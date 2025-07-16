O que são Memos/Tags?





Quer seja usando uma carteira ou uma exchange, quando os usuários iniciam depósitos e saques, é crucial inserir o endereço correto. No entanto, para certos ativos digitais, além do endereço, os usuários também devem incluir um Memo. O Memo é um identificador único numérico ou de string que garante a unicidade do endereço de depósito, sendo às vezes referido como um rótulo, tag, mensagem ou ID de pagamento. Ele se associa ao endereço de depósito, e qualquer divergência pode resultar em transações falhadas e possíveis perdas de ativos. Portanto, é essencial fornecer as informações de Memo de forma precisa e cuidadosa.









É necessário incluir um Memo porque, para tokens específicos como XRP, a plataforma usa o mesmo endereço para todos os usuários. Para diferenciar os ativos depositados de usuários individuais nesse endereço, a plataforma gera um Memo único para cada usuário, facilitando a gestão eficaz. Além disso, certos projetos podem exigir a inclusão de um Memo ao realizar operações de transferência.









A seguir, estão os tokens comuns com Memos listados na MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON e muitos outros.









3.1 O Memo corresponde um a um aos endereços de depósito e saque, garantindo a unicidade desses endereços. Preenchê-lo incorretamente ou omiti-lo pode resultar em possível perda de ativos.





3.2 Ao selecionar a rede de depósito, certifique-se de que a rede de saque em outras plataformas de negociação ou carteiras seja compatível com a rede de depósito na MEXC. Caso contrário, pode levar à perda dos seus ativos.





3.3 Alguns tokens ou redes podem não exigir um Memo. Ajuste suas ações durante depósitos ou saques de acordo com as condições específicas. Se nenhum Memo for necessário para saques, escolha "Sem Memo". Se um Memo for necessário, garanta que tanto o endereço quanto o Memo sejam preenchidos corretamente. Caso contrário, pode levar à perda dos seus ativos.









Vamos usar um depósito de XRP como exemplo.









Acesse a página de depósito, selecione [XRP] como a criptomoeda, e a janela pop-up "Lembrete de depósito Ripple (XRP)" aparecerá. Marque a caixa ao lado de "Estou ciente dos riscos acima" e clique em [Confirmar].









Selecione [XRP] como a rede e clique em [Exibir Endereço & Memo] na seção "Endereço de Depósito".









Após gerar o endereço, copie o endereço de depósito e o Memo/Tag para a plataforma de saque correspondente.













Na página "Carteira" do aplicativo, toque em [Depositar], selecione [Criptomoeda de depósito] digite "XRP" na caixa de pesquisa para encontrar o token XRP que você deseja depositar.





Em seguida, toque em [Mostrar Endereço e Memo], o endereço e memo serão gerados.





Copie o endereço de depósito e o Memo/Tag para a plataforma de saque correspondente, e verifique se a rede é compatível. Confirme se está depositando em uma conta spot ou em uma conta de futuros, e complete o depósito do ativo XRP.













Vamos usar um saque de XRP como exemplo.









Acesse a página de saques, selecione a cripto, em "Sacar para", preencha os campos "Endereço" - "Rede" - "[Memo/Tag] Identificador" - "Quantidade" e clique em [Confirmar].





(Se o seu endereço XRP não exigir Memo, você pode marcar a caixa "Sem [Memo/Tag] Identificador" e prosseguir com o saque.)













Na página "Carteiras" do app, toque em [Sacar], digite "XRP" na caixa de pesquisa para encontrar o token XRP que você deseja sacar e selecione [Saque On-chain] como o método de saque.





Na página de saque, insira o endereço de saque, selecione XRP como a rede de saque, insira o identificador do Memo/Tag e informe o montante da saque. Após confirmar que as informações estão corretas, toque em [Confirmar]. (Se o seu endereço XRP não exigir um Memo, você pode marcar a caixa "Sem [Memo/Tag] Identificador" e prosseguir com o saque.)













Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem se configura como orientação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.