores
Nenhum token da equipe ou investidores será desbloqueado nos primeiros 4 meses após o TGE.

3. Produtos principais da Hana Network


3.1 Hanafuda


Hanafuda é o primeiro produto da mainnet da Hana Network — um jogo DeFi hiper casual que combina staking de ativos, sistema de pontos e uma jogabilidade divertida baseada em cartas. Ao depositar ativos (como USDT/USDC), os usuários recebem Pontos Hana, que podem ser usados para formar equipes e competir no jogo, ganhando bilhetes e recompensas especiais. O Hanafuda permite registro com um clique via conta Google, facilitando o acesso para iniciantes no Web3.

3.2 Capsule Shop


Capsule Shop é uma coleção de 10.000 NFTs criada em colaboração com o balconista e artista Chao! A coleção remete ao espírito de Tóquio dos anos 1980, proporcionando uma experiência nostálgica e experimental que conecta a energia daquela época ao mundo digital atual.

3.3 Hana Gateway


Hana Gateway foi projetado para facilitar o acesso a ecossistemas blockchain com uma rampa de entrada e saída sem custódia. Os usuários mantêm controle total de seus fundos, sem taxas ocultas ou fraudes.

Com mais de 200.000 usuários no testnet, a Hana Gateway está construindo uma plataforma segura e intuitiva que conecta finanças tradicionais à tecnologia blockchain.

A solução combina os benefícios das finanças centralizadas com a autocustódia cripto, permitindo transações P2P de fiat para cripto sem intermediários — promovendo maior privacidade e autonomia.

4. Principais recursos da Hana Network


1) Web4 Hypercasual Finance: Foco em ser leve, divertida e social, tornando a DeFi acessível para além dos usuários profissionais.

2) Efeitos de rede social: Crescimento rápido da base de usuários e engajamento impulsionado por conteúdo viral e compartilhamento social.

3) Dados fortes on-chain: Após o lançamento da mainnet Fase 1 em 2024, a Hana Network atingiu 400.000 endereços únicos e mais de 40 milhões de depósitos on-chain.

4) Suporte multi cadeias: O token HANA é compatível com e negociável em blockchains como Ethereum, BSC e Arbitrum.

5. Equipe e financiamento da Hana Network


Fundador: Kohei Hanasaka
Membro principal: Ludens (Gerente de Produto)

Segundo dados da RootData, a Hana Network realizou duas rodadas de financiamento:

Outubro de 2024: US$ 4 milhões levantados com investidores como Alliance DAO, SushiSwap, OrangeDAO, pSTAKE Finance, Soma Capital, Morph, Kelp DAO, Dewhales Capital, Hadron Finance, Chelsea Jiang, e Paul Taylor.

Abril de 2025: Rodada pública com arrecadação de US$ 1,75 milhão, com valuation de US$ 40 milhões.


6. Posicionamento estratégico da Hana Network


A Hana Network busca estabelecer uma ponte de ativos segura, descentralizada e eficiente, permitindo que usuários globais acessem o ecossistema blockchain de forma fluida, sem dependência de intermediários. A missão da plataforma é tornar as finanças cripto intuitivas e envolventes — transformando essa experiência em algo tão simples e divertido quanto assistir a vídeos curtos. Com isso, a Hana Network quer ser o principal ponto de entrada para o público mainstream no mundo dos ativos digitais.

Na vanguarda da próxima geração da DeFi, a Hana Network promove um modelo financeiro descentralizado, divertido e social. Com uma experiência de usuário simplificada e forte viralidade, a plataforma pretende se tornar o portal de criptoativos mais influente da era Web4. Seja você um participante experiente em DeFi ou um iniciante, a Hana Network oferece um ponto de partida acessível e amigável para sua jornada cripto.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem recomendação de compra, venda ou holding de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

Resumo rápido (TL;DR)1) USDe é um dólar sintético, não uma stablecoin lastreada em moeda fiduciária: é garantido por ativos cripto e posições vendidas em futuros, em vez de reservas tradicionais em mo

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

Resumo rápido1) Conquista histórica: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) se tornou o primeiro memecoin chinês a estrear na Binance, quebrando paradigmas do mercado.2) Crescimento explosivo: Em apenas três dias

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

Resumo rápido;1) Inteligência de borda descentralizada: 375ai construiu a primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo, que realiza processamento e análise de IA em tempo r

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

Resumo rápido1) O protocolo x402 ativa o código de status HTTP 402, adormecido por 30 anos, habilitando recursos nativos de pagamento na Web.2) Zero taxas de protocolo e liquidação em 2 segundos revol

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus