O que é o Espresso? Reconectando o mundo blockchain fragmentado com 100 nós





1) O Espresso utiliza um consenso BFT descentralizado para fornecer confirmações rápidas de transações em até seis segundos para todas as blockchains conectadas.

2) Como uma camada global de confirmação, o Espresso permite que diferentes cadeias acessem o estado verificado umas das outras em tempo real, viabilizando verdadeira composabilidade entre cadeias.

3) É compatível com os principais frameworks de rollups, incluindo Arbitrum, OP Stack e Polygon CDK.

4) Em comparação com os 15 minutos de finalização do Ethereum, o Espresso reduz o tempo de confirmação para segundos, melhorando muito a eficiência entre cadeias.

5) Além de confirmação, o Espresso também pode atuar como um sequenciador descentralizado e como uma camada de disponibilidade de dados de baixo custo.





À medida que as aplicações blockchain continuam a se expandir, uma única cadeia já não consegue mais atender a todas as demandas dos usuários. Em resposta, centenas de novas blockchains surgiram, algumas com foco em GameFi , outras em DeFi ou NFTs. Essas redes se tornaram “ilhas” isoladas, com ativos e aplicações confinados dentro de seus próprios ecossistemas.





Essa fragmentação traz múltiplos desafios. Usuários precisam mudar de cadeia com frequência e utilizar pontes para transferir ativos, desenvolvedores têm de reimplantar seus aplicativos em vários ecossistemas e a liquidez acaba dispersa, reduzindo a eficiência do capital. Mais importante ainda, a principal vantagem da blockchain, a composabilidade — em que aplicações podem interoperar como blocos de Lego —, torna-se ineficaz em cenários entre cadeias.









A equipe da Espresso Systems identificou os principais desafios que as blockchains públicas enfrentam hoje e apresentou uma visão ousada: permitir que todas funcionem juntas como um sistema unificado. Para isso, desenvolveram a Espresso Network, que atua como uma Layer global de confirmação, fornecendo confirmações de transações rápidas, confiáveis e neutras para todas as blockchains conectadas.









Na arquitetura tradicional de blockchain, uma transação precisa passar por várias etapas até alcançar a finalização. Tomemos os rollups do Ethereum como exemplo: após o envio de uma transação pelo usuário, ela é primeiro processada e confirmada de forma provisória pelo sequenciador do rollup. O sequenciador então agrupa as transações e envia ao Ethereum mainnet, onde elas precisam aguardar a finalização do Ethereum, geralmente em torno de 15 minutos. Esse processo demorado introduz riscos: caso o sequenciador aja de forma maliciosa ou apresente falhas, as transações podem ser revertidas.





Espresso introduz uma camada de confirmação nesse processo, atuando como uma camada intermediária para confirmação rápida. Assim que um sequenciador de rollup envia um bloco de transações ao Espresso, seus nós validadores utilizam um consenso BFT para chegar a acordo em até seis segundos, fornecendo uma confirmação segura do ponto de vista econômico. Mais importante ainda, por meio de restrições no nível do protocolo, apenas blocos confirmados pelo Espresso podem ser finalizados e liquidados no Ethereum.









O fluxo de trabalho do Espresso pode ser dividido em cinco etapas principais:





1) Envio: O sequenciador autorizado de um rollup envia lotes de transações para a rede Espresso.

2) Consenso: Os nós validadores do Espresso executam o protocolo de consenso HotShot BFT, alcançando acordo em cada bloco em cerca de 6 segundos.

3) Restrição: No nível do protocolo, apenas blocos confirmados pelo Espresso podem ser finalizados na camada 1 (ex.: Ethereum).

4) Disponibilidade: Uma vez confirmados, os blocos ficam acessíveis em segundos, fornecendo uma visão confiável do estado mais recente do rollup.

5) Interoperabilidade: Outras cadeias, pontes entre cadeias e protocolos de mensagens podem consultar o Espresso para acessar dados de estado em tempo real de todas as redes integradas.

Esse design é elegante porque não exige mudanças nas arquiteturas existentes de blockchain. Em vez disso, o Espresso funciona como uma camada complementar que amplia a interoperabilidade de todo o ecossistema.













O Espresso utiliza seu protocolo proprietário de consenso HotShot, um mecanismo BFT otimizado especificamente para velocidade e escalabilidade. Diferente do Ethereum, que prioriza a resistência à censura em detrimento da latência, o HotShot foca em oferecer confirmações de nível subsegundo a poucos segundos.





Em testes reais, o Espresso já alcançou tempo médio de confirmação de cerca de seis segundos, com avanços contínuos rumo à finalização em menos de um segundo. Essa melhora é crucial para a experiência do usuário. Transações que antes precisavam de 15 minutos para serem finalizadas no Ethereum agora podem ser confirmadas em apenas alguns segundos com o Espresso.









A maioria dos rollups atuais depende de sequenciadores centralizados, criando pontos únicos de falha e suposições de confiança. O Espresso oferece uma alternativa: uma rede descentralizada com 100 nós validadores (com planos de expansão e futura transição para um sistema Proof-of-Stake sem permissão). Os rollups podem delegar seu sequenciamento a essa rede descentralizada em vez de operarem seus próprios sequenciadores centralizados.





Essa arquitetura não só aumenta a segurança e a descentralização, mas também abre caminho para o sequenciamento compartilhado, permitindo que múltiplos rollups utilizem o mesmo conjunto de sequenciadores e habilitem transações atômicas cross-chain.









A disponibilidade de dados é um dos principais gargalos da escalabilidade em blockchains. O Espresso não apenas fornece serviços de confirmação, mas também pode funcionar como uma camada de disponibilidade de dados de baixo custo. Comparado ao armazenamento direto no Ethereum, o Espresso oferece fortes garantias de disponibilidade de dados por uma fração do custo, ajudando aplicações a escalarem mais.





Atualmente, a rede Espresso já alcançou uma taxa de processamento de dados de 20 MB/s, superando a maioria das soluções existentes.









As pontes cross-chain mais rápidas atualmente adotam um modelo baseado em solvers, onde os usuários bloqueiam ativos na cadeia de origem e os solvers pré-financiam ativos na cadeia de destino. No entanto, os solvers enfrentam um risco importante: se a transação na cadeia de origem for revertida, eles podem ter prejuízos. Como resultado, os solvers precisam aguardar por um longo período de finalização, o que prejudica a experiência do usuário, ou assumir esse risco e cobrar taxas mais altas.





Com o Espresso, os solvers podem obter confirmações confiáveis em apenas alguns segundos, garantindo que as transações bloqueadas dos usuários não serão revertidas. Isso melhora significativamente a eficiência do capital e reduz os custos de operações cross-chain. Principais pontes, como a Across , já estão explorando integração com o Espresso.









A troca de mensagens cross-chain é a base da interoperabilidade entre blockchains. As soluções existentes são lentas, como as que transmitem via Layer-1 e precisam de vários dias para finalização, ou dependem de comitês confiáveis, como Wormhole ou LayerZero. Mesmo quando esses comitês atuam de forma honesta, ainda precisam aguardar a finalização na Layer-1 antes de confirmar lotes de transações.





O Espresso possibilita finalização em segundos, permitindo que protocolos de mensagens verifiquem mensagens cross-chain de forma mais rápida e segura. Seja usando atestação em ambientes de execução confiáveis (TEE) ou provas de conhecimento zero (ZK), esses sistemas precisam de uma lista confirmada de transações ou uma Merkle root para validação. O Espresso fornece exatamente esse componente essencial.









Alguns projetos avançados de interoperabilidade permitem que blockchains aceitem mensagens umas das outras de forma otimista e depois resolvam discrepâncias no momento da liquidação. Essa abordagem exige um processo coordenado de liquidação entre cadeias, que pode depender de agregação via ZK ou de mecanismos intercalados de prova de fraude.





Operadores de rollups podem usar as confirmações rápidas do protocolo BFT do Espresso e provas de estado verificáveis para acessar informações de estado confiáveis em tempo real, sem precisar esperar a liquidação para detectar problemas. Isso torna o design de clusters de interoperabilidade agregada mais prático e seguro.









Quando clusters de interoperabilidade agregada são combinados com uma sequenciadora compartilhada, torna-se possível alcançar a componibilidade totalmente síncrona —considerado o auge da interoperabilidade cross-chain. Nesse modelo, contratos inteligentes em diferentes cadeias podem se chamar dentro da mesma transação, como se estivessem operando em uma única cadeia.





O Espresso desempenha um papel central na viabilização desses dois componentes. Ele fornece confirmações rápidas para clusters agregados e infraestrutura descentralizada para sequenciamento compartilhado.









O Espresso vem ganhando reconhecimento de um número crescente de projetos no espaço blockchain. Mais de 20 cadeias já estão integrando ou testando o Espresso em testnet, incluindo:

Rollups de uso geral : RARI Chain e várias AppChains.

Cadeias específicas de aplicação : Molten Network, focada em negociação, e t3rn, especializada em execução cross-chain.

Integrações de stack tecnológica: Frameworks importantes como Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK e Cartesi, todos em fase ativa de desenvolvimento de integrações com Espresso.

Além das blockchains em si, projetos de infraestrutura central, como pontes cross-chain, redes de solvers e agregadores de DEX, também estão explorando como aproveitar a Layer de Confirmação do Espresso.









A Espresso Systems não está apenas desenvolvendo produtos, mas também avançando em pesquisa e padronização para toda a indústria blockchain. Uma de suas principais contribuições é a proposta do CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), um padrão projetado para viabilizar um protocolo de mensagens cross-chain independente de cadeia. A equipe também está explorando mercados de sequenciamento compartilhado compatíveis com incentivos, permitindo que rollups leiloem de forma transparente os direitos de ordenação de transações, preservando tanto a receita quanto a soberania.





Com o lançamento da Mainnet 0, o Espresso entrou oficialmente na fase de produção. Mas este é apenas o começo. A visão de longo prazo da equipe é construir um verdadeiro “jardim infinito”, um ecossistema aberto, sem barreiras, onde todas as cadeias possam interoperar livremente e inovar sem restrições.









O futuro do blockchain não deve ser um cenário fragmentado de cadeias isoladas, mas sim uma rede conectada de forma fluida. Ao fornecer uma camada de confirmação rápida, confiável e neutra, o Espresso está lançando a infraestrutura fundamental para essa visão.





Para os usuários, isso se traduz em experiências cross-chain mais simples e custos menores. Para os desenvolvedores, significa poder focar em inovação sem serem sobrecarregados pela complexidade do cross-chain. Para a indústria como um todo, representa mais um passo em direção à adoção em massa da tecnologia blockchain.





Assim como o protocolo TCP/IP unificou redes de computadores distintas na internet moderna, o Espresso busca se tornar o protocolo central que conecta diferentes blockchains em um ecossistema unificado e componível. Em um mundo multi-chain, a camada de confirmação do Espresso pode ser justamente a peça essencial que une todo o sistema.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.



