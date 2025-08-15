Futuros USDT-M vs Coin-M | Um guia completo sobre os tipos de Futuros na MEXC

No mundo da negociação de Futuros de criptomoedas, os Futuros USDT-M e Coin-M são dois dos tipos mais comuns e distintos. Para traders, entender suas diferenças, como começar e como escolher o tipo ceNo mundo da negociação de Futuros de criptomoedas, os Futuros USDT-M e Coin-M são dois dos tipos mais comuns e distintos. Para traders, entender suas diferenças, como começar e como escolher o tipo ce
No mundo da negociação de Futuros de criptomoedas, os Futuros USDT-M e Coin-M são dois dos tipos mais comuns e distintos. Para traders, entender suas diferenças, como começar e como escolher o tipo certo é essencial para o sucesso nas operações.

1. Futuros USDT-M vs Coin-M: Principais diferenças explicadas


1.1 O que são Futuros USDT-M e Coin-M?


Futuros USDT-M, também conhecidos como Futuros Lineares, são Futuros denominados e liquidados na stablecoin USDT. A maior vantagem desse tipo é que os lucros e perdas são liquidados em USDT, facilitando o cálculo dos retornos em termos de moeda fiduciária - mais intuitivo e amigável para iniciantes.

Futuros Coin-M, também chamados de Futuros Inversos, são contratos liquidados em criptomoedas (como BTC, ETH e XRP), dispensando a necessidade de manter stablecoins como margem. A MEXC atualmente oferece vários Futuros Coin-M, incluindo BTC e ETH. A principal vantagem é a melhor utilização de capital, permitindo que os usuários negociem Futuros mantendo apenas criptomoedas.

1.2 Comparações


Tipo
Futuros USDT-M
Futuros Coin-M
Nome comum
Futuros Lineares
Futuros Inversos
Unidade de liquidação
USDT
Criptomoedas (como BTC e ETH)
Margem
USDT
Criptomoedas (como BTC e ETH)
Período de holding
Sem restrições
Sem restrições
Tipo de margem
Isolada/cruzada
Isolada/cruzada

Conforme a tabela acima, há diferenças evidentes nas unidades de liquidação e margem entre os Futuros USDT-M e Coin-M, enquanto o período de holding e o tipo de margem permanecem os mesmos, oferecendo aos traders diversas opções.

2. Como escolher entre Futuros USDT-M e Coin-M?


Futuros USDT-M e Futuros Coin-M têm vantagens únicas. Os traders devem decidir com base em seu próprio status de ativos, análise de mercado e objetivos de investimento.

2.1 Vantagens dos Futuros Coin-M


Os Futuros Coin-M são mais atraentes para detentores de criptomoedas, pois permitem proteger posições (hedge) e negociar no mercado de Futuros Coin-M da MEXC sem precisar converter seus ativos para USDT. Isso significa que os usuários não precisam vender suas criptomoedas a preços baixos em momentos desfavoráveis do mercado, evitando perdas potenciais com conversões.

Quando o mercado está em alta (bullish), os investidores tendem a manter seus ativos para maximizar ganhos. Como os Futuros Coin-M são liquidados em criptomoedas, os lucros permanecem na forma de ativos digitais. Isso oferece uma excelente maneira de aumentar os holdings de criptomoedas preferidas no longo prazo, servindo tanto para valorização quanto para preservação de capital.

2.2 Vantagens dos Futuros USDT-M


Se você não possui outros ativos cripto além de USDT, pode considerar negociar Futuros lastreados em USDT. O mercado de Futuros USDT-M da MEXC oferece centenas de pares de negociação com alavancagem de até 500x para traders maximizarem seus retornos usando alavancagem com sabedoria.

3. Como configurar uma ordem de Futuros USDT-M ou Coin-M?


Na plataforma MEXC, os traders podem facilmente escolher e configurar ordens de Futuros USDT-M ou Coin-M. Atualmente, a plataforma oferece centenas de pares de Futuros USDT-M, além de Futuros lastreados em BTC e ETH para você escolher.

3.1 No navegador


No site da MEXC, você tem duas maneiras de escolher entre Futuros USDT-M e Coin-M:

1) Selecione "Futuros" na barra de navegação superior e escolha USDT-M ou Coin-M para acessar a página de negociação.

2) Se já estiver na página de negociação de Futuros, você pode alternar entre USDT-M e Coin-M usando o botão [▼] ao lado do par de negociação e selecionar na lista suspensa.


3.2 No aplicativo


Abra o aplicativo MEXC e toque em Futuros na parte inferior da página. No topo da página de Futuros, você pode selecionar USDT-M ou Coin-M.



4. Perguntas frequentes


Q1: Qual é mais arriscado, Futuros USDT-M ou Coin-M?


Os Futuros Coin-M apresentam "risco duplo" devido à flutuação do preço da criptomoeda, mas oferecem retornos potenciais maiores. Já os Futuros USDT-M são mais adequados para controle de risco e fornecem dados claros de lucro e perda.

Q2: Posso alternar entre Futuros USDT-M e Coin-M a qualquer momento?


Sim, você pode escolher pares livremente. No entanto, não é possível converter posições entre os dois tipos - será necessário fechar e reabrir uma posição manualmente.

Os Futuros USDT-M e Coin-M têm vantagens distintas. A plataforma de Futuros da MEXC oferece opções flexíveis. Compreender e utilizar esses instrumentos de forma eficaz ajuda a obter retornos mais estáveis em mercados voláteis.

Leitura recomendada:

Porque escolher os Futuros da MEXC? Análise detalhada dos recursos e vantagens que diferenciam a plataforma de Futuros da MEXC.
Como participar do M-Day? Guia completo para participar dos eventos M-Day e resgatar airdrops diários de mais de 70.000 USDT.
Tutorial de negociação de Futuros (App):Aprenda a negociar Futuros no aplicativo MEXC passo a passo.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, financeiras, contábeis, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem recomenda a compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins de referência e não oferece orientação de investimento. Certifique-se de entender totalmente os riscos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

