Negociando criptomoedas com responsabilidade









Nas nossas atividades diárias de negociação, nossas decisões são frequentemente influenciadas por condições financeiras, FOMO do mercado (medo de perder uma oportunidade) e volatilidade de lucros e perdas. A negociação responsável ocorre quando os traders reconhecem completamente os fatores que afetam suas decisões de investimento e tomam medidas para evitar tais influências, permitindo que adotem estratégias de investimento bem informadas.









Negociar vai além da compra e venda. A negociação vai além da simples compra e venda de ativos. Trata-se de um processo que envolve pesquisa de projetos, gestão de posições, formulação de estratégias de negociação e gerenciamento de riscos. Negociar criptomoedas com responsabilidade exige o domínio desse processo para tomar decisões racionais de investimento.









Toda estratégia de investimento deve começar com uma pesquisa aprofundada sobre os projetos. Embora plataformas como O MEXC Aprendizado apresentem introduções a projetos em alta e tendências de mercado, sua pesquisa pessoal deve ir além disso. Uma análise detalhada dos projetos o ajudará a tomar decisões informadas e a alocar seus recursos de forma mais eficaz.









É essencial entender sua tolerância ao risco e o nível de risco que você pode suportar, pois isso determinará seus limites de negociação. Ao formular um plano de negociação, é importante manter uma mentalidade lógica, sem se deixar influenciar por emoções ou outros fatores.

Considere os seguintes fatores ao desenvolver um plano de negociação: a proporção do seu capital total alocado para investimento, a diversificação dos seus criptoativos, as proporções de alocação de diferentes criptomoedas, o tipo de negociação cripto (spot ou futuros), a alavancagem (se estiver negociando futuros), pontos de entrada e saída e sua perda máxima aceitável.









Seja em uma exchange ou em uma carteira, é crucial proteger suas informações de conta e chaves privadas. Evite clicar em links desconhecidos ou realizar transações financeiras com estranhos, pois essas atividades apresentam altos riscos.





Para usuários que interagem frequentemente online e participam de vários projetos, é importante estar atento a tentativas de phishing que visam as chaves privadas de carteiras pessoais. Considere usar uma carteira air-gapped (desconectada da rede e de qualquer forma de comunicação sem fio) para reduzir o risco de roubo. Tenha cautela ao interagir com sites de fontes desconhecidas.









Em termos simples, ordens stop-limite envolvem definir um preço específico para comprar ou vender criptomoedas. Os traders podem usar ordens stop-limite para comprar criptomoedas a preços predefinidos e controlar os lucros ou perdas dos ativos mantidos.





A MEXC oferece ordens stop-limite para ajudar os usuários a gerenciar e controlar melhor suas negociações. Ao configurar um plano de negociação predefinido, você não precisa monitorar constantemente o mercado. A plataforma executará suas instruções de negociação, proporcionando clareza sobre lucros e perdas.





Observe que as ordens stop-limite não garantem a execução. No entanto, se forem executadas com sucesso, você obterá os preços esperados ou até melhores.









Muitos traders, especialmente iniciantes, tendem a fazer negociações impulsivas influenciadas pelas tendências do mercado, recomendações de colegas ou pelo medo de perder ganhos potenciais.

A internet está cheia de desinformação e de golpistas que se aproveitam desse comportamento. É crucial que os traders controlem suas emoções, realizem uma pesquisa detalhada antes de investir em projetos e tomem decisões de investimento informadas.









Diversificar sua estratégia de investimento ajuda a mitigar riscos, distribuindo seus recursos entre diferentes ativos, reduzindo as perdas potenciais de uma única criptomoeda. Ao investir em criptomoedas, defina a alocação de seus ativos, aloque uma maior proporção para setores com os quais você tem familiaridade e tome decisões sobre setores desconhecidos apenas depois de adquirir conhecimento suficiente.









A negociação de futuros, utilização de alavancagem para amplificar os ganhos com um capital menor, pode ser atraente mas também traz o risco de liquidação forçada e perda do investimento inicial. Os usuários precisam estar cientes das diferenças entre futuros com margem em criptomoedas e futuros com margem em USDT, entender os princípios da alavancagem e estar atentos aos riscos associados à negociação de futuros. Negocie com uma abordagem racional.





Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.